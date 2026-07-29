English
/ Ô TÔ - XE MÁY
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chung kết Hội thi tay nghề toàn quốc Toyota 2026

Thứ Tư, 17:11, 29/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vòng chung kết Hội thi tay nghề toàn quốc Toyota 2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp với 69 thí sinh xuất sắc nhất tranh tài ở 7 chuyên mục.

Vừa qua, công ty Toyota Việt Nam tổ chức vòng chung kết Hội thi tay nghề toàn quốc Toyota 2026 tại đại lý Okayama Đà Nẵng. Vòng chung kết là sự tranh tài của 69 gương mặt xuất sắc nhất đã vượt qua vòng loại được tổ chức vào tháng 5 vừa qua. 

Tại hội thi, các thí sinh tranh tài ở 7 chuyên mục: Bán hàng, Chăm sóc khách hàng, Cố vấn dịch vụ, Xe đã qua sử dụng, Sửa chữa chung, Sửa chữa thân xe và Sửa chữa sơn. Thông qua cuộc thi này, các thành viên có cơ hội được trau dồi chuyên môn và tích lũy thêm kinh nghiệm để hỗ trợ thực hiện nghiệp vụ thực tế của mình một cách tốt nhất. 

chung ket hoi thi tay nghe toan quoc toyota 2026 hinh anh 1
Các cá nhân xuất sắc giành giải thưởng Hội thi tay nghề Toyota 2026

Sau nhiều giờ thi gay cấn, Ban tổ chức đã tìm ra được 21 cá nhân xuất sắc đến từ 16 đại lý trên cả nước. Giải thưởng bao gồm 7 giải Nhất, 7 giải Nhì và 7 giải Ba với ổng giá trị giải thưởng lên đến 145 triệu đồng. 

Hội thi tay nghề Toyota 2026 là lần thứ 24 được tổ chức kể từ năm 1999 và trở thành hoạt động định kỳ quan trọng nhằm là hoạt động thường niên quan trọng nhằm khích lệ và đánh giá và tăng cường hoạt động đào tạo nội bộ đại lý. Qua đó, nâng cao chất lượng và tính đồng nhất, quy trình tiêu chuẩn trong hoạt động bán hàng và dịch vụ trên toàn hệ thống Toyota. 

Ông Osamu Hirata, Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam nhấn mạnh: “Hội thi Tay nghề Toyota cũng là cam kết của chúng tôi về phương pháp Toyota – đặc biệt là tinh thần Liên tục cải tiến và Khách hàng là trước tiên, nhằm mang lại sự hài lòng vượt mong đợi cho khách hàng”.

Trong hơn 30 năm có mặt tại Việt Nam, Toyota luôn nỗ lực mang lại những sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt nhất cho khách hàng nhờ việc đầu tư cơ sở vật chất cùng đội ngũ nhân lực được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, có kỹ năng chuyên môn cao cùng tinh thần phục vụ khách hàng bằng cả tấm lòng. 

edit-edit-yaris-cross-2-16923253168912040326905-17174254721981770454182.jpg

Top 10 xe xăng, dầu bán chạy nhất 6 tháng đầu năm 2026

VOV.VN - Với doanh số đạt 8.146 xe, Toyota Yaris Cross là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong đứng đầu danh sách Top 10 xe xăng, dầu bán chạy nhất 6 tháng đầu năm 2026. Toyota Yaris Cross chỉ hơn đối thủ đứng thứ 2 - Mazda CX-5 23 xe, xếp thứ 3 là mẫu MPV - Mitsubishi Xpander đạt 7.791 xe.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Toyota Land Cruiser FJ ra mắt thị trường Việt Nam, giá 1,198 tỷ đồng
Toyota Land Cruiser FJ ra mắt thị trường Việt Nam, giá 1,198 tỷ đồng

VOV.VN - Toyota Land Cruiser FJ chính thức bán ra tại Việt Nam từ 28/7 với một phiên bản động cơ xăng 2.7 lít, số tự động, 2 cầu... nhập khẩu từ Thái Lan và có giá bán 1,198 tỷ đồng.

Toyota Land Cruiser FJ ra mắt thị trường Việt Nam, giá 1,198 tỷ đồng

Toyota Land Cruiser FJ ra mắt thị trường Việt Nam, giá 1,198 tỷ đồng

VOV.VN - Toyota Land Cruiser FJ chính thức bán ra tại Việt Nam từ 28/7 với một phiên bản động cơ xăng 2.7 lít, số tự động, 2 cầu... nhập khẩu từ Thái Lan và có giá bán 1,198 tỷ đồng.

