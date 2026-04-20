Toyota Yaris Cross 2026 ra mắt thiết kế mới

Thứ Hai, 06:00, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phiên bản nâng cấp (facelift) của Toyota Yaris Cross 2026 chính thức lộ diện với diện mạo sắc sảo hơn, nội thất tinh chỉnh và tiếp tục duy trì hệ truyền động Hybrid. Tuy nhiên, mẫu SUV đô thị này không có thay đổi lớn về nền tảng hay sức mạnh.

Thiết kế đầu xe lột xác theo ngôn ngữ mới của Toyota

Yaris Cross là mẫu xe bán chạy nhất của Toyota tại châu Âu năm 2025 với 200.000 chiếc được bán ra, chứng tỏ người châu Âu rất ưa chuộng dòng SUV cỡ nhỏ. Toyota nhận thức được sự cạnh tranh khốc liệt và đã cho ra mắt phiên bản nâng cấp của Yaris Cross, tập trung vào thiết kế ngoại thất được cải tiến, màu sắc mới và nội thất được làm mới.

Bản nâng cấp giữa vòng đời của Toyota Yaris Cross tập trung chủ yếu vào ngoại thất, đặc biệt là phần đầu xe. Lưới tản nhiệt được thiết kế lại theo dạng tổ ong và sơn cùng màu thân xe, mang đến cảm giác liền mạch và hiện đại hơn so với kiểu chia mảng trước đây. Cản trước cũng được tinh chỉnh gọn gàng, giảm bớt chi tiết rườm rà để tạo diện mạo tối giản nhưng sắc nét.

Cụm đèn LED vẫn giữ hình dáng tổng thể nhưng được cập nhật đồ họa ánh sáng theo phong cách “hammerhead” – ngôn ngữ thiết kế mới đang xuất hiện trên nhiều mẫu xe của Toyota. Nhờ đó, Yaris Cross facelift trông cao cấp hơn và có phần giống các “đàn anh” như Corolla Cross hay RAV4.

Nội thất cải tiến nhẹ, bổ sung tiện nghi hiện đại

Bên trong cabin, Toyota không thay đổi cấu trúc tổng thể nhưng bổ sung một số chi tiết nhằm tăng trải nghiệm người dùng. Xe có thêm tùy chọn màu nội thất mới cùng vật liệu hoàn thiện được nâng cấp để tạo cảm giác cao cấp hơn.

Ở một số thị trường, màn hình trung tâm được mở rộng kích thước lên khoảng 10,5 inch, hỗ trợ tốt hơn cho nhu cầu giải trí và kết nối. Ngoài ra, các trang bị như phanh tay điện tử và bệ tỳ tay trung tâm cũng được bổ sung trên một số phiên bản, đặc biệt là bản hybrid, giúp cải thiện sự tiện nghi trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Công nghệ an toàn được cải tiến nhẹ. Bộ tính năng hỗ trợ lái xe tiên tiến Toyota Safety Sense tiêu chuẩn giờ đây bao gồm cả phanh hỗ trợ đỗ xe từ phiên bản Design trở lên, và tính năng giám sát điểm mù được trang bị trên các phiên bản Excel và GR Sport.

Tiếp tục dùng Hybrid, giữ vững công thức thành công

Điểm đáng chú ý là Toyota Yaris Cross 2026 không có thay đổi về hệ truyền động. Tại thị trường châu Âu, mẫu xe này vẫn sử dụng hệ thống Hybrid quen thuộc, tập trung vào khả năng tiết kiệm nhiên liệu và vận hành ổn định thay vì gia tăng sức mạnh. Phiên bản Hybrid 130 mạnh mẽ nhất, được giới thiệu vào cuối năm 2023, tạo ra công suất kết hợp 128 mã lực (96 kW/130 PS) và mô-men xoắn 185 Nm (136 lb-ft), truyền động đến bánh trước hoặc cả bốn bánh tùy thuộc vào phiên bản. Phiên bản Hybrid 115 cơ bản cũng được giữ nguyên, cung cấp công suất 114 mã lực (85 kW/116 PS) và mô-men xoắn 141 Nm (104 lb-ft).

Việc chỉ nâng cấp nhẹ được cho là chiến lược hợp lý của Toyota khi Yaris Cross đang là một trong những mẫu SUV đô thị bán chạy nhất tại châu Âu với doanh số ấn tượng trong năm 2025. Khi sản phẩm vẫn đang thành công, hãng xe Nhật Bản lựa chọn làm mới thiết kế và bổ sung trang bị thay vì thay đổi toàn diện.

Toyota đã xác nhận rằng dòng xe Yaris Cross phiên bản nâng cấp sẽ có thể đặt hàng tại thị trường Anh vào mùa thu năm nay, bao gồm các phiên bản Icon, Design, Excel và GR Sport. Giá bán cho thị trường Anh và châu Âu sẽ được công bố sau. Còn đối với phiên bản Yaris Cross dành cho thị trường Nhật Bản, mẫu xe này vẫn giữ nguyên thiết kế cũ và có một số cập nhật nhỏ cho năm sản xuất 2026 .

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
Tag: Toyota Yaris Cross xe hybrid SUV đô thị xe Nhật Toyota 2026 facelift ô tô mới Toyota Yaris Cross 2026 Yaris Cross 2026 giá Toyota Yaris Cross 2026
