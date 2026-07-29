Giá pin xe điện giảm 35% nhưng giá ô tô điện vẫn tăng, đâu là lý do?

Chi phí pin giảm mạnh, giá xe điện cũng đã giảm

Xe điện từ lâu được kỳ vọng sẽ trở nên dễ tiếp cận hơn khi công nghệ pin ngày càng phát triển và chi phí sản xuất giảm. Một nghiên cứu mới tại Đức cho thấy xu hướng này thực tế đã diễn ra, nhưng mức giảm giá xe điện thấp hơn đáng kể so với mức giảm của chi phí pin.

Nghiên cứu do Hội đồng Quốc tế về Giao thông sạch (ICCT) thực hiện, phân tích hơn 100.000 cấu hình xe du lịch được bán tại Đức trong giai đoạn 2020-2025. Khi điều chỉnh các yếu tố như lạm phát, trọng lượng xe, công suất, dung lượng pin và phạm vi hoạt động, các nhà nghiên cứu nhận thấy giá xe thuần điện (BEV) đã giảm khoảng 18% theo giá trị thực trong 5 năm.

Trong khi đó, chi phí pin toàn cầu giảm khoảng 35% theo giá trị thực kể từ năm 2020. Khoảng cách đáng kể giữa hai con số cho thấy lợi ích từ việc pin rẻ hơn không hoàn toàn được chuyển thành mức giá bán thấp hơn cho khách hàng.

Theo nghiên cứu, các hãng xe có thể đã sử dụng một phần khoản tiết kiệm từ chi phí pin để tăng phạm vi di chuyển, nâng cấp trang bị, cải thiện thông số kỹ thuật hoặc bù đắp cho chi phí nghiên cứu và phát triển. Vì vậy, dù giá thành sản xuất giảm, người mua không nhất thiết nhìn thấy mức giảm tương ứng trên bảng giá xe.

Đáng chú ý, xe sử dụng động cơ đốt trong lại đi theo hướng ngược lại. Sau khi điều chỉnh theo các yếu tố liên quan, giá xe động cơ đốt trong tại Đức tăng khoảng 2% trong cùng giai đoạn 2020-2025.

Vì sao giá xe điện trung vị tại Đức lại tăng từ 38.000 lên 54.000 Euro?

Điểm đáng chú ý nhất của nghiên cứu nằm ở sự khác biệt giữa giá của từng mẫu xe và giá trung vị của toàn bộ thị trường.

Mặc dù các mẫu xe điện tương đương đã rẻ hơn khoảng 18%, giá quảng cáo trung vị của toàn bộ xe điện tại Đức lại tăng từ khoảng 38.000 Euro vào năm 2020 lên khoảng 54.000 Euro vào năm 2025.

Nguyên nhân chủ yếu nằm ở sự thay đổi cơ cấu sản phẩm. Trong 5 năm nghiên cứu, số lượng mẫu xe điện được bán tại Đức tăng mạnh từ 38 lên 159 mẫu. Tuy nhiên, phần lớn các mẫu xe mới thuộc những phân khúc lớn hơn, bao gồm nhóm xe cỡ nhỏ-trung, trung và trung-cao cấp.

Điều này khiến giá trung vị của toàn thị trường bị đẩy lên dù bản thân những mẫu xe tương đương lại có xu hướng rẻ hơn. Nói cách khác, người tiêu dùng hiện có nhiều lựa chọn xe điện hơn, nhưng ngày càng nhiều lựa chọn thuộc nhóm xe lớn, nhiều trang bị và có giá bán cao.

Trong khi đó, xe điện cỡ nhỏ giá phải chăng vẫn tương đối khan hiếm. Các mẫu xe thuộc phân khúc mini và xe nhỏ chỉ chiếm khoảng 14% tổng số mẫu BEV được bán trên thị trường Đức trong nghiên cứu.

Kết quả này cũng cho thấy việc pin ngày càng rẻ không đồng nghĩa với việc giá xe điện sẽ tự động giảm tương ứng. Các nhà sản xuất có thể lựa chọn chuyển phần lợi ích từ chi phí pin thấp hơn thành phạm vi hoạt động dài hơn, trang bị cao cấp hơn hoặc đầu tư vào công nghệ mới thay vì giảm trực tiếp giá bán.

Nghiên cứu được thực hiện tại Đức nên không thể áp dụng nguyên trạng cho thị trường Mỹ hoặc các quốc gia khác, bởi chính sách ưu đãi, thuế, nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng có sự khác biệt đáng kể. Dù vậy, kết quả vẫn cho thấy một thực tế quan trọng của ngành xe điện: Pin rẻ hơn chưa chắc đồng nghĩa với một chiếc ô tô điện có giá bán rẻ hơn.

Trong tương lai, khi chi phí pin tiếp tục giảm và các hãng xe tăng sản lượng ở phân khúc bình dân, lợi ích này có thể được chuyển nhiều hơn sang người mua. Tuy nhiên, điều đó còn phụ thuộc vào chiến lược sản phẩm của từng nhà sản xuất và việc thị trường có tiếp tục dịch chuyển sang những mẫu xe điện lớn, cao cấp hay không.