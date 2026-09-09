Thị trường ô tô: Nhiều mẫu xe giảm dưới 400 triệu đồng

Bước sang tháng 9, áp lực cạnh tranh doanh số thị trường ô tô tại Việt Nam cùng nhu cầu giải phóng lượng xe sản xuất từ năm 2025 (VIN 2025) khiến mặt bằng giá tiếp tục có nhiều biến động. Không ít hãng và đại lý tung ra các chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ, giảm tiền mặt hoặc áp dụng ưu đãi riêng đối với xe tồn kho.

Nhờ đó, khoảng ngân sách 400 triệu đồng vốn trước đây chủ yếu gắn với các mẫu xe đô thị cỡ A nay đã mở rộng sang cả SUV cỡ B, sedan cỡ B và thậm chí MPV cỡ trung.

Tuy nhiên, không phải mẫu xe nào có mức giá dưới 400 triệu đồng hiện nay cũng được hưởng áp dụng ưu đãi chính thức từ nhà sản xuất hoặc các đại lý chính hãng. Đây chủ yếu là giá bán sau ưu đãi tại một số đại lý, áp dụng với số lượng xe, năm sản xuất hoặc nhóm khách hàng nhất định.

MG G50: MPV cỡ trung giảm xuống còn 395 triệu đồng

MG G50 là trường hợp đáng chú ý nhất khi một mẫu MPV có kích thước thuộc nhóm cỡ trung được đưa về ngưỡng giá tương đương xe đô thị cỡ nhỏ.

Mẫu xe này được giới thiệu tại Việt Nam cuối tháng 3/2025. G50 hiện có ba phiên bản MT COM, AT DEL và AT LUX, với giá niêm yết lần lượt 559 triệu, 698 triệu và 749 triệu đồng.

Trong đó, bản MT COM sử dụng hộp số sàn 6 cấp đang được giảm giá mạnh nhất. Một số đại lý đang chào những mẫu xe VIN 2025 với giá khoảng 445 triệu đồng sau ưu đãi trực tiếp. Khách hàng đáp ứng thêm điều kiện của chương trình hỗ trợ trị giá 50 triệu đồng có thể mua xe với mức giá khoảng 395 triệu đồng.

Thị trường ô tô tháng 9/2026 đang chứng kiến những đợt giảm giá mạnh của nhiều mẫu xe nhằm thúc đẩy doanh số. (Ảnh: KT)

Một số đại lý MG vẫn đang đăng bán xe G50 MT mới với mức giá 395 triệu đồng trong giai đoạn cuối tháng 8 và đầu tháng 9/2026.

Điểm đáng chú ý của G50 nằm ở kích thước. Xe dài 4.825 mm, rộng 1.825 mm và cao 1.800 mm, thuộc nhóm MPV cỡ trung và có kích thước tương đối gần Toyota Innova Cross hay Hyundai Custin.

G50 sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L, công suất khoảng 169 mã lực và mô-men xoắn cực đại 285 Nm. Tùy phiên bản, động cơ kết hợp hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp.

Hai phiên bản MT COM và AT DEL có cấu hình 8 chỗ; bản AT LUX có lựa chọn 7 hoặc 8 chỗ. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc.

Với mức 395 triệu đồng sau ưu đãi, G50 MT trở thành một trong những mẫu MPV mới có giá dễ tiếp cận nhất thị trường. Dù vậy, người mua cần lưu ý đây là mức giá đi kèm điều kiện cụ thể, chủ yếu dành cho xe VIN 2025 và đây không phải giá bán đại trà của tất cả đại lý.

MG ZS: SUV cỡ B giảm giá còn từ 378 triệu đồng

Cùng thương hiệu MG, ZS đang là một trong những mẫu SUV cỡ B có mức giảm giá mạnh nhất thị trường ô tô tháng 9/2026.

MG ZS hiện có giá niêm yết 518 triệu đồng đối với bản STD+ và 588 triệu đồng với bản LUX+. Xe sử dụng động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên, công suất 112 mã lực, mô-men xoắn cực đại 150 Nm, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT.

Tuy nhiên, giá bán thực tế tại đại lý đang thấp hơn đáng kể. Đầu tháng 9/2026, một số đại lý chào MG ZS STD với mức giá chỉ khoảng 378 triệu đồng, giảm sâu khoảng 140 triệu đồng so với giá niêm yết. Bản LUX cũng được chào ở mức khoảng 438 triệu đồng, tương đương mức giảm tới 150 triệu đồng. Chương trình chủ yếu áp dụng với lượng xe sản xuất từ năm 2025 còn lại.

ZS đang là một trong những mẫu SUV cỡ B có mức giảm giá mạnh nhất thị trường ô tô tháng 9/2026.

Trước đó, nhiều đại lý đã đưa giá ZS STD xuống khoảng 395 triệu đồng và bản LUX khoảng 475 triệu đồng, cho thấy quá trình giảm giá của mẫu SUV này diễn ra liên tục trong thời gian gần đây.

Với mức 378 triệu đồng, MG ZS STD hiện có giá thực tế thấp hơn đáng kể so với nhiều mẫu xe đô thị cỡ nhỏ, dù được định vị ở phân khúc SUV cỡ B.

