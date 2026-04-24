Lexus LC lọt Top xe ô tô đang "bán ế" nhất tại Mỹ năm 2026

Ngành công nghiệp ô tô tại Mỹ đang trải qua giai đoạn khá khó khăn. Trong đó, các hãng xe có dây chuyền sản xuất nằm ngoài lãnh thổ Mỹ đang phải chịu áp lực hơn cả từ các mức thuế áp dụng từ 2025, giá xe trung bình tăng cao và nhu cầu thị trường chững lại ở một số phân khúc. Một số mẫu xe hiện đang rơi vào tình trạng cực kỳ khó bán và dưới đây là 10 mẫu xe bán chậm nhất tại Mỹ tính đến thời điểm hiện tại của năm 2026.

1. Lexus LC

Trong những năm gần đây, Lexus đã xây dựng được danh tiếng là một trong những thương hiệu đáng tin cậy nhất trên thị trường, đặc biệt trong phân khúc xe sang. Là thương hiệu cao cấp của Toyota, Lexus hưởng lợi từ nền tảng này, nhưng bản thân hãng cũng xứng đáng được ghi nhận khi đứng đầu bảng xếp hạng độ tin cậy của J.D. Power năm 2025. Dù một số mẫu xe khác của Lexus có khởi đầu năm khá tích cực, Lexus LC lại không nằm trong số đó.

Trong danh mục xe điện hóa hiện tại, các mẫu SUV như UX và NX đang giữ vai trò chính trong việc duy trì doanh số, trong khi những mẫu xe đắt tiền và mang tính “ngách” như LC lại bị lép vế. Trong quý I, mẫu xe này chỉ bán được 324 chiếc trên toàn quốc.

Thực tế, xe thể thao thường không đạt doanh số cao, đặc biệt khi so với các mẫu xe phổ thông hơn trong cùng danh mục. Sau năm 2026, Lexus LC sẽ chính thức bị khai tử, chiếc cuối cùng dự kiến rời dây chuyền sản xuất vào tháng 8. Hiện chưa có thông tin về mẫu thay thế, nhưng khả năng này vẫn để ngỏ khi Toyota vẫn hoạt động tích cực trong phân khúc xe thể thao hai cửa.

2. Dodge Charger Daytona

Kể từ khi phiên bản chạy điện hoàn toàn của Charger Daytona ra mắt năm 2024, mẫu xe này đã gặp khó khăn trong việc thu hút người mua như kỳ vọng. Đây là mẫu xe kết hợp giữa Charger và Challenger trước đây, với mục tiêu điện hóa một biểu tượng để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải và chứng minh hiệu suất của xe điện.

Phiên bản 2026 với cấu hình 4 cửa vẫn mang lại hiệu năng ấn tượng, nhưng điều đó chưa đủ để thu hút đông đảo khách hàng. Trong quý I năm 2026, mẫu xe này chỉ bán được 240 chiếc. Một phần nguyên nhân là nhu cầu xe điện suy giảm, phần khác là mức giá hơn 60.000 USD (1,6 tỷ đồng) không hề dễ tiếp cận.

Để cải thiện tình hình, Dodge đã tung ra phiên bản Sixpack sử dụng động cơ xăng, có giá khởi điểm 49.995 USD (1,3 tỷ đồng), rẻ hơn so với bản Daytona và sở hữu công suất 470 mã lực, kỳ vọng sẽ giúp kéo khách hàng quay lại.

3. Alfa Romeo Tonale

Alfa Romeo không phải là hãng xe giá rẻ, nhưng nổi tiếng với phong cách Ý đặc trưng với chi phí thấp hơn so với Ferrari hay Maserati. Dù không thể so sánh hoàn toàn về hiệu năng, các mẫu xe như Tonale vẫn hấp dẫn khi xét trên tiêu chí sang trọng và vận hành tương đương các đối thủ Đức.

Tuy nhiên, mẫu crossover cỡ nhỏ Alfa Romeo Tonale chỉ bán được 238 chiếc, bao gồm cả bản xăng và hybrid. Phiên bản hybrid đã bị ngừng sản xuất cho năm 2026. Đáng chú ý, Dodge Hornet - một mẫu xe dùng chung nền tảng với Tonale nhưng lại có giá rẻ hơn, khiến Tonale trở nên kém hấp dẫn.

