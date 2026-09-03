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Lexus NX 2027 "lột xác" với loạt nâng cấp mới, phạm vi chạy điện tăng lên 100 km

Thứ Năm, 16:21, 03/09/2026
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VOV.VN - Lexus NX 2027 vừa chính thức trình làng với diện mạo sắc nét hơn, khoang nội thất được thiết kế lại hoàn toàn và loạt nâng cấp đáng chú ý cho hệ truyền động Hybrid lẫn Plug-in Hybrid. Mẫu SUV hạng sang này dự kiến bắt đầu được bán tại các thị trường toàn cầu từ cuối năm nay.

Lexus NX 2027 thay đổi diện mạo, kích thước tăng nhẹ

Sau 5 năm kể từ khi thế hệ thứ hai ra mắt, Lexus NX bước vào đợt nâng cấp giữa vòng đời với nhiều thay đổi cả bên ngoài lẫn bên trong. Đây hiện là mẫu xe bán chạy thứ hai của Lexus trên toàn cầu, chỉ đứng sau RX. 

lexus nx 2027 lot xac voi loat nang cap moi, pham vi chay dien tang len 100 km hinh anh 1
Lexus NX 2027 "lột xác" với hàng loạt nâng cấp mới

Ở phần đầu xe, Lexus NX 2027 sở hữu cụm đèn pha LED mới với dải đèn đặc trưng được thiết kế lại, kết hợp cùng lưới tản nhiệt Spindle tạo hình sắc nét hơn. Hai bên cản trước xuất hiện các hốc gió hình tam giác, góp phần mang đến diện mạo thể thao và mạnh mẽ.

Thân xe về cơ bản vẫn giữ thiết kế quen thuộc nhưng được làm mới bằng bộ mâm hợp kim và việc loại bỏ nhiều chi tiết mạ chrome. Phía sau xe được trang bị cụm đèn hậu với đồ họa LED mới theo hình chữ L, nằm hai bên logo Lexus phát sáng.

Phiên bản F Sport nổi bật hơn với các chi tiết ngoại thất màu đen piano, một số nâng cấp khí động học, bộ mâm 20 inch và cùm phanh màu đỏ. Lexus đồng thời bổ sung một số màu sơn mới như Sonic Platinum, xanh Sonic Tellus và màu Titanium Carbide Grey dành riêng cho F Sport.

Về kích thước, chiều dài tổng thể của Lexus NX 2027 tăng thêm 30 mm lên 4.690 mm, trong khi chiều dài cơ sở vẫn giữ nguyên ở mức 2.690 mm. Các thông số kích thước còn lại không thay đổi đáng kể.

Nội thất Lexus NX 2027 thay đổi toàn diện, bổ sung nhiều công nghệ

Khoang cabin của Lexus NX 2027 được thiết kế lại đáng kể, lấy cảm hứng từ mẫu sedan Lexus ES thế hệ mới. Điểm nhấn là màn hình giải trí trung tâm dạng nổi kích thước 14 inch, sử dụng phần mềm Lexus Connect mới. Phía sau vô-lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch.

lexus nx 2027 lot xac voi loat nang cap moi, pham vi chay dien tang len 100 km hinh anh 2

Khu vực điều khiển trung tâm được thiết kế gọn gàng hơn, trong khi các nút điều khiển vật lý mới sử dụng phản hồi xúc giác và có thể gần như biến mất vào phần ốp trang trí khi không sử dụng. Lexus cũng thiết kế lại vô-lăng và tối ưu vị trí ngồi cho người lái.

lexus nx 2027 lot xac voi loat nang cap moi, pham vi chay dien tang len 100 km hinh anh 3

Khoang nội thất có thêm các tùy chọn màu mới như Clay Red và Prominence dành riêng cho F Sport. Một số phiên bản cao cấp được trang bị ốp gỗ Dark Brown Oak hoặc Forged Bamboo, trong đó vật liệu Forged Bamboo chứa 55% vật liệu sinh học.

Đáng chú ý, Lexus NX 2027 có thể được trang bị hệ thống Lexus Sensory Concierge. Công nghệ này đồng bộ hệ thống đèn ambient, giao diện màn hình, điều hòa, sưởi ghế và mùi hương trong cabin theo ba chế độ gồm Inspire, Radiance và Revitalise. Hệ thống an toàn Lexus Safety System+ cũng được nâng cấp với phạm vi hoạt động của cảm biến mở rộng và camera có góc quan sát rộng hơn.

lexus nx 2027 lot xac voi loat nang cap moi, pham vi chay dien tang len 100 km hinh anh 4

Lexus NX 2027 nâng cấp Hybrid, tăng đáng kể phạm vi chạy điện

Những thay đổi quan trọng nhất của Lexus NX 2027 nằm bên dưới thân xe. Nền tảng TNGA-K được gia tăng độ cứng kết cấu, đồng thời hệ thống treo được tinh chỉnh, hệ thống trợ lực lái điện được hiệu chỉnh lại và khả năng cách âm cũng được cải thiện.

Đáng chú ý, cả hệ truyền động Hybrid tự sạc HEV và Plug-in Hybrid (PHEV) đều chuyển sang thế hệ công nghệ Hybrid thứ sáu của Lexus. Cụm điều khiển công suất và hộp truyền động được tích hợp thành một cụm duy nhất, lấy cảm hứng từ hệ thống eAxle trên các mẫu xe điện Lexus. Thiết kế này giúp giảm khoảng 10 kg trọng lượng và hạ chiều cao cụm hệ thống khoảng 10 cm, qua đó tối ưu không gian bố trí.

Trên phiên bản cao cấp NX 450h+ PHEV, công suất kết hợp đạt khoảng 288-322 mã lực tùy thị trường. Hệ thống E-Four AWD cũng được mở rộng khả năng hoạt động trong nhiều điều kiện vận hành hơn. Xe sử dụng bộ pin lithium-ion mới có độ cứng cao hơn, đồng thời dung lượng tăng khoảng 30%, từ 18 kWh lên 23 kWh. Nhờ đó, phạm vi di chuyển thuần điện đạt khoảng 100 km theo chu trình WLTP, tăng 26 km so với thế hệ trước.

Theo ước tính của EPA, xe có thể đi được hơn 40 dặm, tương đương khoảng 64 km, tăng khoảng 5 km so với trước. NX 450h+ còn được bổ sung khả năng sạc nhanh DC cùng nắp cổng sạc đóng/mở bằng điện. Trong khi đó, Lexus NX 350h sử dụng động cơ 2.5L kết hợp hệ thống eAxle mới, cho công suất tổng hợp khoảng 188-241 mã lực tùy thị trường và cấu hình dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh. Một số thị trường còn được cung cấp NX 300h với động cơ 2.0L, dẫn động cầu trước và công suất tổng hợp 194 mã lực. 

lexus nx 2027 lot xac voi loat nang cap moi, pham vi chay dien tang len 100 km hinh anh 5

Lexus NX 2027 dự kiến bắt đầu được đưa tới các thị trường toàn cầu vào cuối năm nay, trong khi khách hàng châu Âu sẽ bắt đầu nhận xe từ mùa xuân năm 2027. Giá bán và thời điểm phân phối tại Mỹ dự kiến được công bố trong những tháng tới. Kể từ khi thế hệ đầu tiên ra mắt vào năm 2014, Lexus đã bán khoảng 1,9 triệu chiếc NX trên toàn cầu. Mẫu SUV này tiếp tục cạnh tranh trực tiếp với BMW X3, Audi Q5, Mercedes-Benz GLC và Volvo XC60.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
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