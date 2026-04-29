5 cách để tăng phạm vi di chuyển của xe điện

Xe điện giúp người lái cảm nhận được khả năng tăng tốc tức thì ngay khi nhấn ga và cabin yên tĩnh hơn đáng kể so với các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong. Tuy nhiên, một mối lo ngại lớn đối với người sở hữu xe điện là nỗi lo về phạm vi hoạt động. Khi sở hữu một chiếc xe điện, ngoài việc kiểm tra tất cả các gương chiếu hậu, bạn cũng cần thường xuyên nhìn quãng đường còn lại có thể đi. Nỗi lo về việc phần trăm pin giảm nhanh hơn dự kiến ​​trong một chuyến đi dài có thể làm mất đi niềm vui khi lái xe. Do vậy khi đi đường dài bạn cần chú ý đến lượng pin hiển thị và quãng đường có thể di chuyển.

Việc biết cách tận dụng tối đa dung lượng pin của xe điện là kỹ năng mà người sử dụng nên có. Việc tối đa hóa hiệu quả của xe điện không đòi hỏi bằng kỹ sư hay sự thay đổi trong thói quen lái xe hàng ngày của bạn. Thay vào đó, bạn nên tìm hiểu cách thức hoạt động và sử dụng năng lượng của xe điện để thực hiện một số điều chỉnh trong thói quen lái xe. Ví dụ, nếu bạn là người lái xe có thói quen đạp ga mạnh trên xe chạy xăng và gần đây chuyển sang xe điện, cách lái xe của bạn sẽ làm hao pin nhanh hơn.

Ngoài ra còn co những "mẹo nhỏ" khác, chẳng hạn như duy trì nhiệt độ cabin, xử lý tốt các đoạn đường xuống dốc và sử dụng chế độ lái phù hợp, có thể giúp xe điện của bạn đi được quãng đường xa hơn. Trong hướng dẫn này, chúng tôi đã liệt kê năm cách để tăng phạm vi hoạt động của xe điện.

Chuẩn bị xe trước khi khởi hành

Việc có một khoang cabin thoải mái trước khi bắt đầu hành trình là một trong những yếu tố quan trọng quyết định phạm vi hoạt động của xe điện. Trong thời tiết lạnh, khi bước vào xe, phản ứng đầu tiên của hầu hết chúng ta là bật máy sưởi ở mức tối đa để làm cho cabin dễ chịu hơn. Tuy nhiên, điều này tiêu hao một lượng điện năng đáng kể từ pin, kết quả là, bạn sẽ nhận thấy một phần lớn dung lượng pin bị giảm ngay cả trước khi khởi hành. Giải pháp đơn giản ở đây là làm ấm cabin trước khi bắt đầu chuyến đi.

Nhưng làm thế nào để thực hiện điều đó? Cách tốt nhất là làm nóng trước xe khi xe đang được cắm sạc. Bằng cách này, năng lượng lẽ ra sẽ được lấy từ pin sẽ được lấy lại từ nguồn điện. Hướng dẫn tiết kiệm nhiên liệu năm 2024 của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ cũng khuyến nghị nên làm nóng và làm mát xe khi đang cắm sạc. Một số xe điện thậm chí còn cho phép bạn bật điều hòa bằng điện thoại thông minh, để cabin có nhiệt độ thoải mái khi bạn bước vào.

Tránh tăng tốc đột ngột

Không giống như xe sử dụng nguyên liệu xăng, dầu sẽ cần một khoảng thời gian khá lâu để phản hồi khi bạn nhấn ga, thì xe điện mang lại phản hồi tức thì và êm hơn. Bạn nhận được lực đẩy tối đa ngay khi chân chạm vào bàn đạp. Cảm giác tăng tốc mạnh mẽ này rất thú vị và cũng là một trong những điểm được yêu thích nhất của xe điện, nhưng nó cũng là một trong những cách nhanh nhất để làm hao pin xe. Khi bạn nhấn ga, động cơ cần một lượng năng lượng lớn, được cung cấp từ pin của xe điện, do đó làm giảm hiệu suất tổng thể và cũng làm giảm phạm vi hoạt động.

Để tránh tăng tốc đột ngột, người lái xe nên tăng tốc một cách nhẹ nhàng hơn. Khi đang dừng đèn đỏ, thay vì tăng tốc đột ngột mỗi lúc đèn chuyển xanh rồi lại phanh gấp ở ngã tư tiếp theo, bạn có thể nhấn nhẹ chân ga để đảm bảo công suất động cơ được duy trì ổn định.

