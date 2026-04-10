Doanh số xe máy xăng vẫn tăng trưởng hơn 8% đầu năm 2026

Thứ Sáu, 16:18, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), doanh số xe máy quý I/2026 của 5 hãng thuộc VAMM tăng trưởng 8,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) vừa công bố doanh số bán xe của 5 thành viên Honda Việt Nam, Piaggio Việt Nam, Việt Nam Suzuki, SYM Việt Nam và Yamaha Motor Việt Nam trong quý I/2026 đạt 729.121 xe, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

VAMM bao gồm 5 thành viên là Honda, Yamaha, Suzuki, SYM và Piaggio (gồm các thương hiệu Piaggio, Vespa, Aprilia, Moto Guzzi). Các sản phẩm xe máy của 5 hãng bao gồm dòng xe số, xe tay ga, xe tay côn và xe thể thao.

Thị trường xe máy xăng đang chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ của xe máy điện

Trong số 5 hãng này, hiện chỉ có Honda và Yamaha đang triển khai hoạt động kinh doanh liên quan đến xe máy điện, với mẫu ICON e: và CUV e: của Honda và Neo's của Yamaha. Như vậy, kết quả kinh doanh của VAMM gần như chỉ gồm các xe máy xăng.

Theo các chuyên gia, doanh số xe máy xăng tăng trưởng đầu năm 2026 là nhờ nhu cầu mạnh mẽ của người tiêu dùng trong dịp gần Tết Nguyên Đán (rơi vào tháng 1 và 2). Và đây cũng là tin tốt đối với các dòng xe máy xăng khi thị trường xe máy Việt Nam những năm gần đây đang bước vào giai đoạn bão hòa và chịu sự cạnh tranh ngày mạnh mẽ của xe máy điện.

Hiện thị trường xe máy điện đang khá "bùng nổ", nhu cầu chuyển đổi từ xe xăng sang điện của người Việt ngày một tăng do vấn đề sạc pin không còn là điều quá đáng lo ngại của người dùng. Các hãng cũng tung ra những sản phẩm xe điện có thể đổi pin, người sử dụng chỉ mất 2-3 phút là có thể đổi pin và tiếp tục di chuyển. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng sạc cũng đang được nhiều hãng đẩy mạnh và mở rộng đáp ứng nhu cầu người dùng. 

Bên cạnh đó, chính sách hạn chế xe xăng vào nội đô ở một số thành phố lớn cũng đang tác động mạnh tới việc chuyển đổi xe xăng của người tiêu dùng.

Nhu cầu xe máy điện đang tăng cao

Theo khảo sát của PV tại Hà Nội, trong tháng qua, nhu cầu mua xe máy điện đã tăng gấp 3-4 lần so với trước, nhiều dòng xe "hot" khách hàng phải cọc và đợi từ 10-20 ngày mới có xe. 

Theo báo cáo mới nhất từ VinFast cho thấy, hệ thống đại lý toàn quốc đã nhận hơn 135.000 đơn đặt hàng, xuất xưởng hơn 93.000 xe máy điện trong tháng 3/2025. Trong đó số lượng lớn nhất thuộc về hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM. Riêng tại Thủ đô, chỉ trong tháng 3/2026 đã có hơn 20.000 xe máy điện VinFast được giao cho khách hàng.

Ngoài ra, các hãng xe điện khác như Yadea, Dibao đang mở rộng nhanh mạng lưới, thu hút lượng lớn người dùng mới. 

Theo nhận định của các chuyên gia, chính sách chuyển đổi xanh cùng xu hướng tiết kiệm chi phí vận hành đang thúc đẩy mạnh mẽ quá trình “điện hóa” thị trường hai bánh. Tuy vậy, sự phát triển của xe máy điện vẫn đang gặp thách thức về độ bền pin và hệ thống bảo dưỡng...

Bảo Linh/VOV.VN
Tin liên quan

Xe máy điện VinFast lập kỷ lục doanh số chưa từng có
Xe máy điện VinFast lập kỷ lục doanh số chưa từng có

VOV.VN - VinFast đã nhận hơn 135.000 đơn đặt hàng, xuất xưởng ra thị trường hơn 93.000 xe máy điện trong tháng 3/2026, đạt mức doanh số tháng cao nhất từ trước đến nay.

Xe máy điện VinFast lập kỷ lục doanh số chưa từng có

Xe máy điện VinFast lập kỷ lục doanh số chưa từng có

VOV.VN - VinFast đã nhận hơn 135.000 đơn đặt hàng, xuất xưởng ra thị trường hơn 93.000 xe máy điện trong tháng 3/2026, đạt mức doanh số tháng cao nhất từ trước đến nay.

Giá xăng dầu tăng cao, nhu cầu mua xe máy điện tăng đột biến
Giá xăng dầu tăng cao, nhu cầu mua xe máy điện tăng đột biến

VOV.VN - Trong vài năm gần đây, thị trường xe máy điện tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh nhất từ trước đến nay. Đặc biệt trong mấy ngày gần đây khi giá xăng dầu tăng cao, nguồn cung bị hạn chế do xung đột Trung Đông, nhu cầu về mua sắm xe máy điện do đó tăng mạnh.

Giá xăng dầu tăng cao, nhu cầu mua xe máy điện tăng đột biến

Giá xăng dầu tăng cao, nhu cầu mua xe máy điện tăng đột biến

VOV.VN - Trong vài năm gần đây, thị trường xe máy điện tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh nhất từ trước đến nay. Đặc biệt trong mấy ngày gần đây khi giá xăng dầu tăng cao, nguồn cung bị hạn chế do xung đột Trung Đông, nhu cầu về mua sắm xe máy điện do đó tăng mạnh.

Yadea thêm nhà máy sản xuất xe máy điện tại Việt Nam
Yadea thêm nhà máy sản xuất xe máy điện tại Việt Nam

VOV.VN - Ngày 1/3, chính thức khánh thành Nhà máy sản xuất xe máy điện với quy mô đầu tư hơn 100 triệu USD tại Khu công nghiệp Tân Hưng, tỉnh Bắc Ninh.

Yadea thêm nhà máy sản xuất xe máy điện tại Việt Nam

Yadea thêm nhà máy sản xuất xe máy điện tại Việt Nam

VOV.VN - Ngày 1/3, chính thức khánh thành Nhà máy sản xuất xe máy điện với quy mô đầu tư hơn 100 triệu USD tại Khu công nghiệp Tân Hưng, tỉnh Bắc Ninh.

