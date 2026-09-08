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Skoda Slavia giảm gần 90 triệu đồng, giá bán chưa tới 400 triệu đồng

Thứ Ba, 09:15, 08/09/2026
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VOV.VN - Mẫu sedan hạng B Skoda Slavia Active hiện được một số showroom chào bán với giá chỉ khoảng 380–390 triệu đồng, giảm gần 90 triệu đồng so với giá niêm yết, tạo sức ép lên Toyota Vios.

Thị trường sedan cỡ B tại Việt Nam tiếp tục chứng kiến cuộc cạnh tranh về giá khi nhiều mẫu xe được áp dụng các chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ hoặc giảm trực tiếp giá bán. Theo đó, Skoda Slavia đang thu hút sự chú ý khi một số xe phiên bản Active đang được chào bán với mức giá dưới 400 triệu đồng.

Theo thông tin ghi nhận từ phóng viên, một số đơn vị kinh doanh ô tô tại TP.HCM hiện đang chào bán Slavia Active với giá 380 triệu đồng, trong khi một số nơi khác đưa ra mức khoảng 390 triệu đồng. So với giá niêm yết 468 triệu đồng, người mua có thể tiết kiệm khoảng 78–88 triệu đồng.

skoda slavia giam gan 90 trieu dong, gia ban chua toi 400 trieu dong hinh anh 1
Skoda Slavia là mẫu sedan nằm ở phân khúc B tại Việt Nam, xe cạnh tranh với các đối thủ như - Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent...

Tuy nhiên những xe được chào giá thấp này không phải đến từ các đại lý Skoda chính hãng mà xuất hiện tại một đơn vị chuyên kinh doanh ô tô. Phía bán hàng cho biết xe được giao bán ở tình trạng mới 100%. Vì vậy, mức 380 triệu đồng nên được hiểu là giá bán của một số showroom chứ không phải mặt bằng giá chung trên thị trường.

Giá thấp hơn đáng kể so với niêm yết

Skoda Slavia đang được phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản Active, Ambition và Style. Trong đó, Active có giá niêm yết 468 triệu đồng, Ambition 528 triệu đồng và Style 568 triệu đồng. 

Riêng website Skoda Việt Nam hiện đang hiển thiện hai phiên bản Ambition và Style với giá lần lượt từ 528 triệu và 568 triệu đồng, trong khi các website đại lý Skoda vẫn niêm yết bản Active ở mức 468 triệu đồng.

Nếu mức giá 380 triệu đồng được áp dụng đúng như thông tin chào bán tại một số showroom, thì Slavia Active thấp hơn giá niêm yết 88 triệu đồng, tương đương mức giảm gần 19%.

skoda slavia giam gan 90 trieu dong, gia ban chua toi 400 trieu dong hinh anh 2
Toyota Vios hiện có giá từ 458-545 triệu đồng (tùy phiên bản).

Khoảng giá này cũng đưa mẫu sedan của Skoda xuống dưới giá niêm yết của Toyota Vios. Cụ thể, Vios hiện có giá từ 458 triệu đồng đối với bản 1.5E MT, 488 triệu đồng cho bản 1.5E CVT và 545 triệu đồng đối với bản 1.5G CVT, chưa tính chênh lệch với một số tùy chọn màu sơn.

Mức giá khoảng 380 triệu đồng khiến Slavia Active trở nên đáng chú ý về mặt chi phí. Tuy nhiên, do xe giá khá thấp so với giá niêm yết và được chào bán ngoài hệ thống đại lý chính hãng, người mua cần xem xét một số thông tin trước khi đặt cọc. Ví dụ như năm sản xuất, thời điểm xuất xưởng, số VIN, chính sách bảo hành chính hãng, điều kiện áp dụng mức giá và các chi phí phát sinh.

Đây là yếu tố quan trọng bởi một mức chào bán thấp bất thường có thể xuất phát từ nguyên nhân như xe tồn kho, xe thuộc lô sản xuất cũ, chính sách xả hàng riêng của đơn vị kinh doanh hoặc điều kiện thanh toán cụ thể.

Slavia Active được trang bị những gì ?

Active là phiên bản tiêu chuẩn của dòng Slavia có kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.541 x 1.752 x 1.487 (mm), chiều dài cơ sở 2.651 mm và khoảng sáng gầm 178 mm.

skoda slavia giam gan 90 trieu dong, gia ban chua toi 400 trieu dong hinh anh 3
Active là phiên bản tiêu chuẩn của dòng Slavia. (Ảnh minh họa)

Xe sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.0 TSI, dung tích 999 cc, mô-men xoắn cực đại 178 Nm và đi kèm hộp số sàn 6 cấp, dẫn động cầu trước, đạt ở mức công suất khoảng 113 mã lực.

Bản Active sử dụng đèn chiếu sáng halogen, ghế nỉ, điều hòa chỉnh cơ và chìa khóa cơ. Xe được trang bị màn hình thông tin giải trí 7 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto có dây cùng hệ thống âm thanh 4 loa, cùng các phím điều khiển tích hợp trên vô-lăng. 

Thân và đuôi xe có gương chiếu hậu chỉnh điện, nhưng chưa có tính năng gập điện tự động như bản Ambition và Style. 

Slavia được phát triển trên kiến trúc MQB-A0-IN của Tập đoàn Volkswagen, nền tảng được thiết kế cho các dòng xe phục vụ thị trường Ấn Độ và một số thị trường khác. Xe có chiều dài 4.541 mm, rộng 1.752 mm và chiều dài cơ sở 2.651 mm, thuộc nhóm kích thước sedan hạng B tại Việt Nam.

Tuệ Minh/VOV.VN
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