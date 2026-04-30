Điểm danh 5 mẫu xe đã "lột xác" hoàn toàn chỉ sau một thế hệ

Nhận diện thương hiệu là một yếu tố quan trọng trong ngành ô tô. Vì thế, các hãng xe thường duy trì những đặc trưng thiết kế riêng cho từng dòng sản phẩm, giúp người dùng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra một mẫu xe cụ thể. Chẳng hạn, Jeep Wrangler luôn gắn liền với kiểu dáng vuông vức, dẫn động 4 bánh cùng lưới tản nhiệt 7 khe đặc trưng, còn Ford Mustang nổi bật với cụm đèn hậu ba dải và thân xe coupe fastback.

Tuy nhiên, không phải lúc nào những yếu tố này cũng được "kế thừa" qua nhiều thế hệ. Đôi khi, các hãng xe quyết định thử nghiệm hướng đi hoàn toàn mới và một số trường hợp khiến khác hàng bất ngờ khi cùng một dòng sản phẩm lại có ngoại hình gần như khác hẳn nhau sau khi được nâng cấp. Dưới đây là một số ví dụ tiêu biểu.

1. Chrysler 300

Khi nhắc đến cái tên Chrysler 300, nhiều người sẽ có những hình dung rất khác nhau. Dòng xe này (hiện đã bị khai tử) khởi đầu là sedan hạng sang cỡ trung vào thập niên 1950, sau đó tiếp tục phát triển qua các thập niên 1960, 1970 với cùng định vị sang trọng. Dù mục đích sử dụng không thay đổi, ngoại hình của xe lại biến đổi đáng kể theo thời gian.

Điều đáng chú ý là thế hệ Chrysler 300 giai đoạn 2005 - 2023 thực chất có nền tảng gần như giống với mẫu Sebring, với kiểu dáng thân xe tương đồng đến mức dễ nhầm lẫn nếu không nhìn logo. Phiên bản 300M vẫn giữ triết lý sang trọng nhưng không còn động cơ Hemi, thay vào đó là máy V6 Pentastar 3.5L kết hợp dẫn động cầu trước.

Giai đoạn giữa những năm 2000 là bước ngoặt lớn của Chrysler khi toàn bộ danh mục sản phẩm được tái thiết kế mạnh mẽ. Với riêng 300, hãng đã chuyển từ một mẫu sedan dẫn động cầu trước “sang trọng giá mềm” sang một chiếc sedan dẫn động cầu sau mạnh mẽ với động cơ Hemi - hình ảnh đã trở nên biểu tượng và gần như không thay đổi cho đến khi mẫu xe bị khai tử.

2. Chevrolet Corvette

Đây là một trong những sự thay đổi dễ nhận thấy nhất, đặc biệt khi lần đầu tiên Corvette chuyển sang cấu hình động cơ đặt giữa. Trong hơn 50 năm, Corvette luôn gắn liền với kiểu xe thể thao động cơ trước, dẫn động cầu sau, đặc biệt được định hình từ năm 1963 với thiết kế Stingray fastback.

Những đường nét cổ điển như nắp ca-pô dài và phần đuôi vuốt thấp đã bị loại bỏ trong thế hệ mới, đánh dấu bước chuyển mình từ một mẫu xe thể thao “grand tourer” sang một chiếc siêu xe thực thụ. Trước đây, Corvette nổi tiếng là lựa chọn hiệu năng cao với giá hợp lý, dễ sử dụng hơn so với các siêu xe đắt đỏ.

Tuy nhiên, hình ảnh xe hiệu suất cao hiện đại đã thay đổi, với các đối thủ như Ferrari hay Audi R8 thường có giá hàng trăm nghìn USD và khả năng tăng tốc cực nhanh. Corvette mới dù vẫn giữ lợi thế về giá nhưng đã chuyển sang phân khúc siêu xe, trở thành “siêu xe giá rẻ” của Mỹ. Dù tên gọi và hiệu năng vẫn quen thuộc, thiết kế của xe gần như không còn liên hệ với quá khứ.

3. Dodge Charger

Đây có lẽ là một trong những cuộc “lột xác” gây tranh cãi nhất những năm gần đây. Dodge Charger đã chuyển từ một mẫu muscle car hiện đại sang xe điện hai cửa, với tùy chọn động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng tăng áp (Hurricane) từ năm 2026. Việc một mẫu muscle car không còn tùy chọn động cơ V8 khiến nhiều người phản đối, nhưng dù hệ truyền động thay đổi thế nào, chiếc xe vẫn mang tên Charger, trong khi ngoại hình lại khác xa thế hệ trước.

Trong lịch sử, Charger chưa bao giờ là một chiếc xe thể thao thanh thoát mà thiên về kiểu dáng “cục mịch”, mạnh mẽ. Thế hệ đầu tiên là coupe cỡ lớn với vẻ ngoài kín đáo nhưng ẩn chứa sức mạnh lớn. Các thế hệ sau vẫn giữ những đặc trưng như lưới tản nhiệt đặc trưng và mui xe fastback. Phiên bản mới tái hiện các yếu tố này theo phong cách hiện đại, quay lại cấu hình hai cửa và thiết kế mang hơi hướng retro.

4. Toyota Supra

Một cái tên thể thao nổi tiếng khác cũng có sự thay đổi lớn là Toyota Supra thế hệ mới (MK5), được phát triển dựa trên nền tảng BMW và sử dụng động cơ B58 giống BMW Z4. Điều này khiến nhiều người cho rằng Supra “không còn là Toyota thực thụ”.

Dù tranh cãi về nguồn gốc, có một điều rõ ràng: thiết kế của MK5 gần như không có điểm chung với thế hệ MK4 A80 huyền thoại. Ngay cả bản thân A80 trước đây cũng từng khác biệt so với thế hệ trước, chuyển từ kiểu dáng vuông vức sang đường nét bo tròn đặc trưng.

MK5 mang phong cách hiện đại với mặt trước hầm hố, nhiều khe gió, thân xe gọn gàng và các chi tiết thiết kế táo bạo. Dù đẹp theo cách riêng, rất khó tìm thấy sự tương đồng với MK4 ngoài cấu hình coupe hai cửa fastback.

5. Chevrolet Blazer

Thông thường, khi một mẫu xe chuyển sang phân khúc khác, tên gọi sẽ được thay đổi phần nào, như Ford Mustang Mach-E hay Mitsubishi Eclipse Cross. Nhưng Chevrolet Blazer lại là trường hợp khác.

Blazer thế hệ cũ (S-10 Blazer) là SUV thực thụ, thiên về off-road với gầm cao, hệ dẫn động 4 bánh và khả năng vận hành đa địa hình. Sau đó, TrailBlazer tiếp nối vai trò này trong phân khúc SUV cỡ trung.

Tuy nhiên, Blazer hiện đại ra mắt năm 2019 lại là một mẫu crossover thiên về đường phố, sử dụng cấu trúc thân liền khối và dẫn động cầu trước hoặc AWD. Điều này khiến nhiều người yêu thích Blazer truyền thống thất vọng, bởi họ vốn kỳ vọng một mẫu SUV mạnh mẽ cạnh tranh với Ford Bronco nhưng lại nhận được một chiếc crossover đô thị.

So với quá khứ, Blazer gần như không còn điểm chung nào ngoài kích thước tổng thể, trở thành ví dụ điển hình cho việc thay đổi hoàn toàn bản chất sản phẩm chỉ sau một thế hệ.