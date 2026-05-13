Cuộc chiến giữ ngôi vương ngày càng khốc liệt, khiến Mazda CX-5 tiếp tục giảm giá

Năm ngoái (2025), Mazda CX-5 là mẫu xe SUV hạng C đầu tiên áp dụng giá giảm bản thấp nhất dưới 700 triệu đồng, khiến các đối thủ trong cùng phân khúc phải đứng ngồi không yên. Bước sang năm 2026, CX-5 lại tiếp tục được các đại lý giảm giá mạnh trong tháng 4 và tháng 5/2026. Một số phiên bản VIN 2025 hiện được chào bán chỉ từ 685-690 triệu đồng, thấp hơn hàng chục triệu đồng so với giá niêm yết.

Một số đại lý Mazda khu vực miền Nam đã tăng chính sách ưu đãi cho xe CX-5 số VIN 2025 (sản xuất 2025). Tính tổng giảm giá cho các phiên bản lên đến 70-80 triệu đồng, đưa giá khởi điểm lần đầu về mốc 678 triệu đồng đối với phiên bản 2.0L Deluxe.

Việc Mazda CX-5 liên tục được giảm giá xuống dưới 700 triệu đồng không còn là động thái kích cầu ngắn hạn, mà phản ánh rõ áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trên thị trường ô tô Việt Nam. Trong bối cảnh sức mua chưa phục hồi hoàn toàn, nguồn cung dồi dào cộng thêm với việc nhiều đối thủ mới gia nhập phân khúc, khiến Mazda đang buộc phải dùng chiến lược giá để giữ vững vị thế dẫn đầu trong nhóm SUV cỡ C.

Bảng giá xe Mazda CX-5

Có thể nhận thấy, mức giá này đã kéo một mẫu SUV hạng C xuống ngang tầm nhiều mẫu SUV hạng B như Hyundai Creta, Honda HR-V hay Mitsubishi Xforce. Đây là điều ít gặp khi cách đây vài năm, phân khúc C-SUV thường neo đậu ở mức giá quanh mốc 800-900 triệu đồng.

Mazda không phải là hãng xe duy nhất áp dụng chiêu thức giảm giá trong bối cảnh kinh tế thị trường như hiện nay, nhưng CX-5 lại là mẫu xe có biên độ điều chỉnh giá sâu và kéo dài nhất thị trường khiến cho các đối thủ trong cùng phân khúc cũng phải “lúng túng” chạy theo tìm cách chạy theo doanh số.

Dù vẫn đang dẫn ngôi đầu bảng doanh số phân khúc SUV cỡ C, nhưng Mazda không hề chủ quan, điều này lại một lần nữa chỉ ra rằng áp lực cạnh tranh trong phân khúc SUV-C đang bước vào giai đoạn khá khốc liệt.

Thứ nhất phải kể đến áp lực từ xe điện. Hiện nay, sự "vươn mình" mạnh mẽ của VinFast VF 7 (với doanh số hơn 9.600 xe trong năm 2025) khiến cho miếng bánh thị phần ngày càng bị chia nhỏ lại, Mazda buộc phải tiếp tục dùng chiêu hạ giá bán để duy trì sức hút.

Hơn nữa, trong cùng phân khúc, các đối như Ford Territory và Hyundai Tucson liên tục có những đợt điều chỉnh giá và nâng cấp trang bị, điều này cũng bắt buộc THACO (đơn vị phân phối Mazda) phải có hành động nhanh và thiết thực hơn.

Yếu tố nữa khiến cho các đợt giảm giá liên tiếp “ nổ ra” là do một số đại lý muốn nhanh chóng đẩy hết hàng sản xuất năm 2025 để dọn đường cho phiên bản nâng cấp 2026 với những tinh chỉnh nhẹ về nội thất và công nghệ.

Hiện nay Mazda CX-5 VIN 2026 đang được duy trì mức giảm từ 35-40 triệu đồng cho các phiên bản tương ứng, đưa giá bán thực tế xuống còn 709-834 triệu đồng. Ngoài ra, người mua còn được tặng thêm Voucher dịch vụ 3 triệu đồng và bảo hiểm thân vỏ 1 năm.

Ngoài cạnh tranh phân khúc, CX-5 còn chịu áp lực từ sự thay đổi xu hướng tiêu dùng. Tâm lý người dùng Việt thường ưu tiên xe nhiều công nghệ, thiết kế mới và trải nghiệm thông minh hơn, trong khi CX-5 hiện lại đang bước sang giai đoạn cuối vòng đời sản phẩm. Dù vẫn được đánh giá cao về khả vận hành cũng như thiết kế, nhưng mẫu xe này không còn tạo ra sự mới mẻ như giai đoạn trước đây.

Mazda CX-5 2026 điểm gì đáng chú ý?

Mazda CX-5 2026 không còn là một bản facelift thay đổi nâng cấp nhẹ như các đời trước, mà đã có bước chuyển mình lớn nhất sau gần một thập kỷ. Nếu CX-5 2025 chủ yếu duy trì vẻ quen thuộc gồm thiết kế đẹp, vận hành tốt và giá bán cạnh tranh, thì CX-5 2026 được Mazda định vị theo hướng cao cấp và chuyển đổi công nghệ hơn nhằm cạnh tranh trực diện với các mẫu SUV thế hệ mới như Honda CR-V, Hyundai Tucson hay Toyota RAV4 hybrid.

Dù giá rẻ hơn, nhưng CX-5 vẫn giữ vững danh hiệu là mẫu xe đảm bảo tiêu chí: "ngon - bổ - rẻ" trong phân khúc với thiết kế KODO đặc trưng, cụm đèn LED được tinh chỉnh sắc sảo hơn.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa CX-5 2025 và 2026 nằm ở ngoại hình, dù vẫn trung thành với thiết kế KODO nhưng đã có sự chuyển biến với phong cách hiện đại và vuông vức hơn. Phần đầu xe có lưới tản nhiệt lớn hơn, cụm đèn LED mảnh và tạo hình tương tự các mẫu CX-60 hay CX-90. Đuôi xe cũng được làm mới với cụm đèn hậu thanh mảnh và dòng chữ “Mazda” thay cho logo truyền thống.

Về trang bị nội thất, CX-5 được bổ sung thêm các tùy chọn màu da mới và nâng cấp màn hình trung tâm lớn hơn, sắc nét hơn. Một trong những hạn chế lớn nhất trước đây của CX-5 2025 là hàng ghế sau và khoang hành lý chưa thực sự rộng rãi so với các đối thủ như CR-V hay Tucson, thì hiện nay bản 2026 đã được Mazda xử lý triệt để vấn đề này.

Khả năng vận hành của xe vẫn đảm bảo duy trì hai tùy chọn động cơ SkyActiv-G 2.0L và 2.5L bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu.

Trong ngắn hạn, khả năng cao CX-5 vẫn sẽ duy trì chính sách ưu đãi về giá để bảo vệ danh hiệu “ông vua” doanh số và thị phần. Nhưng xét về dài hạn, thị trường đang chờ đợi một thế hệ mới với thiết kế, công nghệ và động cơ tạo ra xu hướng khác biệt, thay vì chỉ cạnh tranh bằng giá bán.