中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hộp số sàn đang “biến mất” nhanh chóng

Thứ Bảy, 07:00, 04/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hộp số sàn từng là biểu tượng của cảm giác lái, nhưng đến năm 2026, loại hộp số này đang dần bị “khai tử” trên toàn cầu khi số lượng mẫu xe được trang bị giảm mạnh, nhường chỗ cho hộp số tự động và xe điện.

Hộp số sàn giảm mạnh, gần như “bay màu” chỉ sau vài năm

Theo dữ liệu mới từ CarGurus, thị trường Anh hiện chỉ còn 67 mẫu xe mới được trang bị hộp số sàn trong năm 2026, giảm mạnh so với 82 mẫu của năm trước và thấp hơn rất nhiều so với một thập kỷ trước.

Đáng chú ý, hộp số sàn hiện chỉ chiếm chưa tới 25% tổng số xe mới bán ra. Trong tổng số gần 300 mẫu xe được khảo sát, có tới 225 mẫu chỉ sử dụng hộp số tự động. Điều này cho thấy tốc độ “thoái trào” của hộp số sàn đang diễn ra nhanh hơn dự đoán, từ một tiêu chuẩn phổ biến trở thành lựa chọn thiểu số chỉ trong thời gian ngắn.

hop so san dang bien mat nhanh chong hinh anh 1

Xe điện, SUV và công nghệ mới đang “giết chết” số sàn

Sự biến mất của hộp số sàn không phải ngẫu nhiên mà đến từ nhiều yếu tố. Sự bùng nổ của SUV, xe hybrid và đặc biệt là xe điện khiến nhu cầu về chân côn gần như không còn chỗ đứng. Những dòng xe này thường không cần hoặc không phù hợp với hộp số sàn.

Bên cạnh đó, hộp số tự động hiện đại ngày càng vượt trội với khả năng sang số nhanh hơn, vận hành mượt mà hơn và tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu tốt hơn. Ngoài ra, việc đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải và quy định kỹ thuật cũng dễ dàng hơn khi sử dụng hộp số tự động.

Nhiều hãng xe lớn đã hoàn toàn từ bỏ hộp số sàn tại một số thị trường, bao gồm Mini, Honda, Mercedes-Benz, Volvo và Tesla, cho thấy xu hướng này gần như không thể đảo ngược.

Vẫn còn “đất sống” cho người đam mê, nhưng ngày càng thu hẹp

Dù đang suy giảm mạnh, hộp số sàn vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Một số mẫu xe hiệu năng cao và xe thể thao vẫn duy trì tùy chọn này nhằm phục vụ nhóm khách hàng yêu thích cảm giác lái thuần túy. Những cái tên như Mazda MX-5 hay Porsche 911 GT3 vẫn giữ hộp số sàn như một phần bản sắc, mang lại trải nghiệm lái mà hộp số tự động khó thay thế.

hop so san dang bien mat nhanh chong hinh anh 2

 

hop so san dang bien mat nhanh chong hinh anh 3

Ngoài ra, thị trường xe cũ vẫn là “thiên đường” cho người yêu số sàn, nơi người dùng có thể dễ dàng tìm thấy các mẫu xe ba bàn đạp với chi phí hợp lý hơn.

z7394655561895_4591a4a18156009b0c87f598e5a2ba4d.jpg

5 mẫu sedan tốt nhất dành cho gia đình năm 2026

VOV.VN - Dù phân khúc sedan đang dần thu hẹp, vẫn có nhiều mẫu xe cỡ trung đáng tin cậy cho gia đình trong năm 2026. Honda Accord, Toyota Camry, Kia K5, Hyundai Sonata và Nissan Altima cho thấy sedan vẫn là lựa chọn an toàn, tiết kiệm và thực dụng bên cạnh SUV.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
Tag: hộp số sàn xe số sàn ô tô xu hướng xe hơi xe điện hộp số tự động xe trang bị hộp số sàn
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn