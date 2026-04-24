Porsche Cayenne thuần điện chốt giá từ 4,72 tỷ đồng tại Việt Nam

Thứ Sáu, 12:00, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bước vào kỷ nguyên điện hóa, Porsche Việt Nam đã giới thiệu mẫu Cayenne thuần điện hoàn toàn mới với ba phiên bản. Bên cạnh sức mạnh lên tới 1.156 mã lực, xe cũng có phạm vi hoạt động đạt 653 km và công suất sạc lên đến 400 kW mạnh nhất hiện nay.

Theo thông tin từ Porsche Việt Nam, mẫu xe Cayenne thuần điện mới sẽ được phân phối với ba biến thể bao gồm: Cayenne, Cayenne S và Cayenne Turbo, nhằm bổ sung thêm lựa chọn đa dạng bên cạnh các phiên bản động cơ đốt trong và hybrid hiện hữu.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của Cayenne 2026 nằm ở sức mạnh vận hành với các trang bị tiêu chuẩn gồm: Hệ thống dẫn động 4 bánh và Hệ thống Quản lý Lực kéo Điện tử của Porsche (ePTM).

Trong đó, phiên bản Cayenne Turbo sở hữu khối động cơ điện hoàn toàn mới mang đến công suất cực đại 850 kW (1.156 PS) và mô-men xoắn 1.500 Nm khi kích hoạt chế độ Launch Control. Sức mạnh này giúp chiếc siêu SUV bứt tốc từ 0–100 km/h chỉ trong vỏn vẹn 2,5 giây trước khi chạm ngưỡng tốc độ tối đa 260 km/h.

Ở các tùy chọn thấp hơn, phiên bản Cayenne S cũng sở hữu thông số ấn tượng với công suất 490 kW (666 PS) khi dùng Launch Control, thời gian tăng tốc 0-100 km/h mất 3,8 giây. Bản tiêu chuẩn đạt công suất 325 kW (442 PS) và hoàn thành cú bứt tốc 0-100 km/h trong 4,8 giây.

Đặc biệt, Cayenne thuần điện sở hữu hệ thống thu hồi tới 600 kW kế thừa công nghệ từ giải đua Formula E. Trong điều kiện đi lại đô thị, hệ thống này có thể tự đảm nhận 97% quá trình hãm tốc, giúp hạn chế đáng kể việc sử dụng phanh cơ học. Ngoài ra, phiên bản Cayenne Turbo và Cayenne S cung cấp tùy chọn hệ thống Phanh Gốm Tổng hợp của Porsche (PCCB).

Porsche Cayenne mới được trang bị khối pin điện áp cao 113 kWh đi kèm hệ thống làm mát hai mặt. Xe sở hữu kiến trúc 800V với khả năng tiếp nhận sạc nhanh DC với công suất tới 400 kW, giúp nạp từ 10% lên 80% dung lượng pin với chỉ 16 phút.

Theo chuẩn WLTP, quãng đường di chuyển có thể đạt tối đa 653 km đối với bản S, 642 km đối với bản tiêu chuẩn và 623 km cho bản Turbo. Đồng thời, xe có thể sạc đủ năng lượng cho quãng đường 325 km (phiên bản Cayenne) chỉ trong vòng 10 phút. 

Porsche Cayenne mới sở hữu phần đầu xe với nắp ca-pô hạ thấp cùng cụm đèn LED Matrix gọn gàng, các đường nét tạo khối khỏe khoắn cùng đường mái vuốt nhẹ "flyline". Hai bên thân xe sở hữu thiết kế cửa không viền và đường gân dập nổi sắc sảo, cùng với ốp sườn xe có hiệu ứng ba chiều. Ngoài ra, xe còn có gói trang bị Off-Road giúp cải thiện góc tiếp cận và tăng cường độ bền.

Khoảng nội thất của mẫu xe này rộng rãi hơn trước nhờ tăng chiều dài và trục cơ sở, kéo theo khoang hành lý cũng được tăng dung tích. Cayenne thuần điện mới có khả năng cá nhân hóa toàn diện, cho phép khách hàng có thể lựa chọn từ 13 màu sơn tiêu chuẩn, 9 thiết kế mâm xe có kích thước từ 20 đến 22 inch, 12 phối màu nội thất cùng tối đa 5 gói trang bị nội thất và 5 gói tinh chỉnh điểm nhấn nội thất. 

Trải nghiệm tập trung vào người lái (Porsche Driver Experience) trên mẫu xe này còn sở hữu một số nâng cấp, nổi bật là màn hình dải Flow Display mang ngôn ngữ thiết kế số hóa hoàn toàn mới, bổ sung thêm cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần với công nghệ OLED 14,25 inch, cùng một màn hình tùy chọn dành cho hành khách phía trước rộng 14,9 inch. 

Về mặt vận hành, xe sử dụng Hệ thống Treo khí nén Chủ động (PASM) làm trang bị tiêu chuẩn và bổ sung tùy chọn Hệ thống Kiểm soát Khung gầm Chủ động Toàn thời gian (Porsche Active Ride),  hệ thống đánh lái trục sau và lần đầu tiên có trang bị tùy chọn Hệ thống Kiểm soát Khung gầm Chủ động Toàn thời gian Porsche Active Ride. Phiên bản Turbo và S còn được tích hợp Hệ thống Điều phối Lực kéo Vector Cao cấp của Porsche (PTV Plus) cùng bộ vi sai chống trượt cầu sau.

Để hỗ trợ người dùng tại Việt Nam, Porsche đang liên tục mở rộng mạng lưới trạm sạc DC công suất cao trên toàn quốc. Bên cạnh dịch vụ sạc miễn phí tiêu chuẩn tại các trung tâm của hãng, khách hàng mua xe điện sẽ được tận hưởng 3 năm đặc quyền Porsche Platinum thông qua đối tác Charge+, giúp giảm 50% chi phí cước sạc.

Theo thông báo của Porsche Việt Nam, các phiên bản Cayenne thuần điện hiện đã chính thức nhận đặt hàng cùng với các biến thể E-Hybrid và động cơ đốt trong. Những mẫu Cayenne điện đầu tiên dự kiến sẽ được giao đến khách hàng Việt Nam từ cuối năm 2026 với giá bán cụ thể là: Cayenne thuần điện giá 4,72 tỷ đồng, Cayenne S thuần điện - 4,93 tỷ đồng và Cayenne Turbo thuần điện - 6,32 tỷ đồng.

Những hình ảnh của Porsche Cayenne thuần điện mới:

 

Những mẫu xe giảm giá hàng trăm triệu đồng trong tháng 4/2026

VOV.VN - Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 4/2026 chứng kiến làn sóng giảm giá mạnh mẽ khi các hãng xe đồng loạt tung ưu đãi từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng, tạo áp lực lớn lên toàn thị trường cũng đồng thời mở ra cơ hội cho người tiêu dùng.

CTV Hoàng Phúc/VOV.VN