Việc giảm giá sâu cũng giúp ZS tạo khoảng cách về giá với các đối thủ. Trong tháng 9, Mitsubishi Xforce được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương 60 triệu đồng với bản GLX, 66 triệu đồng với bản Luxury và 72 triệu đồng với bản Ultimate. Toyota Yaris Cross cũng đang được hỗ trợ tương đương tối đa 50 triệu đồng lệ phí trước bạ.

Một nguyên nhân khác khiến ZS được đẩy mạnh thanh lý là vòng đời của thế hệ hiện hành đã khá dài. Thế hệ ZS mới đã xuất hiện tại một số thị trường quốc tế và có thêm lựa chọn hệ truyền động hybrid.

Tuy nhiên, thời điểm chính thức giới thiệu thế hệ mới tại Việt Nam hiện chưa được xác nhận. Một số thông tin từ hệ thống bán hàng cho rằng phiên bản ZS Hybrid có thể được đưa về nước vào cuối năm 2026, do đó khách hàng không nên mặc định mẫu mới chắc chắn xuất hiện ngay trong tháng 9.

Skoda Slavia: Sedan châu Âu được chào giá từ 380 triệu đồng tại một số Showroom

Không chỉ các mẫu xe MG, Skoda Slavia cũng đang gây chú ý khi một số đơn vị kinh doanh ô tô tại TP.HCM chào bán phiên bản tiêu chuẩn với giá chỉ từ 380 triệu đồng.

Slavia là sedan cỡ B của thương hiệu Skoda đến từ Cộng hòa Séc, được lắp ráp trong nước. Xe hiện có ba phiên bản Active, Ambition và Style với giá niêm yết lần lượt 468 triệu, 528 triệu và 568 triệu đồng.

Trong chương trình bán hàng hiện tại, Slavia được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, giúp giá phiên bản tiêu chuẩn giảm đáng kể.

Active là phiên bản tiêu chuẩn của dòng Slavia có kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.541 x 1.752 x 1.487 (mm), chiều dài cơ sở 2.651 mm và khoảng sáng gầm 178 mm.

Đáng chú ý hơn, một số đơn vị kinh doanh xe tại TP.HCM đang chào Slavia Active số sàn với giá khoảng 380–390 triệu đồng, thấp hơn 78–88 triệu đồng so với mức niêm yết 468 triệu đồng.

Tuy nhiên, mức giá 380–390 triệu đồng được ghi nhận tại các đơn vị kinh doanh ô tô không thuộc hệ thống đại lý Skoda chính hãng. Phía bán hàng cho biết các mẫu xe giảm giá đều mới 100%, còn nguyên tình trạng xuất xưởng, song người mua vẫn nên kiểm tra kỹ năm sản xuất, nguồn gốc xe, điều kiện bảo hành và các giấy tờ liên quan trước khi ký hợp đồng.

Slavia sử dụng động cơ xăng 1.0 TSI tăng áp, mô-men xoắn cực đại 178 Nm. Phiên bản Active sử dụng hộp số sàn 6 cấp, trong khi các phiên bản cao hơn có lựa chọn hộp số tự động.

Một lợi thế của Slavia là kích thước tương đối lớn trong phân khúc sedan cỡ B. Xe dài 4.541 mm, rộng 1.752 mm, cao 1.507 mm, chiều dài cơ sở 2.651 mm và khoảng sáng gầm 178 mm.

Với giá thực tế từ 380 triệu đồng, Slavia Active hiện thấp hơn đáng kể so với phần lớn các mẫu sedan cỡ B phổ biến như Toyota Vios, Honda City hay Hyundai Accent.

Giá hấp dẫn nhưng cần xem kỹ điều kiện

Việc MG G50, MG ZS hay Skoda Slavia xuất hiện ở vùng giá 380–395 triệu đồng cho thấy cuộc cạnh tranh về giá trên thị trường ô tô đang ngày càng quyết liệt.

MG G50 xuống 395 triệu đồng sau khi cộng nhiều lớp ưu đãi và có thể gắn với điều kiện khách hàng; MG ZS chủ yếu giảm mạnh đối với xe VIN 2025; trong khi mức 380 triệu đồng của Skoda Slavia được ghi nhận tại một số đơn vị kinh doanh không phải áp dụng tại các đại lý chính hãng.

Do đó, người mua không nên chỉ nhìn vào mức giá quảng cáo. Trước khi xuống tiền, các yếu tố như năm sản xuất, số VIN, tình trạng xe, chính sách bảo hành, điều kiện hưởng khuyến mại, chi phí đăng ký và khả năng bán lại cần được kiểm tra đầy đủ.

Dù vậy, việc SUV cỡ B, sedan cỡ B hay một mẫu MPV cỡ trung được đưa xuống vùng giá dưới 400 triệu đồng vẫn là diễn biến ít thấy của thị trường. Với người mua ưu tiên giá trị sử dụng và chấp nhận lựa chọn xe thuộc VIN cũ thì đây có thể là thời điểm đáng cân nhắc để mua xe mới với ngân sách ưu đãi khá hấp dẫn.