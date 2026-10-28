Mazda CX-5 thế hệ mới lộ diện tại Việt Nam, chờ ngày ra mắt

Mazda CX-5 thế hệ mới vừa xuất hiện trên website chính thức của Mazda Việt Nam dù những hình ảnh và thông tin giới thiệu ban đầu chưa được hoàn thiện. Trang giới thiệu đã có hình ảnh ngoại thất, nội thất và các mô tả về thiết kế, không gian sử dụng. Động thái này cho thấy quá trình chuẩn bị đưa mẫu xe mới đến thị trường trong nước đang được triển khai. Tuy nhiên, thông tin về phiên bản, giá bán và cấu hình dành cho thị trường Việt Nam chưa được xác nhận và công bố đầy đủ.

Trước đó, tháng 12/2025, THACO Auto đã giới thiệu CX-5 thế hệ mới tại Việt Nam cùng hai mẫu SUV cao cấp CX-60 và CX-90. Theo kế hoạch ban đầu thì CX-5 mới dự kiến có thể sẽ được bán ra thị trường trong tháng 11/2026.

Mazda CX-5 thế hệ mới có thể được bán tại Việt Nam từ đầu năm 2027

Tuy nhiên, việc mẫu xe xuất hiện trên website chưa đồng nghĩa với việc hãng đã chính thức nhận đặt hàng hoặc ấn định ngày giao xe. Một số thông tin gần đây lại “rấy lên” rằng điểm mở bán có thể sẽ chuyển sang đầu năm 2027, song chưa có bất cứ thông báo xác nhận từ nhà phân phối.

Bước sang thế hệ thứ ba, Mazda CX-5 tiếp tục duy trì ngôn ngữ thiết kế Kodo đặc trưng nhưng được điều chỉnh theo hướng hiện đại, mạnh mẽ hơn.

Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt được tinh chỉnh, cụm đèn chiếu sáng thanh mảnh và các đường nét tạo hình sắc sảo. Ở phía sau, logo truyền thống được thay bằng dòng chữ MAZDA trải ngang cửa cốp, tương tự phong cách nhận diện trên những dòng xe mới của hãng.

Một trong những thay đổi đáng kể nằm ở kích thước. Theo thông số kỹ thuật tại thị trường quốc tế, CX-5 mới có chiều dài 4.690 mm, chiều rộng 1.860 mm và chiều dài cơ sở 2.815 mm. So với thế hệ đang bán tại Việt Nam, xe dài hơn 100 mm, rộng hơn 15 mm, trong khi chiều dài cơ sở tăng 115 mm.

Việc gia tăng kích thước tạo điều kiện cải thiện không gian sử dụng, đặc biệt tại hàng ghế sau và khoang hành lý giúp không gian được bài trí tạo sự rộng rãi, thoáng hơn.

Khoang nội thất cũng được thiết kế lại theo hướng tối giản, giảm số lượng nút bấm vật lý và tập trung nhiều chức năng điều khiển vào màn hình trung tâm. Tại một số thị trường quốc tế, CX-5 mới có hai tùy chọn màn hình cảm ứng 12,9 inch và 15,6 inch, tùy phiên bản.

Hệ thống hỗ trợ lái và an toàn chủ động i-Activsense tiếp tục được nâng cấp. Một số cấu hình còn trang bị camera 360 độ với khả năng hỗ trợ quan sát khu vực dưới gầm xe.

Về vận hành, mẫu CX-5 thế hệ mới từng được giới thiệu tại Việt Nam có cấu hình động cơ xăng 2.5L, hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động bốn bánh AWD. Tuy nhiên, chưa thể khẳng định đây sẽ là cấu hình được phân phối chính thức. Các thông tin về hệ truyền động, công nghệ và trang bị hiện vẫn cần chờ xác nhận từ Mazda Việt Nam.

CX-5 hiện giảm giá sâu, dẫn đầu phân khúc

Trong khi thế hệ mới đang thu hút sự quan tâm, Mazda CX-5 hiện hành vẫn tiếp tục được áp dụng nhiều chương trình ưu đãi nhằm duy trì sức cạnh tranh.

Giá niêm yết khởi điểm của mẫu xe này ở thời điểm hiện tại là 699 triệu đồng. Tuy nhiên, theo thông tin từ thị trường, một số đại lý đã chào bán phiên bản tiêu chuẩn với giá dưới 650 triệu đồng, tùy điều kiện ưu đãi và thời điểm mua xe.

