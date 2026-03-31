Huyền thoại Honda CB400 Super Four E-Clutch Concept trở lại

Huyền thoại CB400 Super Four trở lại với nền tảng hoàn toàn mới

Tại Tokyo Motorcycle Show 2026 (Nhật Bản), Honda đã trình làng CB400 Super Four E-Clutch Concept – mẫu naked bike kế thừa dòng Super Four nổi tiếng từ thập niên 1990. Xe được phát triển trên nền tảng hoàn toàn mới với khung sườn và hệ thống treo cải tiến nhằm nâng cao trải nghiệm vận hành.

Điểm đáng chú ý là mẫu xe sử dụng động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng DOHC 16 van hoàn toàn mới, hứa hẹn mang lại hiệu suất mạnh mẽ và cảm giác lái đặc trưng vốn làm nên tên tuổi của dòng CB400. Bên cạnh phiên bản naked CB400, Honda cũng đồng thời giới thiệu biến thể sportbike CBR400R E-Clutch Concept với thiết kế full-fairing, mở rộng lựa chọn cho người dùng yêu thích dòng xe thể thao.

Công nghệ E-Clutch và loạt nâng cấp hiện đại

CB400 Super Four E-Clutch Concept được trang bị công nghệ E-Clutch - hệ thống ly hợp điện tử cho phép người lái sang số mà không cần bóp côn, giúp việc điều khiển trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt trong môi trường đô thị đông đúc.

Ngoài ra, mẫu xe còn sở hữu nhiều nâng cấp đáng giá như màn hình TFT-LCD thay thế đồng hồ LCD cũ, cùng hệ thống ga điện tử (throttle-by-wire) mang lại phản hồi ga chính xác hơn.

Những công nghệ này không chỉ nâng cao trải nghiệm lái mà còn giúp CB400 mới tiếp cận nhiều đối tượng người dùng hơn, từ biker lâu năm đến người mới chơi xe phân khối lớn.

Honda cho biết, CB400 Super Four E-Clutch Concept sẽ được trưng bày tại Tokyo Motorcycle Show từ ngày 27–29/3/2026, sau đó tiếp tục xuất hiện tại Nagoya Motorcycle Show vào tháng 4/2026. Hiện tại, hãng chưa công bố kế hoạch sản xuất thương mại, tuy nhiên việc hoàn thiện cao về thiết kế và công nghệ cho thấy mẫu xe này có thể sớm bước vào giai đoạn sản xuất trong tương lai gần.