Chi tiết Peugeot 408 Sport Edition bản giới hạn 100 xe tại Việt Nam

Ngày 9/9/2026, Thaco Auto đã chính thức giới thiệu mẫu xe Peugeot 408 Sport Edition với số lượng sản xuất giới hạn chỉ 100 chiếc dành cho thị trường Việt Nam. Đây là mẫu xe lấy cảm hứng từ di sản của đường đua huyền thoại Le Mans, và lần đầu tiên Peugeot mang đến đặc quyền cá nhân hóa toàn diện cho người dùng Việt.

Peugeot 408 Sport Edition sẽ chỉ sản xuất giới hạn chỉ 100 chiếc dành cho thị trường Việt Nam.

Peugeot 408 Sport Edition tiếp tục duy trì kiểu dáng SUV Coupé thể thao cùng với khoang lái mang thiết kế Peugeot i-Cockpit đặc trưng, kết hợp với khối động cơ 1.6L Turbo PureTech cho công suất 218 mã lực.

Ra mắt đúng vào cột mốc kỷ niệm "100 Years - Roar at Le Mans", mẫu xe thừa hưởng trọn vẹn tinh thần tốc độ và sự bền bỉ của đội đua Peugeot Motorsport, với 3 lần bước lên đỉnh vinh quang giải đua 24 Hours of Le Mans. Do đó, con số 100 chiếc xe mang ý nghĩa nghĩa đặc biệt: 100 chiếc xe, 100 chủ nhân là 100 phong cách và 100 câu chuyện.

Điểm tạo nên giá trị sưu tầm cho Peugeot 408 Sport Edition chính là đặc quyền "đồng sáng tạo" dành riêng cho 100 chủ sở hữu xe. Cụ thể, khách hàng có thể linh hoạt phối màu sắc ngoại thất, nội thất và các chi tiết điểm nhấn dựa trên bản mệnh Ngũ hành (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ). Thêm vào đó, phần Badge (huy hiệu) trên xe cũng cho phép tùy biến bằng ký tự riêng, chữ ký hoặc biểu tượng cá nhân để khẳng định dấu ấn độc bản của người sở hữu.

Cùng với đó, Thaco Auto cũng tặng 100 khách hàng gói ưu đãi “SPORT EDITION EXCLUSIVE PACKAGE” có tổng trị giá 69 triệu đồng với: đặc quyền cá nhân hóa trị giá 39,9 triệu đồng, 1 năm bảo dưỡng miễn phí (13 triệu đồng), phủ gầm Ceramic cao cấp (10 triệu đồng) và 3 năm dịch vụ cứu hộ RSA. Xe được bảo hành chính hãng 5 năm không giới hạn số km.

Về giá bán, Peugeot 408 Sport Edition mang đến 3 lựa chọn cho khách hàng: Phiên bản Allure có giá 1,039 tỷ đồng, Premium giá 1,139 tỷ đồng và GT cao cấp nhất có mức giá 1,289 tỷ đồng. Với những đặc quyền riêng biệt, mẫu xe hứa hẹn sẽ thổi một làn gió mới vào phân khúc xe châu Âu tại thị trường Việt Nam.