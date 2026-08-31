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Cuộc chiến SUV tầm giá 1,7 tỷ đồng tại Việt Nam: Ford Everest hay Hyundai Palisade

Thứ Hai, 07:00, 31/08/2026
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VOV.VN - Cuộc cạnh tranh trong phân khúc SUV giá dưới 1,7 tỷ đồng đang nóng hơn với sự xuất hiện của hai bản nâng cấp của Ford Everest và Hyundai Palisade. Mỗi mẫu xe đều có những ưu điểm riêng và sẽ phù hợp cho các nhóm khách hàng nhất định tại Việt Nam.

Phân khúc SUV cỡ trung tại Việt Nam với tầm giá dưới 1,7 tỷ đồng đang xuất hiện những đối thủ mạnh, đáng chú ý nhất là bộ đôi Hyundai Palisade và Ford Everest đều vừa được nâng cấp trong thời gian gần đây. Không những sở hữu nhiều thay đổi về thiết kế và trang bị, hai xe còn được tinh chỉnh lại để phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Tuy nhiên, hai mẫu xe này cũng mang theo hai triết lý thiết kế và công năng sử dụng hoàn toàn đối lập. Việc lựa chọn mẫu xe nào không phụ thuộc vào việc ai tốt hơn, mà nằm ở việc chiếc xe nào phục vụ đúng mục đích và thói quen sinh hoạt của người dùng.

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Ford Everest và Hyundai Palisade (phải) đều là những mẫu SUV đáng cân nhắc ở tầm giá 1,7 tỷ đồng.

Ford Everest và Hyundai Palisade - Nền tảng khung gầm là khác biệt lớn nhất

Hai mẫu SUV này sở hữu giá bán chưa đến 1,7 tỷ đồng, trong khi Ford Everest được chia nhiều phiên bản với giá bán trải dài từ 1,129 - 1,629 tỷ đồng thì Hyundai Palisade phiên bản mới đang có giá dự kiến khoảng 1,5 - đến dưới 1,7 tỷ đồng với xu hướng điện khí hóa rõ rệt hơn.

Nhưng điều mang đến khác biệt lớn nhất cho hai mẫu xe trên chính là cấu trúc khung gầm - yếu tố chi phối toàn bộ công năng của hai đại diện SUV này.

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Ford Everest

Cụ thể, Ford Everest sở hữu khung gầm dạng rời (Body-on-frame) của các SUV đích thực và mang DNA của dòng xe bán tải. Khung gầm rời kết hợp với khoảng sáng gầm lên tới 200mm và hệ dẫn động 2 cầu (4x4) bán thời gian cùng nhiều chế độ địa hình giúp Everest dễ dàng vượt bùn lầy, đường đá sỏi hay lội nước. Bù lại, khi đi trong phố hoặc đường bằng, người ngồi trong xe sẽ cảm nhận rõ sự rung lắc và bồng bềnh đặc trưng của xe body-on-frame.

Hyundai Palisade sở hữu khung gầm liền khối (Unibody), cấu trúc này giúp Palisade có trọng tâm thấp hơn, giảm thiểu hiện tượng vặn xoắn thân xe và bồng bềnh khi chạy tốc độ cao. Hệ thống treo êm ái biến mẫu xe này thành một mẫu ô tô cực kỳ phù hợp cho những chuyến đi xuyên việt trên đường nhựa hoặc sử dụng hàng ngày trong đô thị. Trong khi đó, khung gầm Unibody và khoảng sáng gầm 203mm hạn chế khả năng off-road trên các điều kiện đường quá gồ ghề.

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Hyundai Palisade

Về kích thước, Hyundai Palisade mới dài hơn so với trước đây 70mm, cao hơn 20mm và có chiều dài cơ sở tăng 70mm, nhưng chiều rộng giảm 15mm. Điều này giúp xe lớn hơn khá nhiều so với Ford Everest, giúp không gian bên trong xe rộng rãi hơn. 

Lựa chọn hệ thống truyền động thuần xăng hay Hybrid?

Trên bản nâng cấp 2026, Hyundai Palisade đều được trang bị động cơ xăng, đặc biệt sở hữu riêng một tùy chọn Hybrid hướng tới khả năng vận hành độc đáo và tiết kiệm nhiên liệu, trong khi Ford Everest có thể lựa chọn động cơ dầu diesel hoặc thuần xăng.

