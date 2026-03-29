Toyota chi 1 tỷ USD mở rộng nhà máy để tăng tốc xe điện và Hybrid

Đầu tư 1 tỷ USD, tập trung sản xuất xe điện và Hybrid

Theo báo cáo, Toyota sẽ phân bổ khoảng 800 triệu USD cho nhà máy tại Kentucky và 200 triệu USD cho cơ sở tại Indiana. Khoản đầu tư này nằm trong kế hoạch lớn hơn trị giá 10 tỷ USD nhằm củng cố hoạt động sản xuất tại Mỹ trong những năm tới.

Tại Kentucky, hãng sẽ chuẩn bị dây chuyền để sản xuất mẫu xe điện thứ hai, đồng thời tăng công suất cho các dòng xe chủ lực như Toyota Camry và Toyota RAV4. Trong khi đó, nhà máy tại Indiana sẽ được mở rộng để đẩy mạnh sản lượng SUV Toyota Grand Highlander.

Động thái này cho thấy Toyota không chỉ tập trung vào xe điện thuần túy mà vẫn tiếp tục duy trì chiến lược “đa hướng”, bao gồm cả Hybrid – dòng xe đang có doanh số rất tốt tại Mỹ.

Tăng cường sản xuất nội địa để thích ứng thị trường

Việc mở rộng sản xuất diễn ra trong bối cảnh ngành ô tô Mỹ chịu ảnh hưởng từ các chính sách thuế nhập khẩu, khiến chi phí sản xuất và kinh doanh tăng cao. Toyota cho biết, khoản đầu tư này nhằm củng cố chiến lược “sản xuất tại nơi bán”, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và tối ưu chi phí dài hạn.

Đồng thời, hãng cũng nhấn mạnh rằng việc đầu tư không chỉ dành cho công nghệ và dây chuyền sản xuất mà còn hướng đến phát triển nguồn nhân lực, cho thấy tầm nhìn dài hạn tại thị trường Mỹ - một trong những thị trường quan trọng nhất của hãng.

Bước đi chiến lược trong cuộc đua điện hóa

Khoản đầu tư mới là một phần trong chiến lược điện hóa toàn cầu của Toyota, trong đó hãng đang đẩy mạnh cả xe điện lẫn Hybrid thay vì chuyển đổi hoàn toàn sang EV như một số đối thủ.

Bên cạnh việc mở rộng nhà máy, Toyota cũng đang phát triển một nhà máy pin trị giá 14 tỷ USD tại Bắc Carolina, nhằm đảm bảo nguồn cung cho các dòng xe điện trong tương lai.

Dù ngành công nghiệp ô tô đang có dấu hiệu chững lại trong quá trình điện hóa, động thái này cho thấy Toyota vẫn kiên định với chiến lược dài hạn, đồng thời linh hoạt thích ứng với nhu cầu thực tế của thị trường.