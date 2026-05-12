Hàn Quốc xuất khẩu hơn 76 triệu ô tô các loại trong 50 năm qua

Thứ Ba, 10:51, 12/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hàn Quốc vừa công bố một số liệu thống kê gây chú ý và chứng tỏ sức phát triển mạnh mẽ trong công nghiệp ô tô của nước này. 


Theo một tài liệu do Hiệp hội sản xuất ô tô và phương tiện di động Hàn Quốc (KAMA) vừa công bố ngày 12/5, tính từ thời điểm nước này xuất khẩu xe ô tô mang thương hiệu Pony được sản xuất trong nước sang Ecuador vào tháng 6/1976 đến cuối tháng 4/2026, số lượng xe ô tô các loại mà nước này xuất khẩu sang các thị trường quốc tế đã lên tới 76.548.569 đầu xe.

KAMA cũng cho biết, vào năm 1999 lượng xe xuất khẩu của Hàn Quốc lần đầu tiên vượt mốc 10 triệu và trong 5 năm sau đó, con số này tăng rất mạnh, lên tới mức trên 50 triệu xe vào năm 2015. Trong giai đoạn tiếp theo, mặc dù phải trải qua nhiều thăng trầm, nhưng xuất khẩu ô tô của nước này vẫn duy trì được đà tăng trưởng.

han quoc xuat khau hon 76 trieu o to cac loai trong 50 nam qua hinh anh 1
Xe ô tô nhãn hiệu Pony của Hyundai. (Ảnh: Hyundai)

Trong khi đó, theo một thống kê khác của KAMA, lượng sản xuất ô tô các loại của Hàn Quốc cũng đạt những kết quả đầy ấn tượng. Cụ thể, tính từ năm 1955, khi chiếc ô tô đầu tiên do Hàn Quốc chế tạo xuất xưởng, đến cuối năm 2025, nước này đã chế tạo trên 129 triệu xe các loại. Do trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4/2026, lượng sản xuất xe trong nước của Hàn Quốc tiếp tục tăng, nên con số này vừa cán mốc 130 triệu.

Các chuyên gia của công nghiệp ô tô – xe máy Hàn Quốc dự báo với tốc độ tăng trưởng hiện nay, lượng ô tô các loại của nước này được xuất khẩu sang các thị trường quốc tế sẽ cán mốc 80 triệu vào năm 2027 và năm 2026 này được coi là cột mốc đáng kỷ niệm của công nghiệp ô tô Hàn Quốc.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Lộ diện ngoại hình VinFast VF 8 phiên bản nâng cấp

VOV.VN - Consumer Reports vừa công bố danh sách những mẫu xe tiêu biểu đầu năm 2026. Để được đứng tên trong danh sách "Lựa chọn hàng đầu" (Top Picks), mỗi " ứng viên" từ các phân khúc dù là chủ chốt nhất cũng đều phải trải qua quy trình kiểm định khắt khe và thực tế.

VOV.VN - Tắt điều hoà trước khi tắt máy xe ô tô là một thói quen rất nhỏ tưởng chừng như không đáng bận tâm nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đế tuổi thọ của ắc quy, hệ thống điện và khả năng vận hành xe.

