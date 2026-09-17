Tập đoàn Thành Công hợp tác VGX thúc đẩy hạ tầng giao thông xanh tại Việt Nam

Tập đoàn Thành Công và Công ty Cổ phần Hạ tầng Năng lượng Xanh Việt Nam (VGX) đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), hướng tới phát triển hạ tầng năng lượng phục vụ phương tiện điện hóa tại Việt Nam. Thỏa thuận mở ra định hướng phối hợp giữa năng lực phát triển ô tô điện hóa và hạ tầng năng lượng, góp phần tạo nền tảng đồng bộ cho quá trình chuyển dịch xanh trong giao thông tại Việt Nam.

Sự gia tăng của các dòng xe năng lượng mới tại Việt Nam đang kéo theo yêu cầu về một hệ thống hạ tầng năng lượng thuận tiện, an toàn và có khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế. Trên cơ sở chủ động chuẩn bị cho quá trình chuyển dịch ấy, Tập đoàn Thành Công xác định hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ là những yếu tố cần được phát triển song hành với sản phẩm. Định hướng này cũng phù hợp với chủ trương thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển giao thông bền vững và từng bước điện hóa phương tiện giao thông của Chính phủ.

Theo nội dung Biên bản ghi nhớ, việc hợp tác được triển khai trên cơ sở thế mạnh bổ trợ của hai bên. Tập đoàn Thành Công sở hữu nền tảng nhiều năm kinh nghiệm về sản xuất và cung ứng dịch vụ trong lĩnh vực ô tô, với năng lực sản xuất ô tô theo các tiêu chuẩn quốc tế, cùng hệ thống phân phối rộng khắp cả nước. Tập đoàn đã và đang chủ động triển khai chiến lược chuyển dịch dải sản phẩm theo hướng điện hóa, từng bước mở rộng các dòng xe điện hóa tại thị trường Việt Nam.

Lễ ký kết Biên bản hợp tác giữa Tập đoàn Thành Công và Công ty Cổ phần hạ tầng Năng lượng xanh Việt Nam nhằm thúc đẩy hạ tầng giao thông xanh tại Việt Nam

Trong khi đó, VGX – với cơ cấu cổ đông là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Xuân Cầu Holdings và Selex Motors – có năng lực đầu tư, phát triển hạ tầng trạm sạc và các giải pháp năng lượng, hướng tới xây dựng mạng lưới hạ tầng năng lượng đồng bộ tại hàng nghìn cửa hàng xăng dầu và các điểm dừng nghỉ trên phạm vi toàn quốc.

Sự kết nối giữa hai bên được kỳ vọng sẽ tạo thêm nền tảng hạ tầng năng lượng với độ phủ rộng, đáp ứng nhu cầu sử dụng phương tiện điện hóa, hướng tới hệ sinh thái dịch vụ thuận tiện, an toàn và tối ưu chi phí cho người dùng.

Trọng tâm hợp tác là phối hợp xây dựng các giải pháp kỹ thuật, bảo đảm tính tương thích, an toàn và thuận tiện giữa phương tiện điện hóa được phân phối bởi Tập đoàn Thành Công và hệ thống trạm sạc của VGX; đồng thời nghiên cứu khả năng kết nối, tích hợp các nền tảng công nghệ nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng. Hai bên định hướng phát triển mạng lưới trạm sạc tại cơ sở hạ tầng thuộc hệ sinh thái và hệ thống phân phối của Tập đoàn Thành Công trên toàn quốc, cũng như xây dựng các chính sách ưu đãi dành riêng cho khách hàng sử dụng xe do Tập đoàn Thành Công phân phối khi sử dụng dịch vụ tại hệ thống trạm sạc VGX, qua đó gia tăng tiện ích và tạo thuận lợi trong quá trình sử dụng phương tiện điện hóa.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Ngọc Đức - Phó Chủ tịch Tập đoàn Thành Công chia sẻ: “Việc ký kết hợp tác với VGX là bước khởi đầu quan trọng, tạo nền tảng để hai bên kết nối thế mạnh, phát huy hiệu quả nguồn lực và cùng mở rộng hệ sinh thái hạ tầng trong chiến lược phát triển hạ tầng phục vụ giao thông xanh tại Việt Nam. Thông qua việc chủ động triển khai các chiến lược về sản phẩm và xây dựng mạng lưới đối tác phủ rộng, chúng tôi kỳ vọng có thể mang đến cho khách hàng hệ thống hạ tầng năng lượng ngày càng thuận tiện, dễ tiếp cận với chi phí tối ưu. Qua đó, Tập đoàn Thành Công tiếp tục khẳng định cam kết về chất lượng dịch vụ, nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng khi lựa chọn các sản phẩm điện hóa do Tập đoàn phân phối.

Chúng tôi tin rằng, việc các doanh nghiệp cùng chung tay phát huy thế mạnh, tối ưu nguồn lực xã hội và mở rộng khả năng tiếp cận hạ tầng năng lượng sẽ tạo thêm động lực cho quá trình chuyển đổi sang giao thông điện hóa. Đây cũng là nền tảng quan trọng để thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh, hướng tới một hệ thống giao thông hiện đại, hiệu quả và phát triển bền vững tại Việt Nam".

Ông Lê Ngọc Đức - Phó Chủ tịch Tập đoàn Thành Công phát biểu tại lễ ký kết

Ông Nguyễn Ngọc Tú – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Hạ tầng Năng lượng xanh Việt Nam chia sẻ tại sự kiện ký kết: “Việc ký Biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Thành Công và VGX là một dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng năng lượng xanh đồng bộ, theo hướng mở phục vụ cho mọi hãng và mọi người dùng. Sự kiện này đánh dấu sự hợp tác chiến lược giữa hai doanh nghiệp nội địa trong việc thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc thực hiện chuyển đổi xanh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và Net Zero vào năm 2050.

Trên nền tảng hợp tác này, Tập đoàn Thành Công và VGX sẽ cùng nghiên cứu, phát triển và từng bước triển khai hệ sinh thái hạ tầng năng lượng xanh hiện đại, thuận tiện và mang tính mở - hướng tới nhiều chủng loại phương tiện và người dùng. Mục tiêu không chỉ là đáp ứng nhu cầu trước mắt của thị trường mà còn tạo dựng nền tảng bền vững để người tiêu dùng có thể tiếp cận các giải pháp di chuyển xanh một cách dễ dàng, tin cậy và hiệu quả hơn.

Đây cũng là lời khẳng định về trách nhiệm của doanh nghiệp Việt Nam trong hành trình hiện thực hóa các mục tiêu chuyển đổi xanh của quốc gia. Với tinh thần hợp tác cởi mở, đổi mới và quyết tâm cao, chúng tôi tin tưởng rằng quan hệ hợp tác giữa Tập đoàn Thành Công và VGX sẽ tạo ra những dấu ấn tích cực, đóng góp vào một tương lai giao thông xanh và bền vững”.

Hợp tác với VGX là một trong những bước đi cụ thể của Tập đoàn Thành Công trong việc triển khai định hướng chuyển đổi xanh, phù hợp với chủ trương của Chính phủ về phát triển giao thông bền vững, thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch và hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050. Biên bản ghi nhớ là cơ sở để Tập đoàn Thành Công và VGX tiếp tục cụ thể hóa các định hướng hợp tác về hạ tầng sạc và năng lượng. Các nội dung về phạm vi triển khai, mô hình hợp tác và điều kiện thương mại sẽ được hai bên tiếp tục nghiên cứu, thống nhất và triển khai trong thời gian tới.