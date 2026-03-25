Chi tiết Mazda 6e 2026 vừa trình làng, giá khoảng 945 triệu đồng

Nền tảng Deepal, Mazda tinh chỉnh để giữ chất lái riêng

Tại sự kiện Bangkok International Motor Show 2026 (Thái Lan), Mazda đã giới thiệu mẫu Sedan điện Mazda 6e - phiên bản quốc tế của EZ-6 tại Trung Quốc. Xe được phát triển dựa trên nền tảng của thương hiệu Deepal thuộc tập đoàn Changan Automobile.

Dù sử dụng khung gầm chung, Mazda cho biết, hãng đã tinh chỉnh sâu hệ thống treo, bao gồm giảm xóc, lò xo, hệ thống tay đòn trước và các điểm liên kết để mang lại cảm giác lái đặc trưng. Xe cũng được tối ưu phân bổ trọng lượng 50:50 nhằm cải thiện độ cân bằng khi vận hành.

Động cơ điện 258 mã lực, pin 77,9 kWh chạy hơn 550 km

Mazda 6e tại Thái Lan được cung cấp với một phiên bản Long Range sử dụng hệ dẫn động cầu sau. Xe trang bị một motor điện đặt phía sau, cho công suất 258 mã lực và mô-men xoắn 290 Nm.

Nhờ đó, mẫu sedan điện này có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,9 giây và đạt tốc độ tối đa 175 km/h. Cung cấp năng lượng cho xe là bộ pin LFP dung lượng 77,9 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 550 km theo chuẩn WLTP, tương đương khoảng 654 km theo chuẩn NEDC. Mazda 6e hỗ trợ sạc AC 11 kW và sạc nhanh DC tối đa 194 kW. Với sạc nhanh, xe có thể nạp từ 30% lên 80% pin chỉ trong khoảng 15 phút, tương đương quãng đường di chuyển thêm khoảng 235 km (theo NEDC).

Thiết kế rộng rãi, nội thất cao cấp và nhiều công nghệ

Mazda 6e sở hữu kích thước dài 4.921 mm, rộng 1.890 mm và trục cơ sở 2.895 mm, mang đến không gian rộng rãi trong phân khúc sedan hạng D. Xe có thiết kế liftback với cửa kính không viền, mâm 19 inch và cánh gió sau chỉnh điện. Khoang hành lý dung tích 330 lít, có thể mở rộng lên 1.074 lít khi gập hàng ghế sau, đồng thời có thêm cốp trước dung tích 70 lít.

Bên trong, Mazda 6e được trang bị loạt tiện nghi hiện đại như màn hình đồng hồ 10,2 inch, màn hình giải trí trung tâm 14,6 inch sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 8155 với RAM 12 GB. Hệ thống âm thanh Sony 14 loa, cửa sổ trời toàn cảnh và nội thất bọc da Nappa kết hợp vật liệu suede mang lại trải nghiệm cao cấp.

Về an toàn, xe được trang bị hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS cùng 9 túi khí, bao gồm túi khí trung tâm giữa hai ghế trước.

Tại thị trường Thái Lan, Mazda 6e có giá khoảng 141.000 RM (khoảng 945 triệu đồng), mức giá cạnh tranh trong phân khúc Sedan điện.