4. Jeep Wagoneer S

Một đại diện khác của tập đoàn Stellantis là Jeep Wagoneer S - một mẫu SUV chạy điện hoàn toàn. Trong khi Wagoneer bản tiêu chuẩn đã bị ngừng sản xuất, Wagoneer S cùng Grand Wagoneer sẽ tiếp tục duy trì dòng xe này. Tuy nhiên, Wagoneer S chỉ bán được 175 chiếc trong năm 2026 tính đến nay. Ngoài việc nhu cầu EV giảm, mẫu xe này còn gặp nhiều vấn đề về độ tin cậy, bao gồm đợt triệu hồi vào tháng 3/2026 do lỗi cửa sau, cùng các lỗi phần mềm. Giá khởi điểm 65.200 USD (1,7 tỷ đồng) cũng bị đánh giá là quá cao, khiến sản phẩm khó tiếp cận.

5. Lexus ES Hybrid

Lexus ES từ lâu đã là mẫu sedan hạng trung quen thuộc, nhưng phiên bản hybrid đang có kết quả kinh doanh đáng thất vọng. Trong quý I/2026, mẫu xe này chỉ bán được 149 chiếc, giảm tới 95,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy vậy, việc sụt giảm có thể liên quan đến việc thế hệ thứ 8 hoàn toàn mới sẽ ra mắt tại Mỹ vào tháng 6/2026. Tổng doanh số ES (bao gồm bản xăng đã ngừng sản xuất) đạt 3.044 chiếc, cho thấy quyết định loại bỏ động cơ đốt trong là một bước đi đầy rủi ro.

6. Lexus LS

V6 tăng áp kép với công suất 416 mã lực, cạnh tranh với các đối thủ như Mercedes-Benz S-Class.

Tuy nhiên, doanh số không đủ để duy trì sản phẩm. Trong năm 2026, LS chỉ bán được 143 chiếc, sau khi đạt 420 chiếc trong cả năm 2025. Với giá khởi điểm gần 100.000 USD (2,6 tỷ đồng), đây là mẫu xe khó đạt doanh số cao. Lexus dự kiến sẽ khai tử LS sau năm 2026 để tập trung nguồn lực vào các phân khúc khác.

7. Genesis GV60



Genesis đang mở rộng mạnh mẽ tại thị trường Mỹ và đã công bố kế hoạch ra mắt 22 mẫu xe mới trước năm 2030. Tuy nhiên, mẫu SUV điện GV60 lại là điểm yếu trong danh mục. Tính đến nay trong năm 2026, GV60 chỉ bán được 117 chiếc, giảm 83,5% so với năm trước. Dù được đánh giá tốt, mẫu xe này vẫn chưa đủ sức cạnh tranh với các đối thủ đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường EV.

8. Maserati Grecale

Maserati đang trải qua giai đoạn khó khăn khi chuyển hướng sang xe điện và loại bỏ động cơ V8. Grecale hiện là mẫu SUV duy nhất của hãng, nhưng chỉ bán được 104 chiếc trong tháng 3.

Phiên bản 2026 được nâng cấp động cơ V6 tăng áp kép, công suất từ 385 đến 523 mã lực, trong khi bản điện Folgore đạt 542 mã lực. Tuy nhiên, mức giá khởi điểm 84.500 USD (2,2 tỷ đồng) cùng thuế nhập khẩu cao khiến xe khó cạnh tranh với các đối thủ Mỹ.

9. Acura ZDX

Acura - thương hiệu xe sang của Honda tại Mỹ - cũng gặp khó với mẫu SUV điện ZDX. Ra mắt năm 2024, đây là mẫu xe điện đầu tiên của hãng nhưng đã bị ngừng sản xuất vào cuối năm 2025.

Trong năm 2026, xe chỉ bán được 73 chiếc. Ngoài doanh số thấp, việc chấm dứt ưu đãi thuế liên bang và mức độ hài lòng khách hàng không cao cũng góp phần khiến mẫu xe thất bại.

10. Toyota Mirai



Sự xuất hiện của Toyota trong danh sách này là điều bất ngờ. Mẫu sedan sử dụng pin nhiên liệu hydro Toyota Mirai chỉ bán được 63 chiếc trong năm 2026. Khác với xe điện truyền thống, Mirai cần trạm nạp hydro, trong khi toàn nước Mỹ chỉ có chưa tới 100 trạm, chủ yếu tại California. Với giá gần 52.000 USD (1,4 tỷ đồng), đây là mẫu xe kén người dùng và nhanh mất giá, khiến doanh số ở mức thấp.