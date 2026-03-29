Toyota chi 1 tỷ USD mở rộng nhà máy để tăng tốc xe điện và Hybrid

Chủ Nhật, 07:00, 29/03/2026
VOV.VN - Toyota vừa công bố kế hoạch đầu tư 1 tỷ USD để mở rộng hai nhà máy tại Kentucky và Indiana (Mỹ), nhằm tăng sản lượng xe điện, Hybrid và SUV trong bối cảnh thị trường biến động mạnh vì thuế quan.

Đầu tư 1 tỷ USD, tập trung sản xuất xe điện và Hybrid

Theo báo cáo, Toyota sẽ phân bổ khoảng 800 triệu USD cho nhà máy tại Kentucky và 200 triệu USD cho cơ sở tại Indiana. Khoản đầu tư này nằm trong kế hoạch lớn hơn trị giá 10 tỷ USD nhằm củng cố hoạt động sản xuất tại Mỹ trong những năm tới.

Tại Kentucky, hãng sẽ chuẩn bị dây chuyền để sản xuất mẫu xe điện thứ hai, đồng thời tăng công suất cho các dòng xe chủ lực như Toyota Camry và Toyota RAV4. Trong khi đó, nhà máy tại Indiana sẽ được mở rộng để đẩy mạnh sản lượng SUV Toyota Grand Highlander.

Động thái này cho thấy Toyota không chỉ tập trung vào xe điện thuần túy mà vẫn tiếp tục duy trì chiến lược “đa hướng”, bao gồm cả Hybrid – dòng xe đang có doanh số rất tốt tại Mỹ. 

Tăng cường sản xuất nội địa để thích ứng thị trường

Việc mở rộng sản xuất diễn ra trong bối cảnh ngành ô tô Mỹ chịu ảnh hưởng từ các chính sách thuế nhập khẩu, khiến chi phí sản xuất và kinh doanh tăng cao. Toyota cho biết, khoản đầu tư này nhằm củng cố chiến lược “sản xuất tại nơi bán”, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và tối ưu chi phí dài hạn.

Đồng thời, hãng cũng nhấn mạnh rằng việc đầu tư không chỉ dành cho công nghệ và dây chuyền sản xuất mà còn hướng đến phát triển nguồn nhân lực, cho thấy tầm nhìn dài hạn tại thị trường Mỹ - một trong những thị trường quan trọng nhất của hãng.

Bước đi chiến lược trong cuộc đua điện hóa

Khoản đầu tư mới là một phần trong chiến lược điện hóa toàn cầu của Toyota, trong đó hãng đang đẩy mạnh cả xe điện lẫn Hybrid thay vì chuyển đổi hoàn toàn sang EV như một số đối thủ.

Bên cạnh việc mở rộng nhà máy, Toyota cũng đang phát triển một nhà máy pin trị giá 14 tỷ USD tại Bắc Carolina, nhằm đảm bảo nguồn cung cho các dòng xe điện trong tương lai.

Dù ngành công nghiệp ô tô đang có dấu hiệu chững lại trong quá trình điện hóa, động thái này cho thấy Toyota vẫn kiên định với chiến lược dài hạn, đồng thời linh hoạt thích ứng với nhu cầu thực tế của thị trường.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
Tin liên quan

Mazda CX-90 dính kiện tập thể tại Mỹ do lỗi phanh và hỗ trợ lái không khắc phục

VOV.VN - Mẫu SUV Mazda CX-90 đang đối mặt với vụ kiện tập thể mới tại Mỹ khi bị cáo buộc tồn tại lỗi phanh và hệ thống hỗ trợ lái nghiêm trọng, thậm chí không thể sửa chữa dứt điểm dù đã nhiều lần đưa xe đi bảo dưỡng.

VOV.VN - Mẫu SUV Mazda CX-90 đang đối mặt với vụ kiện tập thể mới tại Mỹ khi bị cáo buộc tồn tại lỗi phanh và hệ thống hỗ trợ lái nghiêm trọng, thậm chí không thể sửa chữa dứt điểm dù đã nhiều lần đưa xe đi bảo dưỡng.

Cận cảnh Lexus IS 2026 vừa ra mắt tại Thái Lan

VOV.VN - Lexus IS 2026 chính thức ra mắt tại Thái Lan với loạt nâng cấp về nội thất và công nghệ, tiếp tục sử dụng hệ truyền động Hybrid cho bản IS 300h, giá khởi điểm từ khoảng 339.000 RM (xấp xỉ 2,27 tỷ đồng).

VOV.VN - Lexus IS 2026 chính thức ra mắt tại Thái Lan với loạt nâng cấp về nội thất và công nghệ, tiếp tục sử dụng hệ truyền động Hybrid cho bản IS 300h, giá khởi điểm từ khoảng 339.000 RM (xấp xỉ 2,27 tỷ đồng).

Toyota Việt Nam khởi công Dự án Tổ hợp văn phòng làm việc mới tại Phú Thọ

VOV.VN - Ngày 26/3, Toyota tổ chức Lễ khởi công Dự án Tổ hợp văn phòng làm việc mới tại trụ sở ở phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong kế hoạch đầu tư dài hạn tại Việt Nam. 

VOV.VN - Ngày 26/3, Toyota tổ chức Lễ khởi công Dự án Tổ hợp văn phòng làm việc mới tại trụ sở ở phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong kế hoạch đầu tư dài hạn tại Việt Nam. 

