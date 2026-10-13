Lãnh đạo BYD Việt Nam tiết lộ bước ngoặt lớn của thị trường xe điện

Thị trường xe điện và xe năng lượng mới tại Việt Nam đang ghi nhận cú bứt phá mạnh mẽ, vươn lên nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á. Nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), ông Võ Minh Lực - COO BYD Việt Nam đã có những chia sẻ cởi mở, thẳng thắn về bức tranh toàn cảnh, những thách thức về hạ tầng trạm sạc cũng như chiến lược dài hạn để đưa dòng xe xanh này chinh phục người tiêu dùng Việt cùng Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV.VN).

Ông Võ Minh Lực - COO BYD Việt Nam

PV: Ông đánh giá thị trường xe điện và xe Hybrid cắm sạc tại Việt Nam hiện đang ở giai đoạn nào? Trong 3–5 năm tới, ông dự báo nhu cầu xe thuần điện và xe Hybrid cắm sạc tại Việt Nam sẽ thay đổi như thế nào? BYD căn cứ vào những tín hiệu thị trường nào để lựa chọn hướng phát triển giữa hai loại dòng xe này?

Ông Võ Minh Lực: Thị trường ô tô năng lượng mới tại Việt Nam đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng bùng nổ, vươn lên nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á với tổng thị phần 9 tháng đầu năm 2026 chiếm xấp xỉ 50% toàn ngành, tức cứ 10 xe bán ra có khoảng 5 xe năng lượng mới gồm 4 xe điện và 1 xe Hybrid.

Trong 3–5 năm tới, dự báo thị phần này sẽ nhanh chóng tiệm cận mức 60–70% hoặc cao hơn, được thúc đẩy bởi sự đón nhận mạnh mẽ của người tiêu dùng đối với các dòng xe công nghệ, thiết kế hiện đại, tiết kiệm, thân thiện môi trường cùng các chính sách chuyển đổi xanh của Chính phủ và nhu cầu chuyển đổi sang sử dụng xe năng lượng mới từ các doanh nghiệp vận tải.

Nhằm đáp ứng thực tế hạ tầng trạm sạc công cộng vẫn đang hoàn thiện, BYD thực hiện chiến lược phát triển song song cả xe thuần điện lẫn xe Hybrid cắm sạc ngoài, trong đó các dòng xe Super Hybrid với khả năng di chuyển trên 1.000 km chỉ sau một lần sạc kết hợp đổ xăng sẽ giúp khách hàng hoàn toàn giải tỏa nỗi lo về hạ tầng, thoải mái đi xa và tối ưu chi phí vận hành mà không phải phụ thuộc vào trạm sạc cố định.

PV: Trong một thị trường ngày càng cạnh tranh và có nhiều thương hiệu tham gia, đặc biệt là các thương hiệu cũng đến từ Trung Quốc, BYD sẽ tạo lợi thế cạnh tranh bằng cách nào? Ngoài giá bán và công nghệ pin, hãng có những cam kết cụ thể gì về bảo hành và cung ứng phụ tùng.

Ông Võ Minh Lực: Thị trường ô tô hiện nay đang cạnh tranh vô cùng mạnh mẽ trên mọi phân khúc, từ sự đa dạng sản phẩm cho đến chính sách giá và chương trình ưu đãi. Trong bối cảnh đó, BYD ưu tiên chiến lược phát triển bền vững và đặt việc xây dựng niềm tin dài lâu với người tiêu dùng làm mục tiêu hàng đầu. Lòng tin đó được bảo chứng bởi vị thế thương hiệu xe năng lượng mới số 1 thế giới, với hơn 4,6 triệu xe giao đến tay khách hàng trong năm 2025 và vượt mốc 3 triệu xe chỉ trong 9 tháng đầu năm 2026.

Bên cạnh quy mô doanh số kỷ lục, sức mạnh cạnh tranh của BYD nằm ở năng lực công nghệ và mô hình sản xuất khép kín, làm chủ trọn vẹn từ chuỗi cung ứng đến các công nghệ lõi tiên phong như pin Blade Battery, nền tảng e-Platform, công nghệ tích hợp Cell-to-Body và hệ truyền động DM-i Super Hybrid. Sự chủ động hoàn toàn về mặt công nghệ giúp chúng tôi tự tin mang lại cho khách hàng những trải nghiệm vận hành vượt trội cùng giá trị sử dụng tối ưu trong suốt vòng đời sản phẩm.

Về chính sách thương mại, BYD nhất quán định hướng định giá hợp lý, tương xứng với chất lượng, công nghệ và những giá trị thực tế mang lại cho người dùng. Song song đó, chúng tôi chú trọng nâng tầm dịch vụ hậu mãi, đảm bảo sự hài lòng và an tâm tuyệt đối cho khách hàng thông qua chi phí bảo dưỡng, bảo hành và giá phụ tùng cực kỳ cạnh tranh trên thị trường.

Theo ông Võ Minh Lực, thị trường ô tô năng lượng mới (xe điện, xe hybrid, xe EREV / REEV, xe FCEV) tại Việt Nam đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng bùng nổ, vươn lên nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á

PV: Như anh đã từng chia sẻ về hạ tầng sạc tại Việt Nam là một rào cản khi khách hàng ra quyết định có mua xe điện, anh có thể chia sẻ về kế hoạch đầu tư hạ tầng sạc để giải quyết rào cản này và liệu BYD có đưa công nghệ sạc siêu nhanh về Việt Nam trong tương lai?