Toyota Veloz Cross: Khi không gian “biến hình” theo bước chân gia đình
Toyota Veloz Cross: Khi không gian “biến hình” theo bước chân gia đình

VOV.VN - Khoảng trần cao, hàng ghế sau rộng rãi cùng khoang cốp linh hoạt là những tiêu chí tiên quyết khi người dùng chọn mua xe MPV 7 chỗ cỡ nhỏ. Và Toyota Veloz Cross là một trong những cái tên được nhiều gia đình lựa chọn nhờ cách tối ưu không gian hợp lý, đáp ứng tốt đa dạng nhu cầu.

Toyota Veloz Cross: Khi không gian “biến hình” theo bước chân gia đình

Toyota Veloz Cross: Khi không gian “biến hình” theo bước chân gia đình

VOV.VN - Khoảng trần cao, hàng ghế sau rộng rãi cùng khoang cốp linh hoạt là những tiêu chí tiên quyết khi người dùng chọn mua xe MPV 7 chỗ cỡ nhỏ. Và Toyota Veloz Cross là một trong những cái tên được nhiều gia đình lựa chọn nhờ cách tối ưu không gian hợp lý, đáp ứng tốt đa dạng nhu cầu.

Các phụ kiện được lắp thêm cho ô tô không bị phạt và trượt đăng kiểm
Các phụ kiện được lắp thêm cho ô tô không bị phạt và trượt đăng kiểm

VOV.VN -Thông tư 30/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng, đã làm rõ các trường hợp ô tô lắp thêm phụ kiện không bị tính là cải tạo xe. Cùng điểm qua danh sách phụ kiện chính hãng, từ nắp thùng bán tải đến màn hình, cản xe... bạn được phép tự do trang bị mà vẫn hoàn toàn yên tâm khi mang xe đi kiểm định.

Các phụ kiện được lắp thêm cho ô tô không bị phạt và trượt đăng kiểm

Các phụ kiện được lắp thêm cho ô tô không bị phạt và trượt đăng kiểm

VOV.VN -Thông tư 30/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng, đã làm rõ các trường hợp ô tô lắp thêm phụ kiện không bị tính là cải tạo xe. Cùng điểm qua danh sách phụ kiện chính hãng, từ nắp thùng bán tải đến màn hình, cản xe... bạn được phép tự do trang bị mà vẫn hoàn toàn yên tâm khi mang xe đi kiểm định.

Chỉ bán được 70 chiếc, Ford Mustang Mach-E là xe "ế" nhất nửa đầu năm 2026
Chỉ bán được 70 chiếc, Ford Mustang Mach-E là xe "ế" nhất nửa đầu năm 2026

VOV.VN - Chỉ vỏn vẹn 70 xe lăn bánh sau nửa năm, Ford Mustang Mach-E chính thức trở thành mẫu xe bán chậm nhất trên thị trường ô tô Việt nửa đầu năm 2026. Sự hụt hơi của mẫu SUV điện này cùng vị trí thứ hai của Isuzu MU-X (82 xe) đang phản ánh những góc tối đầy khốc liệt của cuộc đua thị phần hiện tại.

Chỉ bán được 70 chiếc, Ford Mustang Mach-E là xe "ế" nhất nửa đầu năm 2026

Chỉ bán được 70 chiếc, Ford Mustang Mach-E là xe "ế" nhất nửa đầu năm 2026

VOV.VN - Chỉ vỏn vẹn 70 xe lăn bánh sau nửa năm, Ford Mustang Mach-E chính thức trở thành mẫu xe bán chậm nhất trên thị trường ô tô Việt nửa đầu năm 2026. Sự hụt hơi của mẫu SUV điện này cùng vị trí thứ hai của Isuzu MU-X (82 xe) đang phản ánh những góc tối đầy khốc liệt của cuộc đua thị phần hiện tại.

Top 10 xe xăng, dầu bán chạy nhất 6 tháng đầu năm 2026
Top 10 xe xăng, dầu bán chạy nhất 6 tháng đầu năm 2026

VOV.VN - Với doanh số đạt 8.146 xe, Toyota Yaris Cross là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong đứng đầu danh sách Top 10 xe xăng, dầu bán chạy nhất 6 tháng đầu năm 2026. Toyota Yaris Cross chỉ hơn đối thủ đứng thứ 2 - Mazda CX-5 23 xe, xếp thứ 3 là mẫu MPV - Mitsubishi Xpander đạt 7.791 xe.

Top 10 xe xăng, dầu bán chạy nhất 6 tháng đầu năm 2026

Top 10 xe xăng, dầu bán chạy nhất 6 tháng đầu năm 2026

VOV.VN - Với doanh số đạt 8.146 xe, Toyota Yaris Cross là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong đứng đầu danh sách Top 10 xe xăng, dầu bán chạy nhất 6 tháng đầu năm 2026. Toyota Yaris Cross chỉ hơn đối thủ đứng thứ 2 - Mazda CX-5 23 xe, xếp thứ 3 là mẫu MPV - Mitsubishi Xpander đạt 7.791 xe.

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn