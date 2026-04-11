Xung đột tại Trung Đông có thể khiến ngành ô tô toàn cầu “bốc hơi” hơn 1 triệu xe

Doanh số ô tô toàn cầu đối mặt nguy cơ giảm mạnh

Xung đột tại Trung Đông càng kéo dài, hậu quả càng tồi tệ, bao gồm cả ngành công nghiệp ô tô. Mặc dù giá dầu tăng vọt đang thu hút phần lớn sự chú ý của dư luận, nhưng cuộc chiến dự kiến ​​sẽ góp phần làm giảm đáng kể doanh số bán ô tô toàn cầu trong năm nay.

Theo phân tích mới nhất, xung đột tại Trung Đông có thể khiến doanh số ô tô toàn cầu giảm từ 800.000 đến gần 1 triệu xe ngay trong năm 2026. Nếu tình hình xấu hơn, tổng mức sụt giảm có thể lên tới khoảng 1,4 triệu xe vào năm 2027, ngay cả khi xung đột kết thúc sớm.

Nguyên nhân chính đến từ sự gián đoạn tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải quan trọng bậc nhất thế giới đối với dầu mỏ và hàng hóa. Nhiều hãng vận tải đã coi khu vực này là “vùng nguy hiểm”, khiến việc vận chuyển bị đình trệ và kéo theo hiệu ứng domino lên toàn bộ chuỗi cung ứng ô tô.

Ngay cả trong kịch bản tích cực khi tuyến đường này sớm được nối lại, thị trường xe hơi vẫn sẽ chịu áp lực kéo dài do nhu cầu suy yếu và chi phí tăng cao.

Giá dầu tăng và chuỗi cung ứng đứt gãy là nguyên nhân chính

Xung đột đã khiến giá dầu toàn cầu tăng mạnh, kéo theo chi phí sản xuất và vận hành xe tăng lên đáng kể. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến các hãng xe mà còn trực tiếp tác động đến quyết định mua xe của người tiêu dùng khi chi phí sử dụng phương tiện trở nên đắt đỏ hơn.

Bên cạnh đó, việc gián đoạn nguồn cung nguyên vật liệu và linh kiện cũng làm chậm tiến độ sản xuất. Các chuyên gia cảnh báo rằng ngay cả khi chiến sự hạ nhiệt, những tác động này vẫn sẽ tiếp tục lan rộng trong nhiều tháng sau đó, khiến thị trường khó phục hồi nhanh chóng.

Ngoài ra, sự bất ổn kinh tế và nguy cơ lạm phát do giá năng lượng tăng cao cũng khiến người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, qua đó làm giảm nhu cầu mua xe mới trên toàn cầu.

Ảnh hưởng kéo dài đến năm 2027 dù chiến tranh kết thúc

Một điểm đáng chú ý là tác động của cuộc chiến không chỉ mang tính ngắn hạn. Các dự báo cho thấy ngay cả khi xung đột kết thúc sớm, thị trường ô tô vẫn sẽ chịu dư chấn sang năm 2027, với doanh số tiếp tục thấp hơn kỳ vọng.

Nguyên nhân là do chuỗi cung ứng cần thời gian để phục hồi hoàn toàn, trong khi giá năng lượng khó quay lại mức trước chiến tranh trong thời gian ngắn. Điều này khiến toàn ngành ô tô phải đối mặt với một giai đoạn đầy thách thức, từ sản xuất, vận chuyển cho đến tiêu thụ.