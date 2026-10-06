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Mercedes-Benz Việt Nam sắp giới thiệu 5 mẫu xe điện hóa hoàn toàn mới

Thứ Ba, 16:28, 06/10/2026
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VOV.VN - Mercedes-Benz Việt Nam đẩy mạnh kỷ nguyên điện hóa với triển lãm “The Icons, Electrified” năm 2026. Sự kiện tạo điểm nhấn khi chính thức giới thiệu 5 mẫu xe điện hóa hoàn toàn mới cùng hàng loạt hoạt động trải nghiệm âm nhạc, công nghệ độc đáo.

Từ ngày 29/10 đến 1/11/2026, Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) sẽ sử dụng diện tích 3.000 m2 tại Công viên Bờ sông Thủ Thiêm (TP.HCM) để kết hợp giữa trưng bày ô tô hạng sang, công nghệ số và nghệ thuật âm nhạc thông qua sự kiện “The Icons, Electrified”. Được coi như một triển lãm thường niên của MBV, đây cũng là bước tiến chiến lược của hãng xe Đức trông nỗ lực đẩy mạnh công cuộc điện hóa tại thị trường Việt Nam.

Trong đó, tâm điểm của sự kiện là màn ra mắt 5 mẫu xe điện và Plug-in Hybrid (PHEV) hoàn toàn mới, bao gồm: Mẫu sedan thuần điện CLA 200 Electric; và các mẫu PHEV thế hệ mới gồm: SUV vừa ra mắt GLC 350e 4MATIC, mẫu sedan cỡ trung E 350e, cùng hai mẫu xe đầu bảng S 580e 4MATIC và Mercedes-Maybach S 580e.

mercedes-benz viet nam sap gioi thieu 5 mau xe dien hoa hoan toan moi hinh anh 1
Mercedes-Benz Việt Nam sẽ giới thiệu 5 mẫu xe điện hóa hoàn toàn mới tại Triển lãm ô tô thường niên năm 2026.

Trong đó, CLA 200 Electric đã nhận cọc trước tại thị trường Việt Nam với giá bán dự kiến dưới 1,7 tỷ đồng, trong khi GLC 350e 4MATIC là phiên bản mới nhất của dòng Mercedes GLC vừa xuất hiện tại thị trường Việt Nam với giá 2,999 tỷ đồng. Bên cạnh đó, triển lãm này cũng là nơi công bố phiên bản đặc biệt GLS Edition 140 – dấu ấn kỷ niệm 140 năm lịch sử huy hoàng của Mercedes-Benz - với giá dự kiến 6,068 tỷ đồng.

Chia sẻ về triển lãm năm nay, ông René Neumann, Tổng Giám đốc MBV, cho biết: “Danh mục đa dạng mà chúng tôi đang hướng đến cũng là lời đáp mang tính chiến lược cho bước điện hóa của thương hiệu tại Việt Nam: Không áp đặt một lộ trình duy nhất, mà tạo ra những lựa chọn có chất lượng đẳng cấp, có hệ thống nhà phân phối chuyên nghiệp hỗ trợ, hoạt động hậu mãi ngày càng số hóa và các mẫu xe có tính ứng dụng thực tiễn. Điện hóa là một hành trình dài, và niềm tin của khách hàng sẽ quyết định tốc độ của hành trình ấy".

mercedes-benz viet nam sap gioi thieu 5 mau xe dien hoa hoan toan moi hinh anh 2
Phối cảnh không gian triển lãm của MBV 2026

Sự kiện “The Icons, Electrified” còn có nhiều hoạt động trải nghiệm khác, đáng chú ý là 3 đêm mini-show âm nhạc đặc biệt, với sự góp mặt của các nghệ sĩ Bùi Lan Hương, Trang Pháp và WEAN. Bên cạnh đó, màn trình diễn đầy tính bất ngờ của biểu tượng off-road thuần điện G-Class cùng khu vực lái thử 10 dòng xe cũng sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho cộng đồng đam mê xe hơi và công nghệ.

CTV Hoàng Phúc/VOV.VN
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