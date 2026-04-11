Tháng 4/2026, mùa của những mẫu xe mới giảm giá

Thị trường xe ô tô Việt Nam tháng 4/2026 đang chứng kiến sự biến động mạnh về giá khi các hãng đồng loạt xả hàng, kích cầu. Từ các mẫu xe xăng truyền thống đến xe điện đều nhập cuộc với mức giảm kỷ lục.

Hàng loạt các thương hiệu ô tô đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ cho đến Trung Quốc đều tung ra các gói ưu đãi lớn như hỗ trợ lệ phí trước bạ hoặc giảm thẳng tiền mặt vào giá bán để đón đầu làn sóng mua sắm xe phục vụ mùa hè.

Các ông lớn như Ford, Hyundai, Toyota, Kia và Mitsubishi đang "mở kho" ưu đãi, không chỉ áp dụng chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ hay tặng phụ kiện đi kèm, nhiều mẫu xe đã được điều chỉnh giá niêm yết trực tiếp.

Điểm nhấn đặc biệt trong mùa giảm giá tháng 4 thuộc về Ford Mustang Mach-E với giá giảm sốc chỉ còn 1,699 tỷ đồng. So với mức giá 2,599 tỷ đồng ở thời điểm ra mắt vào tháng 8/2025 thì con số giảm gần 900 triệu đồng quá đáng kinh ngạc để nhiều người cân nhắc lựa chọn. Ngoài ra, khách hàng sở hữu còn được miễn phí sạc 5 năm.

Đây có thể coi là cơ hội vàng cho người tiêu dùng sở hữu xe với giá "hời" chưa từng có từ trước đến nay. Những "người anh em" khác như Ford Territory cũng được hãng giảm từ 21 - 23 triệu đồng tùy phiên bản đưa giá bán thực tế xuống còn chỉ từ 739 triệu đồng. Đây là mức chi phí sở hữu xe rẻ hơn cả đối thủ Mazda CX-5. Ford Ranger cũng được ưu đãi 50% - 100% lệ phí trước bạ (tùy phiên bản XLS hay Wildtrak).

Hãng xe Nhật Subaru cũng chơi mạnh tay trong việc kích cầu tiêu dùng khi giảm giá tối đa 308 triệu đồng đối với mẫu Subaru Forester VIN 2024, đưa giá bán thực tế xuống còn 829-891 triệu đồng. Mẫu xe Subaru Crosstrek (VIN2025) cũng được giảm mạnh lên đến 258 triệu đồng tùy phiên bản, giá bán thực tế cho mẫu xe này hiện giảm còn từ 899 triệu đồng đến 1,029 tỷ đồng.

Liên doanh Hyundai Thành Công (HTV) cũng đang tung chương trình ưu đãi “Giải nhiệt mùa hè” với mức giảm sâu trực tiếp vào giá bán. Đây có thể coi là động thái xả kho để đón chào những thế hệ xe mới. Cụ thể các mẫu xe được giảm như sau:

Hyundai Santa Fe được hãng giảm kỷ lục đến 220 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của bản tiêu chuẩn về mức chỉ khoảng 849 triệu đồng. Hyundai Palisade được giảm 200 triệu đồng.

Hyundai Stargazer giảm mạnh 107 triệu đồng nhưng chỉ áp dụng cho phiên bản cũ và đưa giá bán dưới mốc 400 triệu đồng. Hyundai Accent & Grand i10 giá giảm lần lượt từ 69 triệu và 51 triệu đồng, đồng thời áp dụng chính sách bảo hành lên tới 8 năm.

Không nằm ngoài cuộc chơi, Mitsubishi & Toyota cũng tung ra những chính sách ưu đãi đối với nhóm xe gia đình (MPV/SUV). Mitsubishi Xpander & Xpander Cross đang được giảm giá trực tiếp và tặng phiếu nhiên liệu, tổng giá trị khuyến mãi quy đổi ra tiền mặt từ 30 - 75 triệu đồng, đưa giá khởi điểm Xpander chỉ còn từ 511 triệu đồng.

Bộ đôi xe MPV 7 chỗ là Avanza Premio và Veloz Cross cũng được hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ với số tiền tương ứng từ 98-114 triệu đồng, giá bán thực tế sau giảm giám khách hàng phải trả cho Avanza Premio chỉ còn từ 460-492 triệu đồng và 529-546 triệu đồng cho mẫu xe Veloz Cross.

Kia và Mazda cũng đang chạy đua với phân khúc SUV. Mẫu xe Kia Seltos được giảm từ 20 - 54 triệu đồng, hiện bản Luxury chỉ còn khoảng 579 triệu đồng sau ưu đãi. Kia Carnival Hybrid được khuyến mãi tổng trị giá hơn 100 triệu đồng, giá sau giảm chỉ còn từ 1,519 tỷ đồng. Kia Carens & Sorento được giảm từ 10 - 45 triệu đồng.

Một thương hiệu xe điện đến từ Trung Quốc là BYD đang là hãng xe tặng 100% lệ phí trước bạ và bộ sạc cho mẫu BYD Seal 5, quy đổi ra tiền trị giá mặt khoảng hơn 80 triệu đồng.

Mức giảm giá của tất cả các hãng có thể thay đổi tùy theo chính sách riêng của từng đại lý, lượng xe tồn kho và theo phiên bản VIN 2025 hay 2026. Có thể dễ dàng nhận thấy tháng 4/2026 đánh dấu một giai đoạn đặc biệt của thị trường ô tô Việt Nam. Hiện nay chiến lược giảm giá kích cầu tiêu dùng không còn là chiến thuật, mà trở thành xu hướng.

Tháng 4/2026 đã biến thành “thời điểm vàng” để khách hàng có thể lựa chọn sở hữu một chiếc xe theo nhu cầu sử dụng, thị hiếu tiêu dùng và khả năng tài chính của mình. Tuy nhiên, khi giảm giá càng nhiều thì tính cạnh tranh càng lớn, điều này đồng nghĩa với việc báo hiệu một cuộc chạy đua doanh số đầy thách thức hơn trong các tháng tới, hãng nào kiểm soát tốt giá bán sẽ nắm lợi thế thị phần.