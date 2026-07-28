Toyota Land Cruiser FJ ra mắt thị trường Việt Nam, giá 1,198 tỷ đồng

Ngày 28/7, Toyota Việt Nam (TMV) đã chính thức giới thiệu mẫu Land Cruiser FJ hoàn toàn mới được phát triển nhằm mở rộng dải sản phẩm Land Cruiser đến thế hệ khách hàng mới – những người tìm kiếm một mẫu SUV nhỏ gọn nhưng vẫn sở hữu khả năng chinh phục địa hình đặc trưng.

Land Cruiser FJ kế thừa DNA bền bỉ và tin cậy đã làm nên tên tuổi các dòng xe Land Cruiser, đồng thời được phát triển theo phong cách hiện đại và năng động, mẫu xe hướng đến những khách hàng yêu thích trải nghiệm, mong muốn sở hữu một chiếc SUV vừa thực dụng trong cuộc sống thường nhật, vừa đủ mạnh mẽ để chinh phục nhiều cung đường khác nhau.

Về thiết kế ngoại thất, Land Cruiser FJ được phát triển dựa trên ý tưởng thiết kế “Fun Robust Dice Motif” – kết hợp giữa sự mạnh mẽ, bền bỉ với hình khối vuông vức, tạo nên diện mạo khác biệt và dễ nhận diện.

Tổng thể thân xe sở hữu nhiều đường nét khỏe khoắn thể hiện rõ thiết kế của một mẫu SUV địa hình. Các góc thân xe được thiết kế rõ ràng, giúp người lái dễ dàng nhận biết kích thước và vị trí của xe khi di chuyển trên những cung đường hẹp hoặc địa hình phức tạp.

Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn thiết kế hiện đại, dòng chữ "Toyota" đặc trưng và cản trước khỏe khoắn. Những chi tiết này vừa gợi nhớ đến các thế hệ Land Cruiser biểu tượng, vừa tạo nên diện mạo trẻ trung và hiện đại cho Land Cruiser FJ.

Thân xe được nhấn mạnh bằng các vòm bánh lớn, ốp bảo vệ màu đen và bộ mâm hợp kim 18 inch, góp phần tạo nên hình ảnh mạnh mẽ, sẵn sàng chinh phục nhiều điều kiện địa hình. Thiết kế phía sau tiếp tục duy trì tinh thần vuông vức và thực dụng, đồng thời tối ưu khả năng quan sát và sử dụng trong các hành trình hằng ngày.

So với Land Cruiser Prado, chiều dài cơ sở của Land Cruiser FJ được rút ngắn 270 mm. Bán kính quay vòng tối thiểu 5,5 m giúp xe linh hoạt hơn khi di chuyển trong đô thị, trên đường hẹp hoặc trong những điều kiện địa hình cần chuyển hướng liên tục.

Trong khi đó, không gian nội thất Land Cruiser FJ được phát triển theo định hướng kết hợp giữa tính thực dụng của một mẫu xe địa hình và sự tiện nghi cần thiết cho nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Khu vực khoang lái được bố trí theo phương ngang, mang lại tầm nhìn rộng và giúp người lái dễ dàng xác định trạng thái của xe. Bảng điều khiển có thiết kế rõ ràng, trong khi các nút chức năng quan trọng được bố trí trực quan, thuận tiện thao tác ngay cả khi xe đang di chuyển trên địa hình phức tạp.

Vô lăng và trục lái có kích thước lớn, giúp nâng cao độ chính xác trong điều khiển, cải thiện khả năng phản hồi và hạn chế rung động truyền đến người lái. Màn hình hiển thị đa thông tin 7 inch và màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch cung cấp các thông tin vận hành một cách rõ ràng, giúp người lái dễ dàng theo dõi trong nhiều điều kiện di chuyển.

Land Cruiser FJ đồng thời được chú trọng về sự thoải mái với hệ thống ghế ngồi có thiết kế nâng đỡ tốt, không gian để chân hợp lý và khả năng bố trí linh hoạt. Hàng ghế sau có thể gập, trượt và điều chỉnh độ ngả, giúp người dùng dễ dàng cân bằng giữa không gian dành cho hành khách và khoang hành lý.

Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập cho phép người lái và hành khách phía trước tùy chỉnh nhiệt độ theo nhu cầu riêng, kết hợp bộ lọc bụi mịn PM2.5 giúp cải thiện chất lượng không khí, duy trì không gian trong lành và dễ chịu trong suốt hành trình.

Hệ thống camera toàn cảnh 360 độ cung cấp góc quan sát rộng xung quanh xe, hỗ trợ người lái khi di chuyển trong không gian hẹp, đỗ xe hoặc quan sát chướng ngại vật trên những cung đường địa hình.

Còn về vận hành, Land Cruiser FJ được phát triển trên nền tảng của dòng xe IMV, đồng thời được Toyota cải tiến nhằm đáp ứng khả năng vận hành địa hình đặc trưng của một mẫu Land Cruiser.

Khung xe được gia cường tại khu vực sàn, kết hợp với thân xe có độ cứng vững cao, giúp nâng cao sự ổn định, khả năng kiểm soát và độ chính xác khi vận hành. Các điểm cần cải thiện được Toyota xác định thông qua quá trình thử nghiệm thực tế trên nhiều dạng địa hình, qua đó tiếp tục hoàn thiện những giá trị cốt lõi về độ tin cậy, độ bền bỉ và khả năng vượt địa hình.

Land Cruiser FJ sở hữu khoảng sáng gầm, góc tiếp cận và khả năng dao động bánh xe tương đương Land Cruiser 70 Series. Đây là nền tảng quan trọng giúp xe vượt qua những đoạn đường gồ ghề, dốc cao hoặc có độ bám thấp với sự ổn định và tự tin.

Mẫu xe được trang bị động cơ xăng 2.7L, kết hợp hộp số tự động 6 cấp, mang lại khả năng truyền lực ổn định và đáp ứng linh hoạt trong nhiều điều kiện sử dụng.

Hệ dẫn động bốn bánh, khóa vi sai cầu sau và chế độ Khởi hành số 2 – 2nd Start Mode giúp nâng cao khả năng kiểm soát lực kéo. Đặc biệt, chế độ Khởi hành số 2 hỗ trợ xe khởi hành êm ái hơn trên những bề mặt trơn trượt như bùn, cát hoặc đường có độ bám thấp.

Hệ thống hỗ trợ đổ đèo DAC tự động kiểm soát tốc độ khi xe di chuyển trên đường dốc, giúp người lái tập trung điều khiển hướng di chuyển mà không cần liên tục tác động lên bàn đạp phanh.

Đi cùng với đó, Land Cruiser FJ còn được trang bị hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense, hỗ trợ người lái nhận diện sớm các nguy cơ và giảm thiểu khả năng xảy ra va chạm trong nhiều tình huống giao thông.

Hệ thống cảnh báo tiền va chạm (PCS) có khả năng phát hiện các nguy cơ va chạm phía trước và hỗ trợ phanh khi cần thiết. Hệ thống kiểm soát hành trình chủ động DRCC giúp duy trì khoảng cách phù hợp với phương tiện phía trước, góp phần giảm áp lực cho người lái trên những hành trình dài.

Hệ thống cảnh báo chệch làn đường (LDA) phát hiện khi xe có dấu hiệu rời khỏi làn đường và đưa ra cảnh báo, hỗ trợ người lái duy trì hướng di chuyển an toàn. Trong khi đó, hệ thống đèn chiếu xa tự động thích ứng (AHS) tối ưu khả năng chiếu sáng vào ban đêm mà không gây chói cho các phương tiện đối diện.

Bảng danh sách phụ kiện cho Land Cruiser FJ

Land Cruiser FJ còn được trang bị hệ thống phanh hỗ trợ đỗ xe (PKSB), có khả năng nhận diện chướng ngại vật và hỗ trợ phanh khi phát hiện nguy cơ va chạm trong quá trình đỗ xe.

Bên cạnh các công nghệ hỗ trợ lái, xe được trang bị 7 túi khí cùng các hệ thống an toàn tiêu chuẩn, mang đến khả năng bảo vệ toàn diện hơn cho người lái và hành khách.

Đặc biết, đây là một mẫu SUV địa hình và dành cho những người thích khám phá, Land Cruiser FJ được phát triển với khả năng tùy biến cao, cho phép khách hàng lựa chọn các phụ kiện phù hợp với phong cách sống và mục đích sử dụng.