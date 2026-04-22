Doanh số xe điện Mỹ quý 1/2026 lao dốc, nhiều hãng ô tô lớn gặp khó khăn

Thị trường EV Mỹ giảm mạnh, nhu cầu chững lại rõ rệt

Trong quý 1/2026, doanh số xe điện tại Mỹ tiếp tục đi xuống khi người tiêu dùng ngày càng thận trọng hơn với các dòng xe không còn được hưởng ưu đãi lớn như trước. Sự thay đổi chính sách, đặc biệt là việc thu hẹp hoặc loại bỏ các khoản hỗ trợ tài chính, đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua xe.

Số liệu mới từ Cox Automotive cho thấy doanh số bán xe điện tại Mỹ đã giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý đầu tiên năm 2026, xuống còn 216.399 xe. So với quý 4 năm 2025, doanh số bán xe điện giảm 7,8%. Đây vẫn là mức giảm, nhưng nhỏ hơn nhiều so với mức giảm 46% so với quý trước mà thị trường phải gánh chịu vào cuối năm ngoái sau khi các ưu đãi của chính phủ dành cho xe điện biến mất.

Bên cạnh đó, giá bán xe điện vẫn ở mức cao so với xe xăng truyền thống, trong khi cơ sở hạ tầng sạc chưa đáp ứng hoàn toàn nhu cầu, khiến nhiều khách hàng trì hoãn việc chuyển đổi. Tỷ lệ xe điện trong tổng doanh số ô tô vì thế cũng giảm so với giai đoạn tăng trưởng mạnh trước đó, cho thấy thị trường đang bước vào thời kỳ ổn định hơn thay vì bùng nổ.

Nhiều hãng xe lớn sụt giảm mạnh doanh số

Xe điện chiếm 5,8% tổng số xe mới bán ra trong quý 1, đúng bằng con số của quý 4 năm 2025. Con số này thấp hơn nhiều so với mức đỉnh 10,6% của thị trường trong quý 3 năm 2025. Tesla vẫn là "ông lớn" trong thị trường, đã bán được 117.300 xe điện trong quý 1, chiếm tới 54,2% thị phần toàn thị trường xe điện Mỹ.

Model Y vẫn là thế lực thống trị. Mẫu xe crossover này đã bán được 78.591 chiếc trong quý 1, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm hơn một phần ba tổng số xe điện bán ra tại Mỹ. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là, Model 3 đứng thứ hai dù doanh số giảm gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Tesla đã bán được 31.672 chiếc. Điều đó cho thấy hai mẫu xe này phổ biến đến mức nào bất chấp mọi khía cạnh khi sở hữu chúng.

Chevrolet là thương hiệu xe điện bán chạy thứ hai với 13.359 chiếc, nhỉnh hơn một chút so với Hyundai (12.662 chiếc) và Rivian (10.365 chiếc). Toyota là một trong những bất ngờ lớn nhất trong quý này. Mẫu crossover bZ của hãng đã bán được gần gấp đôi, đạt 10.029 chiếc, giúp thương hiệu này đạt mức tăng trưởng 79%.

Cadillac, Lexus, Rivian, Lucid và Toyota nằm trong số ít các nhà sản xuất ô tô ghi nhận tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Lexus đặc biệt ấn tượng với doanh số của mẫu RZ tăng 206,7%. Trong khi đó, Ford, Volkswagen, Nissan, Audi, Acura và Jeep đều chứng kiến ​​doanh số sụt giảm hơn 85%. Một số mẫu xe bị ảnh hưởng nặng nề nhất bao gồm VW ID.4 (-95,6%), Jeep Wagoneer S (-93,3%) và Volvo XC40 (-93,1%).

Không ít nhà sản xuất ô tô ghi nhận mức giảm sâu trong quý đầu năm. Một số thương hiệu từng đặt nhiều kỳ vọng vào xe điện lại chứng kiến doanh số tụt dốc đáng kể, phản ánh việc cung vượt cầu và chiến lược sản phẩm chưa thực sự phù hợp với nhu cầu thực tế. Các hãng xe truyền thống gặp khó trong việc cạnh tranh với những tên tuổi đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường xe điện. Ngoài ra, phân khúc xe bán tải điện - từng được xem là “át chủ bài” cũng không đạt kỳ vọng khi mức giá cao và chi phí sở hữu khiến người dùng e ngại.

Thị trường phân hóa, một số hãng vẫn tăng trưởng tích cực

Dù bức tranh chung không mấy khả quan, thị trường vẫn xuất hiện những điểm sáng. Một số hãng xe, đặc biệt là các thương hiệu có chiến lược sản phẩm linh hoạt và danh mục xe phù hợp hơn với nhu cầu thực tế, vẫn duy trì được đà tăng trưởng.

Các mẫu xe điện chủ lực tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc giữ thị phần cho những hãng dẫn đầu. Điều này cho thấy cuộc cạnh tranh trong ngành không chỉ nằm ở công nghệ mà còn phụ thuộc lớn vào giá bán, khả năng tiếp cận và sự phù hợp với người dùng.

Nhìn chung, thị trường xe điện Mỹ đang bước vào giai đoạn điều chỉnh cần thiết, nơi các hãng xe buộc phải tối ưu chi phí, cải thiện sản phẩm và thích nghi với một môi trường không còn phụ thuộc quá nhiều vào trợ cấp.