Thị trường Việt Nam sắp sôi động với hàng loạt xe điện cỡ nhỏ mới

Sự xuất hiện của những cái tên mới trong năm 2026 trải dài từ phân khúc "siêu rẻ" thay thế xe máy cho đến những chiếc hatchback cỡ B thuần điện sẽ mang đến một bức tranh vô cùng đa dạng. Dưới đây là những mẫu xe điện đô thị đáng chú ý sắp khuấy động thị trường Việt.

1. Nano S05

Dự kiến ra mắt vào khoảng giữa năm 2026, Nano S05 do TMT Motors lắp ráp đang thu hút sự chú ý nhờ mức giá khởi điểm chỉ từ 148 triệu đồng – thậm chí còn rẻ hơn một số dòng xe tay ga cao cấp. Nano S05 được định vị là phương tiện thay thế xe máy với thiết kế tối giản: 2 cửa, 2 chỗ ngồi và kích thước cực kỳ nhỏ gọn.

Điểm độc đáo nhất của mẫu xe này là tùy chọn phiên bản pin có thể tháo rời. Với khối pin nặng khoảng 41 kg được thiết kế như một chiếc vali kéo, cho phép người dùng ở chung cư hoặc hẻm nhỏ dễ dàng mang vào nhà để sạc qua nguồn điện dân dụng 220V. Tùy thuộc vào phiên bản pin, xe cung cấp tầm hoạt động từ 75 km đến 150 km sau mỗi lần sạc đầy.

2. Wuling Macaron 2026

Là một phiên bản kế nhiệm Mini EV tại Việt Nam, Wuling Macaron 2026 sẽ tiếp tục củng cố vị thế ở phân khúc xe điện mini, xe đang xuất hiện nhiều thông tin từ cả trang chủ của hãng và bắt đầu nhận cọc tài đại lý, dự kiến xe sẽ ra mắt vào quý II năm nay.

Khác với cấu hình 2 chỗ của Nano S05, Wuling Macaron là mẫu xe 4 cửa với 4 chỗ ngồi, sở hữu thiết kế trẻ trung, nhiều màu sắc cá tính hướng tới giới trẻ và phái nữ. Dù là xe cỡ nhỏ, Macaron 2026 vẫn được nâng cấp khá nhiều về tiện nghi nội thất và các tính năng an toàn cơ bản như túi khí người lái, camera lùi và cảm biến đỗ xe.

Xe dự kiến vẫn được trang bị hệ thống động cơ điện sản sinh công suất khoảng 27 mã lực tương tự trước đây, cùng bộ pin Lithium-ion cho phép xe di chuyển quãng đường từ 120 km đến 170 km sau mỗi lần sạc.

3. Geely EX2

Mẫu xe này vừa ra mắt thị trường Việt Nam và trước đó đã làm mưa làm gió tại nội địa Trung Quốc. Với mức giá cả hai phiên bản đều dưới 500 triệu đồng, Geely EX2 là đối thủ trực tiếp cạnh tranh thị phần với VinFast VF 5.

Dù sở hữu kích thước bên ngoài khá gọn gàng, Geely EX2 lại có chiều dài cơ sở lên tới 2.650 mm, mang đến không gian nội thất rộng rãi bất ngờ. Mẫu xe này ghi điểm mạnh mẽ bằng hàm lượng công nghệ cao, nổi bật là màn hình trung tâm 14,6 inch với hệ điều hành Flyme Auto, sạc không dây, cửa gió điều hòa hàng ghế sau và hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS).

4. BYD Dolphin 2026

Không nằm ngoài cuộc đua, thương hiệu BYD cũng rục rịch đưa phiên bản nâng cấp của mẫu hatchback cỡ B – BYD Dolphin 2026 về Việt Nam. Tuy nhiên, xe dự kiến sẽ có thay đổi chiến lược khi chuyển sang nhập khẩu từ Thái Lan thay vì Trung Quốc, giúp tối ưu chi phí và kỳ vọng mang lại mức giá cạnh tranh hơn.

Với phiên bản mới, BYD Dolphin được gia tăng đáng kể về kích thước với chiều dài tổng thể, giúp không gian khoang cabin và hành lý rộng rãi hơn, Ngoài ra, dung lượng pin của xe được tăng lên 50,25 kWh, kéo dài quãng đường di chuyển lên khoảng 435 km sau mỗi lần sạc đầy.

Dự kiến giá bán của xe sẽ dao động quanh mức 659 triệu đồng, BYD Dolphin 2026 sở hữu nền tảng khung gầm e-platform 3.0 tiên tiến, màn hình giải trí 12,8 inch có thể xoay cùng hàng loạt tính năng hỗ trợ lái xe an toàn cao cấp.