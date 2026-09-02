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CSGT sẽ xử phạt nặng ô tô đi chậm bám làn trái trên cao tốc

Thứ Tư, 12:09, 02/09/2026
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VOV.VN - Cục CSGT sẽ xử lý nghiêm các trường hợp ô tô đi chậm bám làn trái trên cao tốc, chạy dưới tốc độ tối thiểu hoặc cố tình di chuyển với tốc độ thấp gây cản trở và mất an toàn giao thông. Đồng thời, đơn vị sẽ đề xuất nâng tốc độ tối thiểu ở các làn sát dải phân cách.

Cụ thể, ngày 2/9, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, sẽ tăng cường xử phạt ô tô đi chậm trên cao tốc và các trường hợp lưu thông dưới tốc độ tối thiểu và lái xe chạy tốc độ thấp hơn các xe khác đi cùng chiều mà không đi về làn đường bên phải chiều đi của mình, trừ trường hợp các xe khác đi cùng chiều chạy quá tốc độ quy định.

Theo Cục CSGT, qua nghiên cứu thực tiễn và tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân, đơn vị đã phát động đối với người lái xe phải nâng cao ý thức, đạo đức khi tham gia giao thông, coi làn đường sát dải phân cách giữa đường cao tốc (làn 1) là làn lưu thông tốc độ cao, dành cho xe vượt.

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CSGT tăng cường kiểm tra, xử phạt ô tô đi chậm bám làn trái trên cao tốc để đảm bảo an toàn giao thông. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, trên thực tế rất nhiều lái xe vẫn bám làn 1 với tốc độ thấp làm cản trở lưu thông dòng xe, hạn chế sự luân chuyển phương tiện trên đường.

Dự kiến Cục CSGT sẽ đề xuất và phối hợp thực hiện đồng bộ giải pháp, gồm: Tổ chức lại giao thông trên một số tuyến cao tốc qua việc nâng tốc độ tối thiểu trên làn 1 và làn 2 (sát bên trái làn 1) không quá 20% so với tốc độ tối đa; Tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức nhường đường và coi làn 1 là làn lưu thông tốc độ cao, dành để vượt xe.

Sau khi thực hiện vượt xe xong ở làn 1, đủ điều kiện an toàn nên di chuyển vào làn 2. Xe đi ở làn 1 thấy xe sau xin đường (qua tín hiệu, báo hiệu) thì phải chuyển về làn 2 để nhường đường.

Tuệ Minh/VOV.VN
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