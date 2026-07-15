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Honda mở rộng sử dụng vật liệu tái chế trên xe máy, mục tiêu trung hòa carbon

Thứ Tư, 06:00, 15/07/2026
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VOV.VN - Honda đang đẩy mạnh chiến lược phát triển bền vững khi mở rộng ứng dụng vật liệu tái chế trên nhiều dòng xe máy toàn cầu. Không chỉ sử dụng nhựa sinh học và nhôm tái chế, hãng còn tận dụng cản va ô tô cũ để tạo ra các chi tiết mới.

Honda tận dụng vật liệu tái chế từ ô tô để sản xuất xe máy

Trong Báo cáo Môi trường, xã hội và quản trị (ESG) 2025, Honda cho biết, hãng đã mở rộng đáng kể việc sử dụng vật liệu tái chế trong quá trình sản xuất xe máy. Chương trình này được triển khai từ năm 2024 và hiện đã bao phủ cả chuỗi cung ứng lẫn hoạt động sản xuất của hãng.

Một trong những điểm đáng chú ý là Honda đã thành công trong việc tái sử dụng các tấm cản va trước và sau của ô tô cũ được thu hồi từ hệ thống đại lý. Trước đây, loại vật liệu này rất khó áp dụng cho xe máy do yêu cầu khắt khe về độ bền, trọng lượng và khả năng gia công. Tuy nhiên, Honda đã tối ưu thiết kế để biến chúng thành các thùng hành lý dành cho những mẫu xe như X-ADV 750, NC750X và Forza 750.  

honda mo rong su dung vat lieu tai che tren xe may, muc tieu trung hoa carbon hinh anh 1

Bên cạnh đó, hãng cũng mở rộng sử dụng nhựa tái chế polypropylene có nguồn gốc từ quá trình sản xuất công nghiệp (pre-consumer recycled polypropylene). Loại vật liệu này được ứng dụng trên các mẫu CB1000F và CB1000GT tại thị trường châu Âu, giúp hạn chế nguy cơ lẫn các chất hóa học độc hại nhưng vẫn đảm bảo đặc tính cơ học tương đương nhựa nguyên sinh.  

Nhựa sinh học và nhôm tái chế được áp dụng trên nhiều mẫu xe

Honda cũng tiếp tục mở rộng ứng dụng vật liệu sinh học DURABIO do Mitsubishi Chemical phát triển. Loại nhựa này lần đầu được sử dụng trên các chi tiết nhựa của dòng NC-Series từ năm 2024, sau đó xuất hiện trên kính chắn gió của Africa Twin CRF1100L và tiếp tục được trang bị cho mẫu CB1000GT tại châu Âu.

Nhờ đặc tính trong suốt, bền và có thể tạo màu trực tiếp mà không cần sơn, DURABIO giúp giảm thêm lượng khí CO₂ phát sinh trong quá trình sản xuất.  

Ngoài nhựa, Honda cũng mở rộng việc sử dụng hợp kim nhôm tái chế cho bánh xe. Trước đây, công nghệ này chỉ được áp dụng trên các mẫu xe cỡ nhỏ như xe số phổ thông và xe tay ga sản xuất tại Việt Nam, Thái Lan, Brazil và Trung Quốc. Sau khi khắc phục được các rào cản kỹ thuật đối với bánh xe đường kính lớn, Honda đã bắt đầu đưa bánh xe làm từ nhôm tái chế lên các mẫu mô tô phân khối lớn và sẽ triển khai dần trên các dòng xe toàn cầu trong thời gian tới.  

honda mo rong su dung vat lieu tai che tren xe may, muc tieu trung hoa carbon hinh anh 2

Hướng đến mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050

Honda cho biết việc mở rộng sử dụng vật liệu tái chế là một phần trong chiến lược phát triển bền vững và kinh tế tuần hoàn của hãng. Ngoài nhựa tái chế từ quá trình sản xuất, Honda còn sử dụng nhựa tái chế sau tiêu dùng (post-consumer recycled polypropylene) trên các mẫu CB750 Hornet và XL750 Transalp, với nguyên liệu được thu hồi từ các sản phẩm nhựa đã qua sử dụng.

Toàn bộ nguồn vật liệu đều được kiểm soát nghiêm ngặt ngay từ khâu thu mua nhằm loại bỏ các chất bị hạn chế và được điều chỉnh công thức để đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của Honda trước khi đưa vào sản xuất.

Theo hãng xe Nhật Bản, việc mở rộng sử dụng vật liệu tái chế sẽ góp phần giảm lượng tài nguyên nguyên sinh tiêu thụ, cắt giảm phát thải CO₂ và hỗ trợ mục tiêu đạt trung hòa carbon trên toàn bộ hoạt động của Honda vào năm 2050.

honda mo rong su dung vat lieu tai che tren xe may, muc tieu trung hoa carbon hinh anh 3
CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
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