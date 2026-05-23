  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Hyundai Tucson 2027 lộ nội thất mới với màn hình 17inch, thiết kế đậm chất xe điện

Thứ Bảy, 06:00, 23/05/2026
VOV.VN - Hyundai Tucson thế hệ mới tiếp tục bị bắt gặp khi chạy thử với nội thất thay đổi mạnh tay. Điểm đáng chú ý nhất là màn hình trung tâm cỡ lớn khoảng 17 inch cùng phong cách thiết kế tối giản, hiện đại hơn hẳn đời hiện tại.

Nội thất Hyundai Tucson 2027 thay đổi mạnh với màn hình siêu lớn

Những hình ảnh chạy thử mới nhất cho thấy Hyundai đang chuẩn bị một cuộc “lột xác” đáng kể cho Tucson thế hệ tiếp theo. Dù xe vẫn được che kín ngoại thất, phần cabin đã để lộ nhiều chi tiết quan trọng, hé lộ định hướng thiết kế mới của mẫu SUV bán chạy này.

Nổi bật nhất là màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn khoảng 17 inch đặt nổi trên táp-lô. Thiết kế này khiến khoang lái của Tucson mới mang hơi hướng các mẫu xe điện hiện đại và tạo cảm giác công nghệ hơn đáng kể so với thế hệ hiện tại. Hệ thống mới được cho là sẽ sử dụng nền tảng Pleos Connect - giao diện phần mềm thế hệ mới của Hyundai.

Ngoài màn hình lớn, vô-lăng cũng được thay đổi sang kiểu 4 chấu mới tương tự Hyundai Grandeur hay dòng Ioniq. Cần số được dời lên cột lái nhằm tối ưu không gian khu vực điều khiển trung tâm, giúp cabin rộng rãi và gọn gàng hơn.

Thiết kế tổng thể của khoang nội thất theo hướng tối giản, ít phím bấm vật lý hơn, đồng thời tăng tính hiện đại với các đường nét vuông vức và công nghệ hiển thị mới.

Hyundai Tucson thế hệ mới có thể mang phong cách hầm hố hơn

Dù nguyên mẫu thử nghiệm vẫn được ngụy trang kỹ, nhiều nguồn tin cho rằng Tucson mới sẽ sở hữu ngoại hình góc cạnh và mạnh mẽ hơn hiện nay. Xe có thể lấy cảm hứng từ concept Hyundai Crater với cụm đèn LED dạng pixel, hốc bánh xe vuông và các mảng thân xe cơ bắp hơn. Xe cũng có thể được trang bị lưới tản nhiệt kép màu đen và vòm bánh xe vuông vức hơn. Phần đuôi xe cũng sẽ được định hình lại với cửa hậu, đèn hậu và cản sau khác biệt.

Hyundai được cho là vẫn sẽ tập trung vào các phiên bản hybrid và plug-in hybrid nhằm đáp ứng xu hướng điện hóa toàn cầu. Trong khi đó, động cơ diesel có khả năng bị loại bỏ ở nhiều thị trường. Một phiên bản hiệu năng cao Tucson N cũng xuất hiện trong các tin đồn gần đây.

Hyundai Tucson 2027 dự kiến ra mắt khi nào?

Theo nhiều nguồn tin quốc tế, Hyundai Tucson thế hệ mới có thể ra mắt vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027. Đây được xem là bước nâng cấp lớn nhằm giúp Tucson tiếp tục cạnh tranh với các đối thủ như Honda CR-V, Toyota RAV4 hay Kia Sportage trong phân khúc SUV cỡ C.

Những vật dụng không nên để trong cốp xe

Theo Carscoops
Doanh số bán xe điện tại Canada tăng vọt 75%

VOV.VN - Theo báo cáo của Cơ quan Thống kê Canada, chỉ riêng trong tháng 3/2026, người dân Canada đã mua tới 21.574 xe ZEV (xe không phát thải) mới, tăng 74,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Triệu hồi Hyundai Elantra Hybrid vì nguy cơ quá nhiệt

VOV.VN - Hyundai vừa phát đi lệnh triệu hồi đối với mẫu Elantra Hybrid tại Mỹ do nguy cơ hệ thống điện bị quá nhiệt, có thể làm tăng rủi ro cháy xe. Hơn 54.000 xe thuộc diện ảnh hưởng và cần được kiểm tra sớm.

Top xe Hybrid bán chạy nhất tháng 4/2026: Xe Nhật chiếm trọn danh sách

VOV.VN - Tất cả các mẫu xe nằm trong danh sách Top xe Hybrid bán chạy nhất tháng 4/2026 đều đến từ những thương hiệu Nhật Bản - Toyota, Honda, Suzuki. Trong đó, Toyota Corolla Cross HEV là mẫu xe bán chạy nhất với 460 xe giao tới tay khách hàng trong tháng 4/2026.

Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 4/2026: Hilux vẫn chưa vượt được Ranger

VOV.VN - Trong tháng 4/2026, Toyota Hilux là mẫu xe bán tải ghi nhận doanh số tăng trưởng với 684 xe bán ra (tăng 34 xe so với tháng 3/2026), nhưng con số này chưa đủ để vượt qua mẫu xe "chủ lực" của Ford - Ranger (đạt 933 xe).

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2026: VinFast thống trị bảng xếp hạng

VOV.VN - Với doanh số lấn át nhiều đối thủ, các mẫu xe điện VinFast chiếm tới một nửa danh sách Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2026. Trong đó, VinFast Limo Green dẫn đầu danh sách với hơn 6.000 xe bán ra trong tháng 4/2026.

Top xe xăng, dầu bán chạy nhất tháng 4/2026: Toyota Veloz Cross vươn lên dẫn đầu

VOV.VN - Với hơn 1.500 được giao tới khách hàng, Toyota Veloz Cross là mẫu xe bán chạy nhất Top xe xăng, dầu bán chạy nhất tháng 4/2026. Xếp thứ 2 cũng là một mẫu xe Toyota - Yaris Cross đạt 1.344 xe, trong khi đó Mitsibishi Xpander xếp thứ 3 với 1.273 xe bán ra.

