Vượt BMW và Mercedes, Porsche là hãng xe sang có nhiều khách hàng trung thành nhất

Trong bối cảnh thị trường có quá nhiều lựa chọn và các startup mới liên tục xuất hiện cạnh tranh với những “ông lớn” lâu đời, các hãng xe đang phải nỗ lực rất nhiều để thuyết phục khách hàng cũ quay lại showroom của mình mua chiếc xe tiếp theo thay vì thương hiệu đối thủ.

Một số hãng đang làm tốt điều này hơn những hãng khác, theo khảo sát mới nhất của J.D. Power, thương hiệu xe sang có mức độ trung thành của khách hàng cao nhất là Porsche. Cụ thể, có tới 58,2% khách hàng mua xe Porsche là khách quay lại, cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn ngành là 49%. Đứng thứ hai trong phân khúc xe sang là Mercedes-Benz, với tỷ lệ khách hàng quay lại đạt 49,7% khi nâng cấp xe.

Đáng chú ý, mức độ trung thành của khách hàng trong phân khúc xe sang thấp hơn so với phân khúc xe phổ thông. Ở nhóm này, Toyota là thương hiệu dẫn đầu với 62% khách hàng quay lại mua xe. Honda đứng thứ hai với tỷ lệ 55,5%. Honda cũng dẫn đầu trong phân khúc SUV phổ thông theo khảo sát của J.D. Power, với 62% khách hàng tiếp tục lựa chọn mua xe của hãng.

Vì sao lòng trung thành của khách hàng lại quan trọng?

Tỷ lệ khách hàng trung thành là một chỉ số quan trọng đối với các hãng xe. Khi tỷ lệ khách quay lại cao, điều đó cho thấy nhiều người mua hài lòng với sản phẩm trước đó, những khách hàng hài lòng thường có xu hướng giới thiệu xe cho người thân, bạn bè. Bên cạnh đó, J.D. Power cho biết lòng trung thành của khách hàng còn giúp cải thiện giá trị bán lại của xe. Không phải ngẫu nhiên mà các mẫu xe từ Porsche, Toyota và Honda thường xuyên góp mặt trong danh sách những mẫu xe có giá trị bán lại cao nhất.

Người tiêu dùng cũng được hưởng lợi trực tiếp khi lựa chọn các thương hiệu có mức độ trung thành cao, bởi giá trị bán lại tốt hơn đồng nghĩa với việc họ có thể nhận được mức giá trao đổi cao hơn khi nâng cấp xe. Trong bối cảnh giá xe mới vẫn duy trì ở mức cao do chi phí sinh hoạt tăng và những bất ổn địa chính trị, nhiều người mua cũng đánh giá cao sự ổn định và tính dự đoán.

Không ai muốn mua một chiếc xe mới rồi phải đối mặt với những vấn đề bất ngờ về tính năng hay độ tin cậy. Theo J.D. Power, mức độ trung thành cao là dấu hiệu cho thấy một thương hiệu đang duy trì ổn định việc đáp ứng kỳ vọng của khách hàng.