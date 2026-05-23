Hyundai Tucson 2027 lộ nội thất mới với màn hình 17inch, thiết kế đậm chất xe điện

Nội thất Hyundai Tucson 2027 thay đổi mạnh với màn hình siêu lớn

Những hình ảnh chạy thử mới nhất cho thấy Hyundai đang chuẩn bị một cuộc “lột xác” đáng kể cho Tucson thế hệ tiếp theo. Dù xe vẫn được che kín ngoại thất, phần cabin đã để lộ nhiều chi tiết quan trọng, hé lộ định hướng thiết kế mới của mẫu SUV bán chạy này.

Nổi bật nhất là màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn khoảng 17 inch đặt nổi trên táp-lô. Thiết kế này khiến khoang lái của Tucson mới mang hơi hướng các mẫu xe điện hiện đại và tạo cảm giác công nghệ hơn đáng kể so với thế hệ hiện tại. Hệ thống mới được cho là sẽ sử dụng nền tảng Pleos Connect - giao diện phần mềm thế hệ mới của Hyundai.

Ngoài màn hình lớn, vô-lăng cũng được thay đổi sang kiểu 4 chấu mới tương tự Hyundai Grandeur hay dòng Ioniq. Cần số được dời lên cột lái nhằm tối ưu không gian khu vực điều khiển trung tâm, giúp cabin rộng rãi và gọn gàng hơn.

Thiết kế tổng thể của khoang nội thất theo hướng tối giản, ít phím bấm vật lý hơn, đồng thời tăng tính hiện đại với các đường nét vuông vức và công nghệ hiển thị mới.

Hyundai Tucson thế hệ mới có thể mang phong cách hầm hố hơn

Dù nguyên mẫu thử nghiệm vẫn được ngụy trang kỹ, nhiều nguồn tin cho rằng Tucson mới sẽ sở hữu ngoại hình góc cạnh và mạnh mẽ hơn hiện nay. Xe có thể lấy cảm hứng từ concept Hyundai Crater với cụm đèn LED dạng pixel, hốc bánh xe vuông và các mảng thân xe cơ bắp hơn. Xe cũng có thể được trang bị lưới tản nhiệt kép màu đen và vòm bánh xe vuông vức hơn. Phần đuôi xe cũng sẽ được định hình lại với cửa hậu, đèn hậu và cản sau khác biệt.

Hyundai được cho là vẫn sẽ tập trung vào các phiên bản hybrid và plug-in hybrid nhằm đáp ứng xu hướng điện hóa toàn cầu. Trong khi đó, động cơ diesel có khả năng bị loại bỏ ở nhiều thị trường. Một phiên bản hiệu năng cao Tucson N cũng xuất hiện trong các tin đồn gần đây.

Hyundai Tucson 2027 dự kiến ra mắt khi nào?

Theo nhiều nguồn tin quốc tế, Hyundai Tucson thế hệ mới có thể ra mắt vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027. Đây được xem là bước nâng cấp lớn nhằm giúp Tucson tiếp tục cạnh tranh với các đối thủ như Honda CR-V, Toyota RAV4 hay Kia Sportage trong phân khúc SUV cỡ C.