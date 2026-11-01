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Geely bán hàng trăm nghìn ô tô vẫn khó kiếm lời tại Trung Quốc

Chủ Nhật, 07:00, 01/11/2026
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VOV.VN - Báo cáo tài chính Quý III/2026 của Geely cho thấy xuất khẩu đang trở thành động lực lợi nhuận quan trọng của hãng xe Trung Quốc. Trong khi doanh số nội địa vẫn ở mức cao, cuộc chiến giá bán khốc liệt khiến hoạt động kinh doanh tại thị trường trong nước chịu áp lực lớn.

Geely thu về gần 99 tỷ nhân dân tệ trong quý III/2026

Mới đây, Geely Auto công bố kết quả kinh doanh Quý III năm 2026 với doanh thu đạt gần 99 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 14,8 tỷ USD), tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng cốt lõi thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 5,21 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 777,6 triệu USD), tăng 32%.

Trong Quý III/2026, tập đoàn bán được khoảng 812.500 xe, bao gồm cả lượng xe xuất khẩu. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nằm ở sự chênh lệch giữa doanh thu và lợi nhuận tạo ra từ hai thị trường trong nước và quốc tế.

Theo số liệu từ các nguồn tài chính Trung Quốc, xuất khẩu mang về khoảng 4,84 tỷ Nhân dân tệ lợi nhuận ròng trong Quý III/2026. Con số này tương đương khoảng 92,9% tổng lợi nhuận ròng cốt lõi 5,21 tỷ Nhân dân tệ mà bài viết sử dụng để phân tích.

Xuất khẩu chiếm khoảng 39,8% tổng lượng xe bán ra trong Quý III/2026, nhưng đóng góp phần lớn lợi nhuận. Ngược lại, thị trường nội địa Trung Quốc chiếm hơn 60% doanh số nhưng chỉ đóng góp một phần nhỏ vào lợi nhuận được phân tích.

Sự chênh lệch này cho thấy doanh số lớn không đồng nghĩa với khả năng sinh lời cao. Tại Trung Quốc, các hãng xe đang phải cạnh tranh quyết liệt về giá bán, công nghệ và trang bị để giữ chân khách hàng.

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Công ty Geely. (Ảnh: NBD)

Xuất khẩu trở thành động lực lợi nhuận của Geely

Trong 9 tháng năm 2026, Geely đẩy mạnh hoạt động kinh doanh quốc tế và ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể tại các thị trường nước ngoài.

Theo báo cáo của tập đoàn, lượng xe xuất khẩu trong 9 tháng đầu năm đạt 797.670 chiếc, tăng 169% so với cùng kỳ năm trước. Trước đà tăng trưởng này, Geely đã nâng mục tiêu xuất khẩu cả năm từ 640.000 xe lên 920.000 xe.

Xe năng lượng mới, bao gồm ô tô thuần điện và xe hybrid, đang giữ vai trò ngày càng quan trọng trong chiến lược mở rộng thị trường quốc tế. Trong 9 tháng, Geely xuất khẩu 484.000 xe năng lượng mới, tăng 531% so với cùng kỳ năm 2025.

Việc mở rộng ra nước ngoài giúp hãng tiếp cận thêm nhiều nhóm khách hàng, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, nơi các nhà sản xuất đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh gay gắt.

Dù vậy, chiến lược xuất khẩu cũng tiềm ẩn rủi ro. Những biện pháp bảo hộ thương mại, hạn ngạch nhập khẩu và các rào cản tại những thị trường lớn có thể ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng trong thời gian tới.

geely ban hang tram nghin o to van kho kiem loi tai trung quoc hinh anh 2

Cuộc chiến giá bán khiến ngành ô tô Trung Quốc chịu áp lực

Trường hợp của Geely phản ánh một trong những thách thức lớn nhất của ngành ô tô Trung Quốc: doanh số tăng nhưng khả năng tạo ra lợi nhuận bền vững vẫn là bài toán khó.

Các hãng xe liên tục tung ra sản phẩm mới, cải tiến công nghệ và điều chỉnh giá để giành thị phần. Cuộc cạnh tranh không chỉ diễn ra giữa những thương hiệu ô tô truyền thống mà còn mở rộng sang các nhà sản xuất xe điện và những thương hiệu mới.

Trong bối cảnh đó, những doanh nghiệp có quy mô lớn vẫn có thể chịu sức ép đáng kể nếu phải duy trì doanh số bằng các chương trình giảm giá hoặc đầu tư mạnh vào nghiên cứu, phát triển sản phẩm.

Thị trường có thể cần thêm những đợt tái cơ cấu, thậm chí sự rút lui của một số doanh nghiệp, trước khi áp lực cạnh tranh giảm bớt.

Geely hiện có lợi thế nhờ danh mục thương hiệu đa dạng, hoạt động xuất khẩu tăng trưởng nhanh và sự mở rộng của các dòng xe điện. Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng dài hạn, hãng vẫn cần cải thiện hiệu quả kinh doanh tại Trung Quốc, đồng thời tìm cách hạn chế rủi ro từ các thị trường nước ngoài.

Bài toán của Geely cũng là vấn đề chung của ngành ô tô Trung Quốc: không chỉ bán được nhiều xe mà còn phải bảo đảm mỗi chiếc xe bán ra mang lại lợi nhuận đủ lớn để duy trì hoạt động kinh doanh.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo CarNewsChina
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