Ông Võ Minh Lực: Về bài toán hạ tầng, BYD chọn chiến lược không đầu tư trực tiếp mà hợp tác chiến lược và chia sẻ hạ tầng với hầu hết các đơn vị đầu tư trạm sạc bên thứ ba cũng như liên kết với hệ thống showroom của các hãng khác. Nhờ mạng lưới trạm sạc nhanh liên kết đã phủ rộng khắp các tỉnh thành, các tuyến cao tốc và tập trung dày đặc tại các đô thị lớn như TP.HCM hay Hà Nội, việc sạc xe điện hiện nay không còn là rào cản lớn đối với người dùng.

Song song đó, BYD đang triển khai nghiên cứu và đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ sạc siêu nhanh độc quyền với thời gian sạc từ 10% đến 70% chỉ trong 5 phút và từ 10% đến 90% chỉ trong 9 phút, nhanh chóng tương đương thời gian đổ xăng truyền thống. Dự án này sẽ được ưu tiên triển khai tại các thành phố lớn trước với mục tiêu hoàn tất một vài trạm sạc siêu nhanh đầu tiên vào thời gian gần nhất nếu mọi điều kiện thuận lợi.

PV: Trong 2–3 năm tới, BYD đặt mục tiêu phát triển tại Việt Nam như thế nào về doanh số, mạng lưới bán hàng và dịch vụ? Hãng có kế hoạch sản xuất, lắp ráp hoặc nội địa hóa tại Việt Nam hay không, và những điều kiện nào sẽ quyết định việc thực hiện?

Ông Võ Minh Lực: Thị trường Việt Nam là điểm đến trọng điểm và có ý nghĩa chiến lược đối với BYD nhờ dư địa phát triển cùng nhu cầu chuyển đổi xanh rất lớn, do đó mục tiêu của chúng tôi năm sau luôn tăng trưởng cao hơn năm trước, đặc biệt là chỉ tiêu về doanh số. Về mạng lưới, BYD hiện đã phủ cơ bản hệ thống nhà phân phối trên toàn quốc, đảm bảo hoạt động trưng bày, lái thử và dịch vụ hậu mãi thuận tiện cho khách hàng; trong 1–2 năm tới, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng quy mô đại lý đến nhiều tỉnh thành hơn để gia tăng sự hiện diện và tối ưu trải nghiệm dịch vụ.

Về định hướng sản xuất, BYD vẫn duy trì việc nghiên cứu và sẽ kích hoạt kế hoạch xây dựng nhà máy lắp ráp tại Việt Nam ngay khi các điều kiện quyết định từ quy mô doanh số, chính sách hỗ trợ cho đến lợi thế logistics, vị trí địa lý,... đạt đến độ chín muồi. Bên cạnh hệ thống nhà máy hiện hữu tại Thái Lan, Indonesia hay Cambodia, chúng tôi rất kỳ vọng sẽ sớm ghi tên Việt Nam vào bản đồ sản xuất ô tô toàn cầu của BYD trong tương lai gần.

BYD Sealion 5 DM-i Super Hybrid – mẫu xe sắp được ra mắt thị trường ô tô Việt Nam

PV: Được biết BYD vào thị trường Việt Nam được hơn 2 năm, thì đâu là thành tựu mà BYD đã đạt được và những dòng xe chiến lược nào BYD dành cho thị trường Việt Nam trong thời gian tới?

Ông Võ Minh Lực: Thành tựu lớn nhất của BYD sau gần 3 năm hiện diện tại Việt Nam chính là niềm tin vững chắc từ phía người tiêu dùng đối với chất lượng sản phẩm và nền tảng công nghệ. Minh chứng là với doanh số chạm ngưỡng gần 10.000 xe chỉ sau hơn 2 năm, BYD chính thức vươn lên Top 9 thương hiệu ô tô bán chạy nhất toàn thị trường và khẳng định vị thế Top 1 ở phân khúc xe Hybrid tại Việt Nam. Cùng với hệ thống nhà phân phối phủ rộng toàn quốc, dải sản phẩm phong phú hơn 10 mẫu xe và nhiều giải thưởng uy tín từ các trang báo chí chuyên ngành, đây là động lực mạnh mẽ để chúng tôi không ngừng hoàn thiện sản phẩm và dịch vụ dành riêng cho thị trường Việt.

Về chiến lược sản phẩm, ở mảng xe thuần điện, BYD Dolphin và BYD M6 hiện là hai mẫu xe chủ lực nhờ mức giá vô cùng dễ tiếp cận cùng nhiều tính năng vượt trội. Đối với mảng Hybrid cắm sạc, BYD Sealion 6 liên tục duy trì vị trí dẫn đầu phân khúc. Đặc biệt, vào ngày 21/10 tới, chúng tôi sẽ ra mắt BYD Sealion 5 DM-i Super Hybrid – mẫu xe đang thu hút nhiều người nhờ chương trình ưu đãi tiên phong “Đặt chỗ 20 triệu - Đặc quyền 100 triệu” để sở hữu mức giá hấp dẫn chỉ từ 6xx–7xx triệu đồng.

Tiếp nối đà tăng trưởng, BYD dự kiến đưa về Việt Nam một mẫu SUV cỡ lớn áp dụng công nghệ DM-i Super Hybrid vào dịp cuối năm, trước khi giới thiệu thêm nhiều dòng xe thuần điện tích hợp công nghệ sạc siêu nhanh trong năm 2027. Chúng tôi tự tin rằng lộ trình ra mắt sản phẩm bài bản này sẽ là động lực then chốt giúp BYD liên tục gia tăng thị phần, bứt phá doanh số và đáp ứng trọn vẹn nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng Việt Nam.

PV: Xin cảm ơn ông!