Việc tạo thành một thói quen khi tăng tốc đúng cách cũng là một trong những yếu tố quan trọng để duy trì phạm vi hoạt động và vận hành của xe điện. Ngoài ra, điều này cũng mang lại những lợi ích khác. Việc tăng tốc đột ngột từ trạng thái đứng yên sẽ làm tăng sự hao mòn của lốp xe, phanh và các bộ phận quan trọng khác. Việc duy trì chân gas điều độ sẽ ngăn ngừa ma sát không cần thiết và giữ cho các bộ phận cơ khí hoạt động tốt, góp phần giú tuổi thọ xe điện bền lâu hơn.

Tối đa hóa khả năng phanh tái tạo năng lượng

Xe điện hiện đại được trang bị rất nhiều tính năng thú vị. Một trong số đó là hệ thống phanh tái tạo năng lượng, giúp bù lại một phần quãng đường đã mất. Nó cho phép xe thu hồi năng lượng dư thừa, tránh lãng phí. Trong một chiếc xe chạy xăng thông thường, việc phanh tạo ra ma sát, làm chậm xe nhưng lại giải phóng năng lượng động học. Xe điện hoạt động khác biệt ở điểm này bằng cách sử dụng động cơ quay ngược chiều. Kỹ thuật độc đáo này cho phép xe thu hồi động lượng tiến về phía trước và chuyển đổi trực tiếp thành năng lượng có thể sử dụng và sạc lại pin.

Một phần năng lượng động học tiêu hao trong quá trình phanh được chuyển hóa trở lại thành điện năng để sạc lại pin cho xe. Ví dụ khi bạn đang xuống một con đường dốc trên núi, thông thường, bạn sẽ đạp phanh để xe không lao dốc hoặc trôi đi quá nhanh. Nhưng với xe điện, bạn chỉ cần nhả chân ga và điều chỉnh phù hợp, xe sẽ tự động giảm tốc độ ngay cả khi không cần chạm vào bàn đạp phanh. Khi xe đang giảm tốc, cơ chế hoạt động của xe điện cũng sẽ sạc lại pin bằng năng lượng từ chuyển động của xe.

Đảm bảo áp suất lốp xe ở mức thích hợp

Áp suất lốp đóng vai trò rất quan trọng trong việc tối đa hóa phạm vi hoạt động của xe điện. Xe điện có trọng lượng đáng kể, lốp xe phải chịu tải trọng lớn. Nếu lốp không được bơm theo khuyến nghị và thông số kỹ thuật của nhà sản xuất, xe sẽ phải hoạt động vất vả hơn để di chuyển. Khi lốp phải chịu tải trọng lớn sẽ khiến xe bị tiêu hao nhiều năng lượng hơn và làm giảm phạm vi hoạt động.

Lốp xe non hơi có lực cản lăn lớn hơn, đó là lý do tại sao chúng tiêu tốn nhiều năng lượng hơn. Sự thay đổi thời tiết ảnh hưởng trực tiếp đến áp suất lốp xe. Nhiệt độ lạnh khiến không khí bên trong lốp co lại và mất thể tích.

Ngược lại, vào mùa hè, lốp sẽ phồng lên và tăng áp suất, do đó bạn nên kiểm tra áp suất lốp bằng đồng hồ đo hoặc hệ thống giám sát áp suất lốp tích hợp ít nhất một lần mỗi tháng để đảm bảo không bị hao phí quãng đường di chuyển của xe điện một cách không cần thiết.

Chế độ điều khiển hành trình

Việc duy trì tốc độ hoàn toàn ổn định là một nhiệm vụ khó khăn cho tài xế, đặc biệt khi bạn lái xe điện vì chỉ cần nhấn bàn đạp là có thể tăng tốc tức thì. Ngay cả những người lái xe giàu kinh nghiệm nhất cũng sẽ tăng tốc hoặc giảm tốc nhẹ khi bị phân tâm. Những dao động nhỏ về gia tốc này đòi hỏi những xung điện nhỏ. Trong suốt một chuyến đi dài, những lần tăng tốc hoặc giảm tốc nhỏ này sẽ làm tiêu hao năng lượng pin, làm giảm hiệu suất tổng thể.

Cách dễ nhất để hạn chế lỗi này là sử dụng chế độ kiểm soát hành trình khi lái xe trên đường cao tốc. Đường cao tốc hầu hết thẳng và không có quá nhiều xe cộ đến mức bạn phải đạp phanh thường xuyên.

Bạn có thể đặt tốc độ trên chế độ kiểm soát hành trình và để hệ thống điều khiển của xe tự động làm việc còn lại. Hệ thống của xe sẽ tính toán và cung cấp chính xác lượng năng lượng cần thiết, ngăn ngừa sự hao phí không cần thiết.