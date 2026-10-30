BYD hé lộ sedan siêu sang Yangwang Altior, tham vọng thách thức Rolls-Royce Ghost

BYD Yangwang Altior sở hữu thiết kế bề thế, lấy cảm hứng từ văn hóa Trung Quốc

Mới đây, BYD chính thức công bố hình ảnh nhá hàng và video ngắn giới thiệu Yangwang Altior, mẫu sedan siêu sang thuộc thương hiệu cao cấp Yangwang. Trước đó, mẫu xe này từng được biết đến với tên mã HU. Theo Hu Xiaoqing, Tổng Giám đốc bộ phận kinh doanh Yangwang, Altior là tên gọi dành cho thị trường quốc tế, bắt nguồn từ tiếng Latin với ý nghĩa “cao hơn”. Trong khi đó, tên gọi tại Trung Quốc là Dingyao.

BYD Yangwang Altior sẽ là mẫu sedan hạng sang đầu bảng của hãng xe Trung Quốc với chiều dài 5,5 m

Yangwang Altior được phát triển theo ngôn ngữ thiết kế từng xuất hiện trên mẫu SUV U8. Điểm nhấn ở phần đầu xe lấy cảm hứng từ chiếc đỉnh đồng cổ của Trung Quốc, một vật dụng truyền thống có hai chân và hai quai lớn ở miệng đỉnh.

Mẫu sedan gây chú ý với phần nắp ca-pô kéo dài, tỷ lệ khoảng cách từ trục bánh trước đến chân kính chắn gió lớn, cảm biến LiDAR đặt trên nóc và bộ mâm kích thước lớn được mạ crôm. Xe còn sử dụng cửa sau mở ngược chiều với cửa trước, chi tiết thường xuất hiện trên những mẫu sedan siêu sang.

Những hình ảnh được công bố cho thấy BYD muốn tạo ra một mẫu xe có ngoại hình bề thế, sang trọng và khác biệt, qua đó nâng tầm vị thế của Yangwang trên thị trường ô tô cao cấp quốc tế.

Kích thước vượt Rolls-Royce Ghost, có thể trang bị 4 mô-tơ điện

Theo những thông tin được tiết lộ trước đó, Yangwang Altior có chiều dài tổng thể khoảng 5.500 mm và chiều dài cơ sở 3.350 mm. Với kích thước này, mẫu sedan Trung Quốc dài hơn khoảng 100 mm so với Rolls-Royce Ghost phiên bản tiêu chuẩn.

Hình ảnh giới thiệu về Yangwang Altior. Được chỉnh sửa bởi CarNewsChina.

Bên cạnh mẫu sedan siêu sang của Rolls-Royce, Yangwang Altior còn được định vị cạnh tranh với Mercedes-Benz S-Class và Maextro S800, mẫu sedan hạng sang do Huawei hợp tác với JAC phát triển.

Về hệ truyền động, những thông tin ban đầu cho thấy Yangwang Altior có thể được trang bị hệ thống gồm 4 mô-tơ điện, kết hợp hệ thống treo thủy lực. Tuy nhiên, BYD chưa công bố thông số kỹ thuật chính thức, do đó công suất, khả năng tăng tốc, dung lượng pin và phạm vi hoạt động của xe vẫn chưa được xác nhận.

Mức giá dự kiến của Yangwang Altior vào khoảng 2 triệu nhân dân tệ, tương đương 300.000 USD. Nếu thông tin này chính xác, mẫu xe sẽ tham gia nhóm sedan siêu sang có giá bán rất cao, nơi các thương hiệu Trung Quốc đang tìm cách cạnh tranh với những tên tuổi lâu đời đến từ châu Âu.

Theo kế hoạch được công bố, Yangwang Altior dự kiến ra mắt tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), với Dubai là địa điểm tổ chức sự kiện, vào khoảng ngày 5/11/2026. Ngày ra mắt chính xác chưa được xác nhận. Việc lựa chọn Trung Đông làm nơi giới thiệu mẫu xe cho thấy BYD đang hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu cao đối với những mẫu xe sang trọng và công nghệ tiên tiến.

Theo dữ liệu từ China EV DataTracker được CarNewsChina dẫn lại, thương hiệu Yangwang đã bàn giao 3.251 xe trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9/2026, tăng 38,9% so với cùng kỳ năm trước. Hiện tại, mẫu xe đắt nhất của thương hiệu này là siêu xe Yangwang U9 Xtreme, có giá khoảng 20 triệu nhân dân tệ và chỉ được sản xuất giới hạn 30 chiếc.

Với Altior, BYD đang cho thấy tham vọng mở rộng hoạt động của Yangwang từ những mẫu SUV và siêu xe hiệu suất cao sang phân khúc sedan siêu sang. Dù vậy, khả năng cạnh tranh thực tế của mẫu xe sẽ còn phụ thuộc vào cấu hình hoàn thiện, chất lượng nội thất, công nghệ vận hành và chiến lược phân phối tại các thị trường quốc tế.