Mức giá này giúp CX-5 tạo ra lợi thế đáng kể trước nhiều đối thủ cùng phân khúc, đồng thời thu hẹp khoảng cách về chi phí sở hữu sát với một số dòng SUV cỡ B.

Mazda CX-5 hiện hành vẫn tiếp tục được áp dụng nhiều chương trình ưu đãi nhằm duy trì sức cạnh tranh.

Thực tế, sức cạnh tranh của CX-5 không chỉ thể hiện ở giá bán mà còn được phản ánh qua kết quả kinh doanh.

Theo số liệu tổng hợp từ VAMA, VinFast và Hyundai Thành Công, trong 9 tháng đầu năm 2026, Mazda CX-5 đạt doanh số 11.893 xe, tiếp tục dẫn đầu nhóm SUV/Crossover cỡ C tại Việt Nam.

Ford Territory xếp thứ hai với 9.019 xe, tiếp đến là VinFast VF 7 với 8.912 xe. Mitsubishi Destinator đứng thứ tư với 7.449 xe và Hyundai Tucson đạt 6.716 xe. Hai mẫu xe còn lại trong nhóm thống kê là Honda CR-V và Kia Sportage, lần lượt đạt 4.511 xe và 1.898 xe.

Tổng doanh số của 7 mẫu xe đạt 50.398 chiếc, trong đó riêng Mazda CX-5 đóng góp khoảng 23,6%. Khoảng cách 2.874 xe so với Ford Territory cho thấy lợi thế đáng kể mà mẫu xe Mazda tạo ra sau ba quý đầu năm.

Tuy nhiên, diễn biến trong tháng 9 cũng cho thấy sức ép cạnh tranh đang gia tăng. Trong tháng này, Mazda CX-5 bán được 1.449 xe, trong khi Ford Territory đạt 1.285 xe. Chênh lệch doanh số giữa hai mẫu xe chỉ còn 164 chiếc, đối thủ đến từ thương hiệu Mỹ vẫn bám đuổi quyết liệt trên thị trường.

Đáng chú ý, VinFast VF 7 và Hyundai Tucson cũng đều vượt mốc 1.000 xe trong tháng 9, cho thấy cuộc cạnh tranh không còn tập trung vào hai mẫu xe dẫn đầu.

Việc CX-5 thế hệ mới chuẩn bị được đưa ra thị trường đặt Mazda trước một bài toán đáng chú ý: Làm thế nào duy trì sức bán của dòng xe chủ lực khi nâng cấp sản phẩm và có thể thay đổi mức giá?

Doanh số SUV/Crossover cỡ C

Trong nhiều năm, CX-5 xây dựng lợi thế nhờ sự cân bằng giữa thiết kế, trang bị, khả năng sử dụng và chi phí sở hữu. Đặc biệt, những đợt điều chỉnh giá liên tiếp trong năm 2026 đã giúp mẫu xe này duy trì doanh số ngay cả khi đã bước vào giai đoạn cuối vòng đời sản phẩm.

Trong khi đó, thế hệ mới có sự thay đổi đáng kể về kích thước, nội thất và công nghệ. Những nâng cấp này tạo thêm sức hấp dẫn, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì mức giá cạnh tranh so với phiên bản hiện hành.

Nếu Mazda định vị CX-5 mới ở mức giá cao hơn, mẫu xe có thể phải cạnh tranh ở một nhóm khách hàng khác, trong khi Ford Territory, Hyundai Tucson và VinFast VF 7 tiếp tục tạo sức ép bằng các chiến lược sản phẩm và giá bán riêng.

Ngược lại, việc duy trì mức giá dễ tiếp cận sẽ giúp CX-5 bảo vệ lợi thế doanh số, nhưng có thể khiến nhà phân phối phải cân đối giữa chi phí nâng cấp sản phẩm và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Với khách hàng, sự xuất hiện của thế hệ mới cũng tạo ra hai lựa chọn rõ rệt: Mua CX-5 hiện hành với mức giá ưu đãi hoặc chờ phiên bản mới để tiếp cận những cải tiến về công nghệ và không gian sử dụng.

Dù lựa chọn nào chiếm ưu thế, kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 cho thấy Mazda CX-5 vẫn đang có nền tảng doanh số vững chắc. Tuy nhiên, vị thế dẫn đầu của thế hệ hiện hành không đồng nghĩa với việc thế hệ mới chắc chắn sẽ duy trì được thành công tương tự, nhất là khi cuộc cạnh tranh trong nhóm SUV/Crossover cỡ C ngày càng gay gắt và quyết liệt hơn.