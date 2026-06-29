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Honda Việt Nam triệu hồi SH125i và SH160i để cập nhật phần mềm

Thứ Hai, 18:36, 29/06/2026
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VOV.VN - Honda Việt Nam (HVN) vừa thông báo triệu hồi các dòng xe SH125i và SH160i để cập nhật phần mềm cho cụm đồng hồ, số lượng xe bị ảnh hưởng tới gần 90.000 chiếc.

Theo thông báo từ Honda Việt Nam (HVN), các xe SH125i và SH160i trong đợt triệu hồi mới có thể xuất hiện sai lệch thông tin hiển thị trên cụm đồng hồ trong những điều kiện vận hành nhất định.

Tổng số lượng xe bị ảnh hưởng lên tới gần gần 90.000 chiếc, với 89.908 xe được HVN phân phối (sản xuất từ 25/8/2025 đến 28/4/2026) và 68 xe được thay thế phụ tùng được HVN phân phối (từ 6/12/2025 đến 28/4/2026).

HVN cho biết, do đặc thù vận hành và môi trường sử dụng, hệ thống cụm đồng hồ và các bảng mạch điện có thể phát sinh ra một số hiện tượng như: Đồng hồ tốc độ hiển thị cố định ở 0 km/h, mất hiển thị đơn vị tốc độ và tổng số km đã đi trên đồng hồ, chuẩn đoán chưa chính xác của cảm biến nhiệt độ nước làm mát dẫn tới xe không khởi động được, đèn báo pha trên đồng hồ không sáng.

honda viet nam trieu hoi sh125i va sh160i de cap nhat phan mem hinh anh 1
Tổng số lượng xe Honda SH bị ảnh hưởng lên tới gần gần 90.000 chiếc. (Ảnh minh họa: KT)

Từ ngày 26/6, HVN sẽ liên hệ các khách hàng có xe trong diện ảnh hưởng, khuyến cáo khách hàng mang phương tiện dến các cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc để được kiểm tra và cập nhật phần mềm. 

Thời gian thực hiện các công việc dự kiến trung bình 12 phút/1 xe, chi phí cho việc sửa chữa sẽ được chi trả bởi Honda Việt Nam. Hãng cũng thông báo việc cập nhật này không ảnh hưởng đến an toàn vận hành của xe SH125i và SH160i.

Vào giữa tháng 6, HVN cũng thông báo đợt triệu hồi với 83 xe Africa Twin, được sản xuất từ năm 2020 - 2025 tại nhà máy ở Nhật Bản, để thay thế phụ tùng cụm công tắc còi xe và đèn chiếu sáng phía bên trái.

CTV Hoàng Phúc/VOV.VN
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