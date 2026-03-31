Huyền thoại Honda CB400 Super Four E-Clutch Concept trở lại

Thứ Ba, 06:00, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Honda chính thức giới thiệu mẫu Honda CB400 Super Four E-Clutch Concept tại Tokyo Motorcycle Show 2026 (Nhật Bản), đánh dấu sự trở lại của dòng xe huyền thoại với động cơ mới và công nghệ ly hợp điện tử tiên tiến.

Huyền thoại CB400 Super Four trở lại với nền tảng hoàn toàn mới

Tại Tokyo Motorcycle Show 2026 (Nhật Bản), Honda đã trình làng CB400 Super Four E-Clutch Concept – mẫu naked bike kế thừa dòng Super Four nổi tiếng từ thập niên 1990. Xe được phát triển trên nền tảng hoàn toàn mới với khung sườn và hệ thống treo cải tiến nhằm nâng cao trải nghiệm vận hành.

Điểm đáng chú ý là mẫu xe sử dụng động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng DOHC 16 van hoàn toàn mới, hứa hẹn mang lại hiệu suất mạnh mẽ và cảm giác lái đặc trưng vốn làm nên tên tuổi của dòng CB400. Bên cạnh phiên bản naked CB400, Honda cũng đồng thời giới thiệu biến thể sportbike CBR400R E-Clutch Concept với thiết kế full-fairing, mở rộng lựa chọn cho người dùng yêu thích dòng xe thể thao.

huyen thoai honda cb400 super four e-clutch concept tro lai hinh anh 1

Công nghệ E-Clutch và loạt nâng cấp hiện đại

CB400 Super Four E-Clutch Concept được trang bị công nghệ E-Clutch - hệ thống ly hợp điện tử cho phép người lái sang số mà không cần bóp côn, giúp việc điều khiển trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt trong môi trường đô thị đông đúc.

Ngoài ra, mẫu xe còn sở hữu nhiều nâng cấp đáng giá như màn hình TFT-LCD thay thế đồng hồ LCD cũ, cùng hệ thống ga điện tử (throttle-by-wire) mang lại phản hồi ga chính xác hơn.

 

Những công nghệ này không chỉ nâng cao trải nghiệm lái mà còn giúp CB400 mới tiếp cận nhiều đối tượng người dùng hơn, từ biker lâu năm đến người mới chơi xe phân khối lớn.

Honda cho biết, CB400 Super Four E-Clutch Concept sẽ được trưng bày tại Tokyo Motorcycle Show từ ngày 27–29/3/2026, sau đó tiếp tục xuất hiện tại Nagoya Motorcycle Show vào tháng 4/2026. Hiện tại, hãng chưa công bố kế hoạch sản xuất thương mại, tuy nhiên việc hoàn thiện cao về thiết kế và công nghệ cho thấy mẫu xe này có thể sớm bước vào giai đoạn sản xuất trong tương lai gần.

654219271_1469986911192459_3062309853669901983_n.jpg

Xe điện Honda e:N2 ra mắt, giá hơn 1,1 tỷ đồng

VOV.VN - Mẫu SUV thuần điện Honda e:N2 chính thức được trưng bày tại Bangkok International Motor Show 2026 (Thái Lan), gây chú ý với thiết kế coupe hiện đại, động cơ mạnh 204 mã lực và phạm vi hoạt động lên tới 530 km mỗi lần sạc.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
Tin liên quan

Honda Việt Nam trao giải Hội thi An toàn giao thông các cấp năm 2025-2026

VOV.VN - Vừa qua, Công ty Honda Việt Nam phối hợp cùng Bộ GD-ĐT và UBATGTQG tổ chức Lễ trao giải Hội thi An toàn giao thông cấp Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông năm học 2025 – 2026 dành cho học sinh và giáo viên trên toàn quốc.

Honda Rebel 500 2026 ra mắt màu mới tại Malaysia, giá khoảng 225 triệu đồng
Honda Rebel 500 2026 ra mắt màu mới tại Malaysia, giá khoảng 225 triệu đồng

VOV.VN - Mẫu cruiser cỡ trung Honda Rebel 500 2026 vừa được cập nhật tại Malaysia với màu sơn mới Matte Gun Powder Black Metallic. Xe giữ nguyên cấu hình kỹ thuật so với đời trước và tiếp tục được bán với giá đề xuất 33,899 RM (khoảng 225 triệu đồng).

Honda CR-V 2026 bổ sung trang bị cho bản máy xăng, giá từ 1,039 tỷ đồng
Honda CR-V 2026 bổ sung trang bị cho bản máy xăng, giá từ 1,039 tỷ đồng

VOV.VN - Honda Việt Nam vừa công bố bổ sung các phiên bản động cơ xăng nâng cấp của CR-V 2026. Các phiên bản mới được lắp ráp trong nước tại nhà máy Phú Thọ và bắt đầu bán ra từ ngày 19/3/2026.

