中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vượt BMW và Mercedes, Porsche là hãng xe sang có nhiều khách hàng trung thành nhất

Thứ Ba, 07:00, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Porsche dẫn đầu phân khúc xe sang về mức độ trung thành của khách hàng theo khảo sát của J.D. Power, nhiều hơn BMW, Mercedes và vượt xa mức trung bình toàn ngành. Lòng trung thành không chỉ phản ánh sự hài lòng của người dùng mà còn giúp nâng cao giá trị bán lại và lợi ích lâu dài cho cả hãng xe lẫn khách hàng

Trong bối cảnh thị trường có quá nhiều lựa chọn và các startup mới liên tục xuất hiện cạnh tranh với những “ông lớn” lâu đời, các hãng xe đang phải nỗ lực rất nhiều để thuyết phục khách hàng cũ quay lại showroom của mình mua chiếc xe tiếp theo thay vì thương hiệu đối thủ.

Một số hãng đang làm tốt điều này hơn những hãng khác, theo khảo sát mới nhất của J.D. Power, thương hiệu xe sang có mức độ trung thành của khách hàng cao nhất là Porsche. Cụ thể, có tới 58,2% khách hàng mua xe Porsche là khách quay lại, cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn ngành là 49%. Đứng thứ hai trong phân khúc xe sang là Mercedes-Benz, với tỷ lệ khách hàng quay lại đạt 49,7% khi nâng cấp xe.

Đáng chú ý, mức độ trung thành của khách hàng trong phân khúc xe sang thấp hơn so với phân khúc xe phổ thông. Ở nhóm này, Toyota là thương hiệu dẫn đầu với 62% khách hàng quay lại mua xe. Honda đứng thứ hai với tỷ lệ 55,5%. Honda cũng dẫn đầu trong phân khúc SUV phổ thông theo khảo sát của J.D. Power, với 62% khách hàng tiếp tục lựa chọn mua xe của hãng.

vuot bmw va mercedes, porsche la hang xe sang co nhieu khach hang trung thanh nhat hinh anh 1

Vì sao lòng trung thành của khách hàng lại quan trọng?

Tỷ lệ khách hàng trung thành là một chỉ số quan trọng đối với các hãng xe. Khi tỷ lệ khách quay lại cao, điều đó cho thấy nhiều người mua hài lòng với sản phẩm trước đó, những khách hàng hài lòng thường có xu hướng giới thiệu xe cho người thân, bạn bè. Bên cạnh đó, J.D. Power cho biết lòng trung thành của khách hàng còn giúp cải thiện giá trị bán lại của xe. Không phải ngẫu nhiên mà các mẫu xe từ Porsche, Toyota và Honda thường xuyên góp mặt trong danh sách những mẫu xe có giá trị bán lại cao nhất.

Người tiêu dùng cũng được hưởng lợi trực tiếp khi lựa chọn các thương hiệu có mức độ trung thành cao, bởi giá trị bán lại tốt hơn đồng nghĩa với việc họ có thể nhận được mức giá trao đổi cao hơn khi nâng cấp xe. Trong bối cảnh giá xe mới vẫn duy trì ở mức cao do chi phí sinh hoạt tăng và những bất ổn địa chính trị, nhiều người mua cũng đánh giá cao sự ổn định và tính dự đoán.

Không ai muốn mua một chiếc xe mới rồi phải đối mặt với những vấn đề bất ngờ về tính năng hay độ tin cậy. Theo J.D. Power, mức độ trung thành cao là dấu hiệu cho thấy một thương hiệu đang duy trì ổn định việc đáp ứng kỳ vọng của khách hàng.

 

CTV Thu Ánh/VOV.VN
Theo Slash Gear
Tag: porsche bmw mercedes lòng trung thành khách hàng hãng xe sang có mức độ khách hàng trung thành cao hãng xe sang có nhiều khách hàng trung thành nhất hãng xe sang được nhiều người yêu thích nhất
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sự thay đổi của tư duy phương tiện và thời của những chiếc xe bé nhỏ

VOV.VN - Khi đô thị ngày càng chật chội, chi phí sở hữu ô tô tăng cao và tư duy về phương tiện di chuyển thay đổi, những chiếc xe nhỏ gọn như Kei car hay Micro car trở thành lựa chọn thực dụng của người dân.

VOV.VN - Khi đô thị ngày càng chật chội, chi phí sở hữu ô tô tăng cao và tư duy về phương tiện di chuyển thay đổi, những chiếc xe nhỏ gọn như Kei car hay Micro car trở thành lựa chọn thực dụng của người dân.

Giá bán tiệm cận xe xăng, chi phí vận hành rẻ - Yaris Cross HEV tăng doanh số

VOV.VN - Vượt qua rào cản chi phí ban đầu, Toyota Yaris Cross HEV chứng minh đây là khoản đầu tư thông minh bằng bài toán kinh tế tối ưu và trải nghiệm vận hành vượt trội hơn xe xăng. 

VOV.VN - Vượt qua rào cản chi phí ban đầu, Toyota Yaris Cross HEV chứng minh đây là khoản đầu tư thông minh bằng bài toán kinh tế tối ưu và trải nghiệm vận hành vượt trội hơn xe xăng. 

Mercedes-Benz Việt Nam tổ chức hành trình "Biểu tượng vượt thời"

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 140 năm lịch sử thương hiệu, Mercedes-Benz Việt Nam đã tổ chức hành trình trải nghiệm mang tên "Biểu tượng vượt thời" với sự đồng hành của các mẫu xe: C-class, E-class, GLC-class và chiếc SUV thuần điện G580.

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 140 năm lịch sử thương hiệu, Mercedes-Benz Việt Nam đã tổ chức hành trình trải nghiệm mang tên "Biểu tượng vượt thời" với sự đồng hành của các mẫu xe: C-class, E-class, GLC-class và chiếc SUV thuần điện G580.

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn