Hàn Quốc xuất khẩu hơn 76 triệu ô tô các loại trong 50 năm qua



Theo một tài liệu do Hiệp hội sản xuất ô tô và phương tiện di động Hàn Quốc (KAMA) vừa công bố ngày 12/5, tính từ thời điểm nước này xuất khẩu xe ô tô mang thương hiệu Pony được sản xuất trong nước sang Ecuador vào tháng 6/1976 đến cuối tháng 4/2026, số lượng xe ô tô các loại mà nước này xuất khẩu sang các thị trường quốc tế đã lên tới 76.548.569 đầu xe.

KAMA cũng cho biết, vào năm 1999 lượng xe xuất khẩu của Hàn Quốc lần đầu tiên vượt mốc 10 triệu và trong 5 năm sau đó, con số này tăng rất mạnh, lên tới mức trên 50 triệu xe vào năm 2015. Trong giai đoạn tiếp theo, mặc dù phải trải qua nhiều thăng trầm, nhưng xuất khẩu ô tô của nước này vẫn duy trì được đà tăng trưởng.

Xe ô tô nhãn hiệu Pony của Hyundai. (Ảnh: Hyundai)

Trong khi đó, theo một thống kê khác của KAMA, lượng sản xuất ô tô các loại của Hàn Quốc cũng đạt những kết quả đầy ấn tượng. Cụ thể, tính từ năm 1955, khi chiếc ô tô đầu tiên do Hàn Quốc chế tạo xuất xưởng, đến cuối năm 2025, nước này đã chế tạo trên 129 triệu xe các loại. Do trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4/2026, lượng sản xuất xe trong nước của Hàn Quốc tiếp tục tăng, nên con số này vừa cán mốc 130 triệu.

Các chuyên gia của công nghiệp ô tô – xe máy Hàn Quốc dự báo với tốc độ tăng trưởng hiện nay, lượng ô tô các loại của nước này được xuất khẩu sang các thị trường quốc tế sẽ cán mốc 80 triệu vào năm 2027 và năm 2026 này được coi là cột mốc đáng kỷ niệm của công nghiệp ô tô Hàn Quốc.