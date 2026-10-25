Hai xe Mercedes-Benz CLA va chạm ở tốc độc 56km/h, kết quả bất ngờ

Mercedes-Benz thực hiện thử nghiệm va chạm chưa từng có

Để chứng minh khả năng bảo vệ hành khách trên dòng CLA thế hệ mới, Mercedes-Benz đã tiến hành một thử nghiệm va chạm trực diện vào hông xe trong điều kiện mô phỏng tai nạn thực tế tại giao lộ. Điểm đặc biệt là hãng sử dụng hai chiếc ô tô thương mại đang di chuyển thay vì dùng rào chắn hoặc xe đẩy chuyên dụng như trong các bài kiểm tra thông thường.

Theo thông tin được Mercedes-Benz công bố ngày 20/10/2026, chiếc CLA Shooting Brake sử dụng hệ truyền động đốt trong điện hóa được cho đâm trực tiếp vào bên lái của chiếc CLA thuần điện. Cả hai phương tiện đều di chuyển ở tốc độ 56 km/h và không phanh trước khi va chạm.

Vụ thử nghiệm Mercedes-Benz CLA thế hệ mới

Đây là tình huống thử nghiệm đặc biệt khắc nghiệt bởi va chạm ngang thường khó xử lý hơn va chạm trực diện. Phần hông xe có ít không gian hơn để hấp thụ năng lượng, khiến cấu trúc khoang hành khách và hệ thống bảo vệ người ngồi phải chịu áp lực lớn.

Mercedes-Benz cho biết cả hai chiếc CLA đều có khối lượng trên 2 tấn. Việc hai phương tiện nặng va chạm ở tốc độ cao giúp hãng đánh giá khả năng bảo vệ người ngồi trong một tình huống gần với tai nạn giao thông thực tế.

Tám hình nộm thử nghiệm được bảo vệ, pin xe điện không hư hại

Sau cú va chạm, khoang hành khách của cả hai chiếc Mercedes-Benz CLA vẫn duy trì được độ ổn định kết cấu. Tám hình nộm thử nghiệm, đại diện cho bốn người lớn và bốn trẻ em, đều ghi nhận các chỉ số nằm dưới ngưỡng giới hạn sinh học được sử dụng trong đánh giá an toàn.

Mỗi hình nộm được trang bị tối đa 150 điểm đo để ghi nhận tác động lên cơ thể trong quá trình va chạm. Theo Mercedes-Benz, các kết quả cho thấy hệ thống an toàn trên hai phương tiện đã hoạt động đúng thiết kế, đồng thời chỉ ra nguy cơ chấn thương nghiêm trọng hoặc đe dọa tính mạng ở mức thấp trong điều kiện thử nghiệm này.

Ở chiếc CLA thuần điện, bộ pin cao áp đặt dưới sàn xe vẫn nguyên vẹn sau cú đâm trực tiếp vào hông. Đây là kết quả đáng chú ý bởi pin là một trong những bộ phận quan trọng nhất cần được bảo vệ trên ô tô điện khi xảy ra tai nạn.

Hệ thống túi khí trên cả hai xe cũng được kích hoạt ngay khi va chạm xảy ra. Mercedes-Benz cho biết hệ thống điện cao áp của chiếc CLA thuần điện tự động ngắt kết nối khỏi hệ truyền động, trong khi hệ thống nhiên liệu của chiếc CLA Shooting Brake cũng được ngắt nhằm hạn chế nguy cơ cháy sau tai nạn.

Một chi tiết đáng chú ý khác là tay nắm cửa dạng ẩn trên xe vẫn bật ra sau va chạm, trong khi kính cửa sổ bên được hạ xuống. Những chức năng này có thể hỗ trợ quá trình tiếp cận hành khách và cứu hộ sau tai nạn.

Dù vậy, cần lưu ý đây là thử nghiệm do chính nhà sản xuất thực hiện. Kết quả không đồng nghĩa với việc mọi phiên bản CLA đều đã đạt một chứng nhận an toàn độc lập mới, cũng không bảo đảm xe sẽ có kết quả tương tự trong mọi tình huống va chạm thực tế.

Mercedes-Benz phát triển hệ thống hỗ trợ cứu hộ sau tai nạn

Bên cạnh thử nghiệm va chạm, Mercedes-Benz còn giới thiệu hệ thống Rescue Intelligence nhằm hỗ trợ lực lượng cứu hộ tiếp cận thông tin về phương tiện gặp nạn trước khi đến hiện trường.

Theo kế hoạch của hãng, công nghệ này sẽ được triển khai từng giai đoạn từ năm 2027. Tùy thuộc vào khả năng kỹ thuật và tình huống cụ thể, hệ thống có thể cung cấp các dữ liệu như số người trên xe, trạng thái túi khí, tình trạng dây đai an toàn, cửa xe, nhiệt độ pin và trạng thái của hệ thống điện cao áp.

Những thông tin này giúp lực lượng cứu hộ chủ động chuẩn bị thiết bị phù hợp, đặc biệt trong các vụ tai nạn liên quan đến ô tô điện. Việc biết trước tình trạng hệ thống pin cao áp có thể hỗ trợ quá trình đánh giá rủi ro và lựa chọn phương án cứu hộ an toàn hơn.

Mercedes-Benz cho biết hãng đã nghiên cứu và tái dựng các vụ tai nạn thực tế từ năm 1969. Trong quá trình phát triển một mẫu xe mới, nhà sản xuất thực hiện khoảng 15.000 mô phỏng va chạm bằng máy tính và khoảng 150 thử nghiệm va chạm thực tế.

Thông qua bài thử nghiệm với hai chiếc CLA, hãng muốn chứng minh cách tiếp cận an toàn dựa trên các tình huống giao thông thực tế, thay vì chỉ tập trung đáp ứng những bài kiểm tra theo tiêu chuẩn hiện hành.