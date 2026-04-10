Doanh số xe máy xăng vẫn tăng trưởng hơn 8% đầu năm 2026

Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) vừa công bố doanh số bán xe của 5 thành viên Honda Việt Nam, Piaggio Việt Nam, Việt Nam Suzuki, SYM Việt Nam và Yamaha Motor Việt Nam trong quý I/2026 đạt 729.121 xe, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

VAMM bao gồm 5 thành viên là Honda, Yamaha, Suzuki, SYM và Piaggio (gồm các thương hiệu Piaggio, Vespa, Aprilia, Moto Guzzi). Các sản phẩm xe máy của 5 hãng bao gồm dòng xe số, xe tay ga, xe tay côn và xe thể thao.

Thị trường xe máy xăng đang chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ của xe máy điện

Trong số 5 hãng này, hiện chỉ có Honda và Yamaha đang triển khai hoạt động kinh doanh liên quan đến xe máy điện, với mẫu ICON e: và CUV e: của Honda và Neo's của Yamaha. Như vậy, kết quả kinh doanh của VAMM gần như chỉ gồm các xe máy xăng.

Theo các chuyên gia, doanh số xe máy xăng tăng trưởng đầu năm 2026 là nhờ nhu cầu mạnh mẽ của người tiêu dùng trong dịp gần Tết Nguyên Đán (rơi vào tháng 1 và 2). Và đây cũng là tin tốt đối với các dòng xe máy xăng khi thị trường xe máy Việt Nam những năm gần đây đang bước vào giai đoạn bão hòa và chịu sự cạnh tranh ngày mạnh mẽ của xe máy điện.

Hiện thị trường xe máy điện đang khá "bùng nổ", nhu cầu chuyển đổi từ xe xăng sang điện của người Việt ngày một tăng do vấn đề sạc pin không còn là điều quá đáng lo ngại của người dùng. Các hãng cũng tung ra những sản phẩm xe điện có thể đổi pin, người sử dụng chỉ mất 2-3 phút là có thể đổi pin và tiếp tục di chuyển. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng sạc cũng đang được nhiều hãng đẩy mạnh và mở rộng đáp ứng nhu cầu người dùng.

Bên cạnh đó, chính sách hạn chế xe xăng vào nội đô ở một số thành phố lớn cũng đang tác động mạnh tới việc chuyển đổi xe xăng của người tiêu dùng.

Nhu cầu xe máy điện đang tăng cao

Theo khảo sát của PV tại Hà Nội, trong tháng qua, nhu cầu mua xe máy điện đã tăng gấp 3-4 lần so với trước, nhiều dòng xe "hot" khách hàng phải cọc và đợi từ 10-20 ngày mới có xe.

Theo báo cáo mới nhất từ VinFast cho thấy, hệ thống đại lý toàn quốc đã nhận hơn 135.000 đơn đặt hàng, xuất xưởng hơn 93.000 xe máy điện trong tháng 3/2025. Trong đó số lượng lớn nhất thuộc về hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM. Riêng tại Thủ đô, chỉ trong tháng 3/2026 đã có hơn 20.000 xe máy điện VinFast được giao cho khách hàng.

Ngoài ra, các hãng xe điện khác như Yadea, Dibao đang mở rộng nhanh mạng lưới, thu hút lượng lớn người dùng mới.

Theo nhận định của các chuyên gia, chính sách chuyển đổi xanh cùng xu hướng tiết kiệm chi phí vận hành đang thúc đẩy mạnh mẽ quá trình “điện hóa” thị trường hai bánh. Tuy vậy, sự phát triển của xe máy điện vẫn đang gặp thách thức về độ bền pin và hệ thống bảo dưỡng...