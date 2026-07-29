Vừa qua, công ty Toyota Việt Nam tổ chức vòng chung kết Hội thi tay nghề toàn quốc Toyota 2026 tại đại lý Okayama Đà Nẵng. Vòng chung kết là sự tranh tài của 69 gương mặt xuất sắc nhất đã vượt qua vòng loại được tổ chức vào tháng 5 vừa qua.

Tại hội thi, các thí sinh tranh tài ở 7 chuyên mục: Bán hàng, Chăm sóc khách hàng, Cố vấn dịch vụ, Xe đã qua sử dụng, Sửa chữa chung, Sửa chữa thân xe và Sửa chữa sơn. Thông qua cuộc thi này, các thành viên có cơ hội được trau dồi chuyên môn và tích lũy thêm kinh nghiệm để hỗ trợ thực hiện nghiệp vụ thực tế của mình một cách tốt nhất.

Các cá nhân xuất sắc giành giải thưởng Hội thi tay nghề Toyota 2026

Sau nhiều giờ thi gay cấn, Ban tổ chức đã tìm ra được 21 cá nhân xuất sắc đến từ 16 đại lý trên cả nước. Giải thưởng bao gồm 7 giải Nhất, 7 giải Nhì và 7 giải Ba với ổng giá trị giải thưởng lên đến 145 triệu đồng.

Hội thi tay nghề Toyota 2026 là lần thứ 24 được tổ chức kể từ năm 1999 và trở thành hoạt động định kỳ quan trọng nhằm là hoạt động thường niên quan trọng nhằm khích lệ và đánh giá và tăng cường hoạt động đào tạo nội bộ đại lý. Qua đó, nâng cao chất lượng và tính đồng nhất, quy trình tiêu chuẩn trong hoạt động bán hàng và dịch vụ trên toàn hệ thống Toyota.

Ông Osamu Hirata, Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam nhấn mạnh: “Hội thi Tay nghề Toyota cũng là cam kết của chúng tôi về phương pháp Toyota – đặc biệt là tinh thần Liên tục cải tiến và Khách hàng là trước tiên, nhằm mang lại sự hài lòng vượt mong đợi cho khách hàng”.

Trong hơn 30 năm có mặt tại Việt Nam, Toyota luôn nỗ lực mang lại những sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt nhất cho khách hàng nhờ việc đầu tư cơ sở vật chất cùng đội ngũ nhân lực được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, có kỹ năng chuyên môn cao cùng tinh thần phục vụ khách hàng bằng cả tấm lòng.