Hộp số sàn đang “biến mất” nhanh chóng

Hộp số sàn giảm mạnh, gần như “bay màu” chỉ sau vài năm

Theo dữ liệu mới từ CarGurus, thị trường Anh hiện chỉ còn 67 mẫu xe mới được trang bị hộp số sàn trong năm 2026, giảm mạnh so với 82 mẫu của năm trước và thấp hơn rất nhiều so với một thập kỷ trước.

Đáng chú ý, hộp số sàn hiện chỉ chiếm chưa tới 25% tổng số xe mới bán ra. Trong tổng số gần 300 mẫu xe được khảo sát, có tới 225 mẫu chỉ sử dụng hộp số tự động. Điều này cho thấy tốc độ “thoái trào” của hộp số sàn đang diễn ra nhanh hơn dự đoán, từ một tiêu chuẩn phổ biến trở thành lựa chọn thiểu số chỉ trong thời gian ngắn.

Xe điện, SUV và công nghệ mới đang “giết chết” số sàn

Sự biến mất của hộp số sàn không phải ngẫu nhiên mà đến từ nhiều yếu tố. Sự bùng nổ của SUV, xe hybrid và đặc biệt là xe điện khiến nhu cầu về chân côn gần như không còn chỗ đứng. Những dòng xe này thường không cần hoặc không phù hợp với hộp số sàn.

Bên cạnh đó, hộp số tự động hiện đại ngày càng vượt trội với khả năng sang số nhanh hơn, vận hành mượt mà hơn và tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu tốt hơn. Ngoài ra, việc đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải và quy định kỹ thuật cũng dễ dàng hơn khi sử dụng hộp số tự động.

Nhiều hãng xe lớn đã hoàn toàn từ bỏ hộp số sàn tại một số thị trường, bao gồm Mini, Honda, Mercedes-Benz, Volvo và Tesla, cho thấy xu hướng này gần như không thể đảo ngược.

Vẫn còn “đất sống” cho người đam mê, nhưng ngày càng thu hẹp

Dù đang suy giảm mạnh, hộp số sàn vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Một số mẫu xe hiệu năng cao và xe thể thao vẫn duy trì tùy chọn này nhằm phục vụ nhóm khách hàng yêu thích cảm giác lái thuần túy. Những cái tên như Mazda MX-5 hay Porsche 911 GT3 vẫn giữ hộp số sàn như một phần bản sắc, mang lại trải nghiệm lái mà hộp số tự động khó thay thế.

Ngoài ra, thị trường xe cũ vẫn là “thiên đường” cho người yêu số sàn, nơi người dùng có thể dễ dàng tìm thấy các mẫu xe ba bàn đạp với chi phí hợp lý hơn.