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Cụ thể, đối với bản thuần xăng, Ford Everest được trang bị động cơ 2.3L EcoBoost cùng với hộp số 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, giúp sản sinh công suất 300 mã lực tại 5.650 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 446Nm tại 3.500 vòng/phút. Bên cạnh đó, Ford Everest Platinum+ còn sở hữu nhiều trang bị hỗ trợ off-road khác, đặc biệt là màn hình quan sát địa hình, giúp người lái có thể quan sát được các góc tốt hơn. 

Có thể thấy, mẫu xe Ford hoàn toàn ưu tiên đến trải nghiệm vượt địa hình, nhưng việc chuyển sang động cơ xăng giúp xe vận hành mượt mà hơn cả trên đường trường. Tuy nhiên, điều này cũng phải đánh đổi bằng độ tiết kiệm và khả năng chịu tải trên đường của xe. 

Trong khi đó, Hyundai Palisade có thêm tùy chọn hệ thống TMED-II (Transmission Mounted Electric Device II) hoàn toàn mới của Hyundai Motor Group, kết hợp động cơ Smartstream 2.5 T-GDi với hai mô-tơ điện và hộp số tự động 6 cấp, cho tổng công suất khoảng 334 mã lực và mô-men xoắn cực đại 460 Nm.

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Động cơ Hybrid trang bị trên Hyundai Palisade

Đây là hệ thống Hybrid vận hành dạng Parallel (song song) giúp  duy trì cảm giác lái tự nhiên và khả năng phản hồi chân ga tương đồng với xe thuần xăng. Cùng với đó, hệ thống phanh tái sinh được hãng xe Hàn Quốc tinh chỉnh độ thu hồi năng lượng tùy theo điều kiện vận hành, giúp giảm tốc diễn ra mượt mà và tự nhiên. 

Không gian nội thất cao cấp nhưng có đặc trưng riêng

Bất chấp việc cùng có khả năng đáp ứng nhu cầu khá mạnh về tính cao cấp nhưng khoang cabin của Ford Everest và Hyundai Palisade mang đến nhiều khác biệt lớn, phản ánh rõ mục tiêu phục vụ khách hàng của từng hãng.

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Nội thất Ford Everest

Về mặt tổng thể, Ford Everest và Hyundai Palisade đều có thiết kế vuông vức và bề thế, tích hợp nhiều trang bị. Trong đó, Ford Everest nhấn mạnh nhiều hơn vào tính đa dụng với không gian chở đồ lớn, lý tưởng cho những chuyến cắm trại mang theo nhiều dụng cụ.

Đồng thời, xe cũng tập trung vào người lái, với màn hình trung tâm đặt dọc 12 inch tích hợp SYNC 4 hiển thị tốt camera 360 độ và các góc khuất khi off-road. Bảng đồng hồ kỹ thuật số cung cấp đầy đủ thông số về góc nghiêng, góc tới – những dữ liệu sinh ra dành cho dân mê off-road thực thụ.

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Hyundai Palisade nổi bật với ghế chủ tịch ở hàng 2 với bản 6 chỗ

Hyundai Palisade có cấu hình 6 hoặc 7 chỗ, với tùy chọn hàng ghế thứ 2 dạng ghế thương gia tách biệt, hành khách có lối đi rộng rãi xuống hàng ghế thứ 3. Điều này giúp người dùng linh hoạt hơn về lựa chọn cấu hình sử dụng cho gia đình hoặc công việc.

Ngoài ra, xe cũng tập trung vào trải nghiệm giác quan với vật liệu da Nappa cao cấp, trần lót bọc da lộn, hệ thống làm mát/sưởi cho cả hai hàng ghế đầu, và khả năng cách âm chủ động xuất sắc. Đây là mẫu xe sinh ra để phục vụ hành khách.

Nên chọn Hyundai Palisade hay Ford Everest?

Trong tầm giá dưới 1,7 tỷ đồng, việc lựa chọn giữa Hyundai Palisade và Ford Everest phụ thuộc hoàn toàn vào công năng và xu hướng sử dụng của khách hàng. 

Trong đó, Hyundai Palisade là một chiếc xe rộng rãi thực sự cho gia đình 3 thế hệ, di chuyển chủ yếu trong đô thị, cao tốc và đề cao sự êm ái, sang trọng như một chiếc MPV gầm cao. Về phần Ford Everest, đây sẽ là mẫu SUV dành cho người đam mê cầm lái, thích những chuyến đi dã ngoại, thường xuyên qua đèo dốc, đường xấu và cần một cỗ máy cứng cáp, bền bỉ để chinh phục mọi địa hình.

Bảo Linh-Hoàng Phúc/VOV.VN
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