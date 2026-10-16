Hyundai Bayon thế hệ mới ra mắt, thiết kế độc đáo hiện đại

Hyundai Bayon thế hệ mới thay đổi diện mạo, đậm chất SUV

Tại Triển lãm Ô tô Paris 2026 (Pháp), Hyundai chính thức giới thiệu thế hệ mới của Bayon, mẫu SUV cỡ nhỏ nằm dưới Kona trong danh mục sản phẩm của hãng tại thị trường châu Âu. So với phiên bản tiền nhiệm ra mắt năm 2021, mẫu xe mới được thiết kế lại toàn diện, hướng đến diện mạo cứng cáp và thực dụng hơn.

Hyundai Bayon thế hệ mới sử dụng ngôn ngữ thiết kế Art of Steel, tương tự phong cách được áp dụng trên Tucson mới. Phần đầu xe nổi bật với dải đèn định vị LED tạo hình góc cạnh, nắp ca-pô nâng cao và các đường nét thân xe vuông vức. Vòm bánh xe mở rộng kết hợp những tấm ốp bảo vệ giúp mẫu SUV cỡ nhỏ trông mạnh mẽ hơn.

Hyundai Bayon thế hệ mới mang một thiết kế hiện đại

Ở phía sau, tên mẫu xe được bố trí cỡ lớn bên dưới logo Hyundai. Tổng thể thiết kế mới giúp Bayon thoát khỏi dáng vẻ gần giống hatchback của thế hệ trước, đồng thời tạo sự khác biệt rõ ràng trong phân khúc SUV đô thị.

Phiên bản thể thao N Line lần đầu xuất hiện trên Bayon, bổ sung bộ bodykit riêng, bộ mâm hợp kim 18 inch, hai ống xả và các chi tiết trang trí nội thất đặc trưng như đường chỉ khâu màu đỏ cùng bàn đạp kim loại. Chiều dài cơ sở của xe tăng thêm khoảng 20 mm, đạt 2.600 mm, hứa hẹn cải thiện không gian sử dụng trong cabin.

Nội thất hiện đại, bổ sung nhiều trang bị cao cấp

Không chỉ thay đổi ngoại hình, Hyundai Bayon thế hệ mới còn được nâng cấp đáng kể về công nghệ và tiện nghi. Xe có tùy chọn hai màn hình 12,3 inch, phục vụ bảng đồng hồ kỹ thuật số và hệ thống thông tin giải trí.

Các trang bị đáng chú ý khác gồm chìa khóa kỹ thuật số Hyundai Digital Key 2, hệ thống âm thanh cao cấp Bose, kết nối điện thoại thông minh không dây và cửa sổ trời toàn cảnh. Camera quan sát xung quanh xe cùng ghế trước có chức năng thông gió cũng nằm trong danh sách trang bị tùy phiên bản và thị trường.

Hyundai tiếp tục duy trì các nút điều khiển vật lý cho một số chức năng, giúp người lái thao tác thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, một số nút điều chỉnh điều hòa vẫn sử dụng dạng cảm ứng.

Bên cạnh đó, mẫu SUV cỡ nhỏ được bổ sung các công nghệ hỗ trợ lái và an toàn thuộc gói Hyundai SmartSense. Tùy cấu hình, xe có thể được trang bị hỗ trợ lái trên cao tốc, camera quan sát điểm mù và hệ thống quan sát toàn cảnh.

Những nâng cấp này cho thấy Hyundai muốn đưa Bayon tiệm cận các mẫu xe ở phân khúc cao hơn, thay vì chỉ tập trung vào kích thước nhỏ gọn và giá bán dễ tiếp cận.

Hyundai Bayon có động cơ Hybrid 1.6L, bán ra từ năm 2027

Điểm mới đáng chú ý nhất trên Hyundai Bayon thế hệ mới là sự xuất hiện của hệ truyền động Hybrid hoàn chỉnh, bên cạnh các phiên bản sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.0L.

Ở cấu hình tiêu chuẩn, động cơ xăng tăng áp 1.0L cho công suất khoảng 90 PS. Phiên bản mạnh hơn đạt 115 PS. Tùy cấu hình, động cơ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số ly hợp kép 7 cấp.

Đối với phiên bản Hybrid, Hyundai sử dụng động cơ xăng 1.6L kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất hệ thống 138 PS. Hệ truyền động này đi kèm hộp số ly hợp kép 6 cấp, đồng thời cho phép người lái điều chỉnh mức tái tạo năng lượng khi giảm tốc thông qua lẫy chuyển số sau vô-lăng.

Việc bổ sung hệ truyền động Hybrid được kỳ vọng giúp Bayon cải thiện hiệu quả sử dụng nhiên liệu và tăng sức cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ nhỏ tại châu Âu. Tuy nhiên, thông số tiêu thụ nhiên liệu và hiệu suất vận hành chi tiết của phiên bản Hybrid vẫn chưa được công bố đầy đủ.

Theo kế hoạch, Hyundai Bayon thế hệ mới sẽ đến các đại lý tại châu Âu vào đầu năm 2027. Mẫu xe tiếp tục không được phân phối tại Mỹ, nơi Kona đảm nhiệm vai trò SUV nhỏ nhất của Hyundai.

Với thiết kế mới mạnh mẽ hơn, danh sách trang bị phong phú và lần đầu có hệ truyền động Hybrid hoàn chỉnh, Hyundai Bayon được kỳ vọng sẽ tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ như Ford Puma trong phân khúc SUV đô thị châu Âu.