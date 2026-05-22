Triệu hồi Hyundai Elantra Hybrid vì nguy cơ quá nhiệt

Thứ Sáu, 17:06, 22/05/2026
VOV.VN - Hyundai vừa phát đi lệnh triệu hồi đối với mẫu Elantra Hybrid tại Mỹ do nguy cơ hệ thống điện bị quá nhiệt, có thể làm tăng rủi ro cháy xe. Hơn 54.000 xe thuộc diện ảnh hưởng và cần được kiểm tra sớm.

Hyundai Elantra Hybrid gặp lỗi có thể gây quá nhiệt hệ thống điện

Hyundai Elantra Hybrid vừa bị triệu hồi tại Mỹ sau khi cơ quan an toàn giao thông phát hiện nguy cơ quá nhiệt ở hệ thống điều khiển điện. Theo thông tin từ Hyundai và Cơ quan An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA), vấn đề xuất phát từ bộ điều khiển công suất của hệ thống hybrid.

Theo Cục An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia (NHTSA), bộ điều khiển công suất hybrid có một transistor hiệu ứng trường bán dẫn oxit kim loại (MOSFET) có thể quá nhiệt dưới tải điện cao. Điều này thường dẫn đến việc xe không khởi động được hoặc chuyển sang chế độ vận hành hạn chế (limp mode).

Tuy nhiên, “trong một số trường hợp hạn chế, bộ điều khiển công suất hybrid (HPCU) có thể quá nhiệt, dẫn đến hư hỏng nhiệt cục bộ đối với cụm HPCU và các linh kiện bên trong”. Khi sự cố xảy ra, xe có thể xuất hiện cảnh báo trên bảng đồng hồ, giảm công suất vận hành hoặc thậm chí mất khả năng di chuyển trong một số trường hợp nghiêm trọng.

Hyundai cho biết hiện chưa ghi nhận tai nạn hay thương vong liên quan đến lỗi này, tuy nhiên hãng vẫn chủ động triển khai chương trình triệu hồi để phòng ngừa rủi ro.

Hơn 54.000 xe Hyundai Elantra Hybrid thuộc diện ảnh hưởng

Hyundai lần đầu tiên nhận thức được vấn đề này vào tháng 12/2024 và bắt đầu kiểm tra một "xe gặp sự cố" vào đầu năm 2025. Sau đó, hãng xe này đã tiến hành nhiều lần tháo dỡ và phát hiện ra vị trí lỗi bóng bán dẫn hiệu ứng trường oxit kim loại (MOSFET) nhất quán.

Đợt triệu hồi lần này ảnh hưởng đến 54.337 xe Hyundai Elantra Hybrid đời 2024 đến 2026 tại thị trường Mỹ. Các xe nằm trong diện triệu hồi sẽ được đại lý kiểm tra và cập nhật phần mềm điều khiển miễn phí.

Cuộc điều tra cuối cùng đã kết luận rằng phần mềm của xe “có thể không cung cấp đủ khả năng làm mát cho cụm HPCU, dẫn đến hiện tượng quá nhiệt”. Để giải quyết vấn đề này, khách hàng sẽ được hướng dẫn đưa chiếc Elantra Hybrid của mình đến đại lý để cập nhật phần mềm HPCU.

Hyundai tiếp tục siết chặt kiểm soát chất lượng xe Hybrid

Trong bối cảnh xe hybrid ngày càng phổ biến, các hãng xe đang đặc biệt chú trọng tới độ an toàn của hệ thống điện và pin. Những lỗi liên quan đến nhiệt độ hoặc bộ điều khiển điện tử luôn được đánh giá nghiêm trọng vì có thể dẫn tới nguy cơ cháy nổ.

Dự kiến ​​thông báo cho chủ sở hữu sẽ được gửi đi vào giữa tháng 7 và Hyundai đã nắm được bốn sự cố liên quan đến vấn đề này. Việc Hyundai chủ động triệu hồi Elantra Hybrid cho thấy hãng đang tăng cường kiểm soát chất lượng đối với các dòng xe điện hóa, nhất là khi thị trường hybrid toàn cầu đang cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
Những vật dụng không nên để trong cốp xe

VOV.VN - Trong tháng 4/2026, Toyota Hilux là mẫu xe bán tải ghi nhận doanh số tăng trưởng với 684 xe bán ra (tăng 34 xe so với tháng 3/2026), nhưng con số này chưa đủ để vượt qua mẫu xe "chủ lực" của Ford - Ranger (đạt 933 xe).

VOV.VN - Với doanh số lấn át nhiều đối thủ, các mẫu xe điện VinFast chiếm tới một nửa danh sách Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2026. Trong đó, VinFast Limo Green dẫn đầu danh sách với hơn 6.000 xe bán ra trong tháng 4/2026.

VOV.VN - Trong Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026 thì có tới 8 mẫu xe tới từ các thương hiệu Nhật Bản - Toyota, Suzuki, Isuzu, còn lại hai mẫu xe đến từ Hàn Quốc (Hyundai Elantra) và Mỹ (Ford Mustang Mach-E).

VOV.VN - Với hơn 1.500 được giao tới khách hàng, Toyota Veloz Cross là mẫu xe bán chạy nhất Top xe xăng, dầu bán chạy nhất tháng 4/2026. Xếp thứ 2 cũng là một mẫu xe Toyota - Yaris Cross đạt 1.344 xe, trong khi đó Mitsibishi Xpander xếp thứ 3 với 1.273 xe bán ra.

VOV.VN - Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) chính thức thông báo Triển lãm ô tô Việt Nam (Vietnam Motor Show - VMS) sẽ không được tổ chức vào năm 2026. Quyết định này được đưa ra sau một quá trình cân nhắc kỹ lưỡng và phản ánh sự đồng thuận của các thành viên VAMA.

