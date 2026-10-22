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Chi tiết mô tô Kawasaki KLE500 SE 2027 có thêm ly hợp tự động, lốp không săm

Thứ Năm, 10:00, 22/10/2026
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VOV.VN - Kawasaki KLE500 SE 2027 được bổ sung phiên bản Smartride với ly hợp tự động hỗ trợ vận hành ở tốc độ thấp, lốp không săm và ba gói phụ kiện phục vụ các nhu cầu di chuyển khác nhau, từ off-road đến touring đường dài.

Kawasaki KLE500 SE 2027 Smartride có ly hợp tự động

Ở phiên bản 2027, Kawasaki KLE500 tiếp tục được phát triển theo phong cách adventure rally, với các phiên bản tiêu chuẩn và SE. Điểm mới đáng chú ý là sự xuất hiện của KLE500 SE Smartride, được trang bị hệ thống ly hợp tự động nhằm giúp người lái thuận tiện hơn khi di chuyển trong điều kiện giao thông đông đúc hoặc trên những cung đường địa hình phức tạp.

chi tiet mo to kawasaki kle500 se 2027 co them ly hop tu dong, lop khong sam hinh anh 1
Kawasaki KLE500 SE 2027 được bổ sung phiên bản Smartride với ly hợp tự động hỗ trợ vận hành ở tốc độ thấp, cùng nhiều trang bị hiện đại

Hệ thống Smartride sử dụng cơ cấu ly hợp ly tâm cơ khí tích hợp vào cụm ly hợp truyền thống, cho phép người lái khởi hành và dừng xe mà không cần bóp tay côn. Đáng chú ý, hệ thống không phụ thuộc vào các thiết bị điện tử.

Tay côn và cần số vẫn được giữ lại, giúp người lái chủ động sang số khi xe đang di chuyển. Trang bị này hướng đến việc giảm thao tác điều khiển ở tốc độ thấp, đặc biệt hữu ích khi đi trong đô thị hoặc vượt qua những đoạn đường khó.

Một thay đổi khác trên phiên bản SE Smartride là bộ lốp không săm. Xe sử dụng bánh trước 21 inch với lốp kích thước 90/90 và bánh sau 17 inch với lốp 150/70. Trong khi đó, phiên bản KLE500 tiêu chuẩn sử dụng lốp sau kích thước 140/70.

chi tiet mo to kawasaki kle500 se 2027 co them ly hop tu dong, lop khong sam hinh anh 2

Động cơ 451 cc, hệ thống treo hành trình dài

Kawasaki KLE500 SE Smartride tiếp tục sử dụng động cơ hai xi-lanh song song, dung tích 451 cc, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ sản sinh công suất tối đa 45 PS tại 9.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 42,6 Nm tại 6.000 vòng/phút, kết hợp hộp số 6 cấp.

Hệ thống treo trước sử dụng phuộc hành trình ngược đường kính 43 mm, với hành trình 210 mm. Phía sau là giảm xóc đơn tích hợp hệ thống Uni-Trak của Kawasaki, có thể điều chỉnh tải trọng lò xo, với hành trình 196 mm.

Hệ thống phanh gồm đĩa đơn 300 mm ở bánh trước và đĩa đơn 230 mm ở bánh sau, kết hợp cùm phanh hai piston. Xe được trang bị ABS hai kênh của Nissin, có thể tắt khi cần thiết.

Về thiết kế, KLE500 duy trì kính chắn gió cao có thể điều chỉnh, tư thế lái thẳng lưng và tấm bảo vệ gầm động cơ. Bình nhiên liệu dung tích 16 lít, chiều cao yên 870 mm và khoảng sáng gầm 185 mm giúp xe phù hợp với định hướng di chuyển đa địa hình.

chi tiet mo to kawasaki kle500 se 2027 co them ly hop tu dong, lop khong sam hinh anh 3
chi tiet mo to kawasaki kle500 se 2027 co them ly hop tu dong, lop khong sam hinh anh 4

Thông tin vận hành được hiển thị trên màn hình LCD, bên trên có thanh đa dụng để lắp các thiết bị hỗ trợ hành trình như máy đọc bản đồ đường đua rally.

Theo thông tin được công bố, phiên bản KLE500 thông thường có khối lượng 194 kg. Riêng KLE500 SE Smartride có khối lượng 199 kg theo thông tin từ ấn phẩm Malaysia.

Ba gói phụ kiện dành cho những nhu cầu khác nhau

Bên cạnh các trang bị tiêu chuẩn, Kawasaki cung cấp ba gói phụ kiện dành cho KLE500, hướng đến những nhóm khách hàng có nhu cầu sử dụng khác nhau.

Gói Rally Edition bổ sung ống xả titanium Akrapovič, tấm bảo vệ két tản nhiệt, yên sau thấp và cổng sạc USB-C. Đây là lựa chọn hướng đến người dùng yêu thích phong cách rally và muốn tăng tính thể thao cho chiếc xe.

Trong khi đó, Adventure Tourer Edition tập trung vào khả năng di chuyển đường dài với tấm bảo vệ động cơ và hai thùng hành lý bên hông, mỗi thùng có dung tích 21 lít. Gói Top Case Edition bổ sung giá chở đồ phía sau, thùng hành lý phía trên và cổng sạc USB-C, phù hợp với những chuyến đi cần thêm không gian chứa hành lý.

Kawasaki KLE500 SE Smartride 2027 có màu Pearl Blizzard White. Phiên bản SE thông thường có 3 tùy chọn màu gồm Metallic Bluish Green, Pearl Storm Gray và Pearl Blizzard White. Bản tiêu chuẩn sử dụng phối màu Metallic Carbon Gray/Ebony.

chi tiet mo to kawasaki kle500 se 2027 co them ly hop tu dong, lop khong sam hinh anh 5

Tại Malaysia, Kawasaki KLE500 hiện được niêm yết với giá 32.900 ringgit, chưa bao gồm thuế đường bộ, bảo hiểm và phí đăng ký. Tuy nhiên, giá bán và thời điểm phân phối các phiên bản KLE500 đời 2027 tại thị trường này vẫn chưa được xác nhận.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
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