Mercedes-Benz C-Class EV 2026 lộ nội thất với màn hình Hyperscreen 39 inch

Màn hình Hyperscreen 39 inch chiếm trọn khoang lái

Để khơi gợi sự tò mò của người hâm mộ, hãng xe Mercedes-Benz giới thiệu nội thất của mẫu sedan hạng sang cỡ nhỏ C-Class trước tiên và nó thừa hưởng khá nhiều từ người anh em GLC EV của mình.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất bên trong C-Class EV mới là hệ thống MBUX Hyperscreen có kích thước lên tới 39,1 inch, trải dài toàn bộ bảng táp-lô. Thiết kế này tích hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số, màn hình giải trí trung tâm và màn hình dành cho hành khách phía trước trong cùng một mặt kính liền mạch, tạo nên trải nghiệm hiển thị hiện đại và liền lạc.

Hai bên màn hình lớn là các lỗ thông gió hình tròn ở hai góc, trong khi cạnh dưới được viền bằng đèn chiếu sáng xung quanh và các lỗ thông gió hình chữ nhật ở giữa. Hai bộ sạc không dây Qi, một vài nút vật lý và hai giá đỡ cốc được bố trí phía trước và phía sau nằm trên bảng điều khiển trung tâm cao và dốc - một thiết kế được lặp lại từ GLC.

Ngoài phiên bản Hyperscreen cao cấp, xe còn có cấu hình MBUX Superscreen với màn hình 10,3 inch sau vô-lăng kết hợp hai màn hình 14 inch đặt tại trung tâm và phía hành khách. Cách bố trí này vẫn đảm bảo trải nghiệm công nghệ cao nhưng có phần truyền thống hơn.

Thiết kế nội thất của xe hướng tới sự tối giản khi loại bỏ phần lớn các nút bấm vật lý, thay thế bằng điều khiển cảm ứng. Khu vực bệ trung tâm được sắp xếp gọn gàng với sạc không dây kép, hộc chứa đồ và giá để cốc, mang lại cảm giác hiện đại và tiện dụng.

Không gian rộng rãi, vật liệu cao cấp và thân thiện môi trường

Nhờ sử dụng nền tảng xe điện chuyên dụng, khoang cabin của Mercedes-Benz C-Class EV 2026 được tối ưu hóa không gian, mang lại sự rộng rãi hơn so với phiên bản động cơ đốt trong. Hãng xe Đức cho biết đây sẽ là mẫu C-Class có không gian nội thất thoải mái và thông minh nhất từ trước đến nay.

Nội thất sử dụng nhiều vật liệu cao cấp như da Nappa, kim loại hoàn thiện tinh xảo, đồng thời cung cấp tùy chọn vật liệu thuần chay nhằm hướng tới xu hướng bền vững. Ghế ngồi được trang bị đầy đủ các tính năng hiện đại như chỉnh điện, sưởi, thông gió và massage, giúp nâng cao trải nghiệm cho người dùng trong những hành trình dài.

Ngoài ra, C-Class EV còn có tùy chọn cửa sổ trời toàn cảnh Sky Control với chức năng làm mờ điện sắc phân đoạn và 162 ngôi sao phát sáng như một phần của hệ thống đèn chiếu sáng nội thất.

Bên cạnh thiết kế và không gian, C-Class EV còn gây ấn tượng với hệ thống âm thanh Burmester 4D sound system cao cấp, tích hợp công nghệ rung phản hồi giúp người dùng không chỉ nghe mà còn “cảm nhận” âm nhạc. Xe cũng được cải thiện khả năng cách âm với kính nhiều lớp cùng hệ thống vận hành điện êm ái, mang lại khoang cabin yên tĩnh vượt trội. Hệ thống điều hòa mới được tối ưu để nâng cao hiệu suất làm mát và tiết kiệm năng lượng, phù hợp với đặc thù của xe điện.

Thiết kế ngoại thất và vận hành

C-Class EV sẽ sử dụng cùng kiến ​​trúc điện 800 volt như GLC EV, cho phép sạc nhanh DC với công suất lên đến 330 kW. Dự kiến ​​động cơ kép 489 PS (360 kW) từ GLC400 cũng sẽ được trang bị pin NMC 94 kWh. Mercedes công bố phạm vi hoạt động theo tiêu chuẩn WLTP là 800 km, xa hơn đáng kể so với 713 km của GLC – mặc dù không xa bằng i3, mẫu xe có phạm vi hoạt động 900 km với bộ pin lớn hơn 108,7 kWh.

Về ngoại hình, C-Class EV sẽ khác biệt so với phiên bản chạy xăng hiện tại với lưới tản nhiệt màu bạc khổng lồ – một lần nữa được lấy từ GLC EV - với các “điểm ảnh” phát sáng. Xe cũng có những ngôi sao kém thẩm mỹ thường thấy ở đèn pha (và chắc chắn cả đèn hậu nữa) cùng với khoang cabin sáu cửa sổ bằng kính và đường mái phía sau được kéo dài.

Theo kế hoạch, Mercedes-Benz sẽ chính thức ra mắt toàn bộ mẫu xe vào ngày 20/4/2026, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược điện hóa dòng sedan hạng sang của hãng.