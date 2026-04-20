BYD Việt Nam chính thức giới thiệu Dolphin 2026, nâng phạm vi hoạt động lên 435 km

Theo công bố của BYD Việt Nam, Dolphin 2026 có nhiều thay đổi mạnh, đáng chú ý nhất là nguồn nhập khẩu chuyển sang Thái Lan để được hưởng ưu đãi thuế. Cùng với đó, xe sở hữu các nâng cấp cả về thiết kế, tính năng và an toàn, cùng với quãng được di chuyển dài hơn nhờ tăng dung lượng pin điện.

Về kích thước, xe sở hữu chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.290 x 1.770 x 1.570 mm, chiều dài tổng thể tăng thêm 165 mm giúp chiếc hatchback trở nên bề thế hơn và tối ưu hóa không gian nội thất. Khoảng sáng gầm xe ở trạng thái không tải đạt 155 mm (tăng 10 mm so với bản tiền nhiệm), kết hợp cùng bán kính quay đầu 5,25 m giúp xe linh hoạt khi di chuyển trong đô thị.

Sức mạnh của BYD Dolphin 2026 đến từ khối động cơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu đi kèm hệ dẫn động cầu trước, sản sinh công suất tối đa 70 kW (94 hp) và mô-men xoắn cực đại 180 Nm. Tuy nhiên, xe được nâng cao khả năng di chuyển lên tối đa 435 km (theo tiêu chuẩn NEDC) với việc dung lượng pin được tăng lên 50,25 kWh.

Về khả năng sạc, xe được trang bị cổng sạc AC loại 2 với công suất sạc tiêu chuẩn 7 kW. Trong trừng hợp sử dụng sạc nhanh DC, xe có thể đạt công suất tối đa 60 kW, với khả năng sạc từ 20% lên 80% với thời gian sạc chỉ mất 30 phút, và từ 20% lên 100% mất khoảng 40 phút.

Sự nâng cấp của xe xuất hiện bên trong khoang lái, trong đó ghế lái chỉnh điện 6 hướng và ghế hành khách phía trước chỉnh điện 4 hướng. Hàng ghế sau có khả năng gập tỷ lệ 60:40 để mở rộng dung tích khoang hành lý, cùng với loạt tiện nghi hiện đại như: Mở/khóa xe bằng thẻ NFC, khởi động từ xa, kết nối không dây Android Auto và Apple CarPlay, cùng hệ thống điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt.

Khả năng đảm bảo an toàn của cũng được tăng cường so với trước đây với các trang bị gồm 6 túi khí và gói công nghệ an toàn đa dạng; ngoài ra, xe còn sở hữu các hệ thống tiêu chuẩn bao gồm: Chống bó cứng phanh (ABS), phanh tay điện tử (EPB), cân bằng điện tử (ESC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HHC), và kiểm soát lực kéo (TCS).... Bên cạnh đó, xe còn được trang bị camera toàn cảnh 360 độ tích hợp chế độ xuyên gầm, cùng hệ thống 2 cảm biến trước và 3 cảm biến sau.

Tại thị trường Việt Nam, BYD Dolphin mới được cung cấp 4 tùy chọn phối màu ngoại thất, xe sẽ được hưởng chế độ bảo hành 6 năm (hoặc 150.000 km), riêng cụm mô-tơ điện, bộ điều khiển mô-tơ và pin được bảo hành 8 năm (hoặc 160.000 km).

Đáng chú ý, với 1.000 khách hàng đặt xe BYD Dolphin 2026 sẽ nhận được mức giá ưu đãi - 499 triệu đồng, việc áp dụng này đã được triển khai từ tháng 3/2026. So vơi giá chính thức - 569 triệu đồng, khách hàng mua đầu sẽ tiết kiệm được 70 triệu đồng.

Những hình ảnh mẫu xe BYD Dolphin 2026 tại Việt Nam: