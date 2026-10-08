Khám phá Kawasaki Ninja 650 2027 nâng cấp phanh 4 piston, phuộc Showa USD

Kawasaki Ninja 650 2027 thay đổi mạnh ở hệ thống treo và phanh

Kawasaki Ninja 650 bước sang đời 2027 với những nâng cấp quan trọng tập trung vào khả năng vận hành ở phần đầu xe. Đáng chú ý nhất là hệ thống phuộc trước ống lồng trên phiên bản cũ đã được thay thế bằng phuộc hành trình ngược Showa SFF-BP đường kính 37 mm.

Kawasaki Ninja 650 2027 nâng cấp phanh 4 piston và phuộc Showa USD

Showa SFF-BP là loại phuộc Separate Function Fork - Big Piston, được thiết kế nhằm giảm áp suất giảm chấn và cải thiện khả năng kiểm soát phần đầu xe. Kawasaki cho biết thiết lập mới giúp xe ổn định hơn khi vào cua, đồng thời tạo cảm giác chắc chắn hơn khi phanh.

Hệ thống phanh trước cũng được nâng cấp đáng kể. Hai cùm phanh trước dạng hướng trục với 2 piston trên phiên bản cũ được thay bằng cùm phanh hướng tâm 4 piston. Kích thước đĩa phanh đôi phía trước vẫn giữ nguyên ở mức 300 mm, trong khi phía sau tiếp tục sử dụng đĩa phanh 220 mm cùng cùm phanh đơn piston.

Theo Kawasaki, việc chuyển sang cùm phanh hướng tâm 4 piston giúp phản hồi tay phanh nhanh hơn và khả năng kiểm soát lực phanh tuyến tính hơn. Hệ thống treo sau Horizontal Back-link cũng được tinh chỉnh với lò xo có độ cứng cao hơn để phù hợp với thiết lập phuộc trước mới. Ngoài ra, chắn bùn trước được thiết kế lại và mở rộng theo chiều ngang nhằm tăng khả năng che phủ khu vực quanh ống phuộc.

Màn hình TFT mới, bổ sung dẫn đường và điều khiển bằng giọng nói

Kawasaki Ninja 650 2027 tiếp tục sử dụng màn hình màu TFT 4,3 inch nhưng được thiết kế lại giao diện hiển thị. Màn hình mới mang đến bố cục trực quan hơn, đồng thời tạo diện mạo hiện đại cho khu vực điều khiển.

Hệ thống kết nối điện thoại Kawasaki Rideology cũng được mở rộng chức năng. Bên cạnh những tính năng kết nối quen thuộc, phiên bản mới hỗ trợ dẫn đường và điều khiển bằng giọng nói. Kawasaki lưu ý tính năng điều khiển bằng giọng nói có thể yêu cầu giấy phép riêng và khả năng cung cấp sẽ phụ thuộc từng thị trường.

Ninja 650 2027 vẫn được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo KTRC với hai chế độ lựa chọn. Người dùng cũng có thể lựa chọn trang bị quickshifter dưới dạng phụ kiện để hỗ trợ sang số nhanh hơn.

Động cơ 649 cc tiếp tục được giữ nguyên

Trái với những thay đổi ở hệ thống khung gầm và điện tử, động cơ của Kawasaki Ninja 650 2027 không có thay đổi đáng kể.

Mẫu xe tiếp tục sử dụng động cơ 2 xi-lanh song song, dung tích 649 cc, làm mát bằng dung dịch. Động cơ sản sinh khoảng 68 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 64 Nm tại 6.700 vòng/phút, kết hợp hộp số 6 cấp và bộ ly hợp hỗ trợ chống khóa bánh khi dồn số.

Chiều cao yên xe được hạ xuống còn 785 mm, giúp Ninja 650 tiếp tục hướng đến khả năng sử dụng dễ dàng trong nhiều điều kiện. Trọng lượng xe ở mức khoảng 194 kg và bình nhiên liệu có dung tích 15 lít.

Kawasaki Ninja 650 2027 được cung cấp với ba tùy chọn màu, gồm Lime Green, Metallic Matte Graphenesteel Gray/Metallic Spark Black và Metallic Flat Spark Black/Metallic Carbon Gray.

Những nâng cấp trên phiên bản 2027 cho thấy Kawasaki tập trung cải thiện khả năng kiểm soát và cảm giác vận hành của Ninja 650 thay vì thay đổi toàn diện hệ truyền động. Đặc biệt, phuộc Showa SFF-BP và phanh trước 4 piston hướng tâm là những thay đổi đáng chú ý trên mẫu sportbike 649 cc này.