Xe điện Honda e:N2 ra mắt, giá hơn 1,1 tỷ đồng

Thứ Bảy, 12:30, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mẫu SUV thuần điện Honda e:N2 chính thức được trưng bày tại Bangkok International Motor Show 2026 (Thái Lan), gây chú ý với thiết kế coupe hiện đại, động cơ mạnh 204 mã lực và phạm vi hoạt động lên tới 530 km mỗi lần sạc.

Thiết kế SUV Coupe độc đáo, phát triển từ e:NS2

Honda e:N2 thực chất là phiên bản đổi tên của Honda e:NS2, mẫu xe điện do liên doanh Dongfeng Honda phát triển dành cho thị trường Trung Quốc.

Xe mang phong cách SUV Coupe với kiểu dáng góc cạnh, phần đầu kín đặc trưng của xe điện, dải đèn LED sắc sảo cùng logo Honda phát sáng. Thân xe vuốt thấp về phía sau, tạo cảm giác thể thao hơn so với SUV truyền thống.

Kích thước tổng thể của xe ở mức 4.788 mm dài, 1.838 mm rộng và 1.570 mm cao, thuộc phân khúc SUV hạng C. Thiết kế tổng thể hướng đến nhóm khách hàng trẻ yêu thích sự khác biệt.

 Động cơ 204 PS, phạm vi hoạt động 530 km

Honda e:N2 sử dụng mô-tơ điện đặt ở cầu trước, cho công suất 204 PS và mô-men xoắn cực đại 310 Nm, mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ trong đô thị. Xe trang bị pin lithium-ion dung lượng 68,8 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa lên tới 530 km theo chuẩn NEDC. Đây là mức khá cạnh tranh trong phân khúc SUV điện tầm trung.

Ngoài ra, xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất khoảng 78 kW, cho phép sạc từ 30% lên 80% trong khoảng 40 phút, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Nội thất hiện đại, nhiều công nghệ an toàn

Khoang cabin của Honda e:N2 được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng hiện đại, nổi bật với màn hình trung tâm cỡ lớn 12,8 inch đặt dọc, bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình HUD hiển thị trên kính lái. Xe được trang bị hệ thống âm thanh Bose cùng nhiều tiện nghi cao cấp, hướng đến trải nghiệm người dùng trẻ.

Về an toàn, Honda e:N2 tích hợp gói hỗ trợ lái Honda Sensing cùng 7 túi khí, bao gồm túi khí trung tâm, giúp tăng cường bảo vệ hành khách. 

Honda e:N2 được công bố với giá khoảng 1,429 triệu baht (tương đương hơn 44.000 USD, khoảng 1,1 tỷ đồng). Xe dự kiến giao đến khách hàng từ cuối tháng 4/2026. Hiện tại, Honda chưa có kế hoạch phân phối chính thức mẫu xe này tại Việt Nam. Tuy nhiên, với xu hướng điện hóa ngày càng mạnh, khả năng các mẫu thuộc dòng e:N xuất hiện trong tương lai vẫn được để ngỏ.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
Tag: Honda xe điện SUV Bangkok Motor Show 2026 e:N2 Honda e:N2 ô tô điện honda
