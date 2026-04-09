ICON e: giảm 6 triệu nhưng vẫn cao hơn đối thủ, lợi thế thương hiệu có đủ bù giá?

Thứ Năm, 07:00, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dù ICON e: được Honda điều chỉnh giá bán giảm 6 triệu đồng để kích cầu doanh số, tuy nhiên vẫn có mức giá cao hơn so với đối thủ trong cùng phân khúc. Liệu người tiêu dùng có tiếp tục trả thêm tiền để mua thương hiệu và chất lượng, hay sẽ lựa chọn những chiếc xe khác với giá “mềm” hơn?

Xe máy điện ICON e: đã được Honda Việt Nam bất ngờ điều chỉnh mức giá bán lẻ. Theo đó mức giá mới được công bố giảm mạnh từ 30 triệu đồng xuống còn khoảng 24 triệu đồng (tùy phiên bản và chính sách đại lý). Trong bối cảnh thị trường xe máy điện đang cạnh tranh khốc liệt như hiện nay thì đây được xem là động thái tích cực nỗ lực tạo đòn bẩy thúc đẩy doanh số của hãng xe Nhật Bản.

icon e giam 6 trieu nhung van cao hon doi thu, loi the thuong hieu co du bu gia hinh anh 1
(Bảng giá Honda ICON e: trước và sau khi giảm giá không bao gồm thuê pin)

Mặc dù ICON e: đã tung đòn bẩy tài chính bằng cách hạ giá niêm yết lên đến 6 triệu đồng ngay sau khi vừa ra mắt thị trường không lâu, nhưng mẫu xe điện chiến lược này của Honda vẫn đang vấp phải rào cản lớn về giá bán khi đặt lên bàn cân cùng các đối thủ trực tiếp trong cùng phân khúc.

Nhiều mẫu xe đến từ thương hiệu Việt như VinFast hay hãng xe Yadea có nguồn đến từ Trung Quốc đang có mức giá dễ tiếp cận hơn, thậm chí đi kèm chính sách thuê pin hoặc ưu đãi lớn, khiến khoảng cách về chi phí càng trở nên  rõ rệt.

icon e giam 6 trieu nhung van cao hon doi thu, loi the thuong hieu co du bu gia hinh anh 2
​​​​​​Giá xe ICON e: so với một số đối thủ cùng phân khúc

Một sản phẩm khác giới hạn tốc độ dưới 50km/h là Yadea Osta H+ có giá niêm yết 27,49 triệu đồng, mặc dù có vẻ giá cao hơn ICON e:. Nhưng tính tổng thể thì Osta đã có pin, trong khi để có thể lăn bánh thì khách hàng mua ICON e: cần phải chi thêm 9 triệu đồng để mua pin.

Thêm một phương án chọn lựa cho khách hàng sử dụng ICON e: là nếu không muốn mua pin thì có thể có thể lựa chọn thuê pin. Để sử dụng dịch vụ này, khách hàng cần đặt cọc 2 triệu đồng tiền pin, trả phí 250.000 đồng/tháng, thuê 6 tháng được tặng thêm 1 tháng.

Không thể phủ nhận, lợi thế của ICON e: là được “xuất thân” từ một thương hiệu lâu năm như Honda đã khẳng định được bị thế trên thị trường Việt Nam. Thêm vào đó mạng lưới đại lý trải rộng khắp cả nước, chi phí bảo dưỡng ổn định và tâm lý “ăn chắc mặc bền” của người dùng thì vẫn giúp Honda vẫn có một tập khách hàng "lý tưởng". Ngoài ra, chất lượng, độ bền và tính ổn định cũng như khả năng vận hành của xe điện Honda cũng thường được đánh giá cao hơn. Đây có thể là yếu tố khiến nhiều người sẵn sàng chi thêm tiền để mua sự an tâm.

Việc Honda điều chỉnh giá bán của ICON e: là nước cờ đúng và chuẩn trong bối cảnh thị trường có nhiều sự cạnh tranh của các dòng xe điện như hiện nay. Tuy nhiên rẻ hơn chính mình nhưng giá vẫn cách xa đối thủ cũng vẫn là một rào cản khá lớn trong cuộc đua tranh giành thị phần. Liệu người tiêu dùng có tiếp tục trả thêm tiền để mua thương hiệu và chất lượng, hay sẽ lựa chọn những chiếc xe khác với giá “mềm” hơn? Đây vẫn là câu hỏi được bỏ ngỏ chưa thể đưa ra lời giải hay dự đoán lúc này.

icon e giam 6 trieu nhung van cao hon doi thu, loi the thuong hieu co du bu gia hinh anh 3

Dù việc hạ giá thành sản phẩm là một nước đi rất phù hợp với tình hình thực tiễn của thị trường, nhưng chưa đủ để Honda có “lật ngược thế cờ” trong cuộc đua xe máy điện. Thêm vào đó, hiện thị trường xe máy điện không còn là “sân chơi” dễ thở khi các hãng xe nội địa như Vinfast và quốc tế liên tục cho ra mắt các sản phẩm mới với thiết kế trẻ trung, công nghệ hiện đại và giá cả cạnh tranh.

VinFast được đánh giá là thương hiệu đang dẫn đầu lợi thế khi tận dụng được hệ sinh thái trạm sạc và chính sách thuê pin linh hoạt để giảm chi phí ban đầu cho khách hàng. Bên cạnh đó thì Yadea lại tập trung vào phân khúc giá rẻ – tầm trung, đánh mạnh vào nhóm khách hàng học sinh, sinh viên với những thiết kế trẻ trung, năng động, đánh vào thị hiếu tiêu dùng.

Trong thời gian tới, nếu không có thêm các chính sách mạnh tay hơn về giá hoặc cải thiện trang bị công nghệ để thu hút khách hàng thì có thể ICON e: sẽ tiếp tục gặp áp lực lớn từ các đối thủ đang ngày càng biến đổi phương thức linh hoạt và bám sát thị trường hơn.

xe_may_dien_1.jpg

Giá xăng dầu tăng cao, nhu cầu mua xe máy điện tăng đột biến

VOV.VN - Trong vài năm gần đây, thị trường xe máy điện tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh nhất từ trước đến nay. Đặc biệt trong mấy ngày gần đây khi giá xăng dầu tăng cao, nguồn cung bị hạn chế do xung đột Trung Đông, nhu cầu về mua sắm xe máy điện do đó tăng mạnh.

Xe máy điện VinFast lập kỷ lục doanh số chưa từng có
VOV.VN - VinFast đã nhận hơn 135.000 đơn đặt hàng, xuất xưởng ra thị trường hơn 93.000 xe máy điện trong tháng 3/2026, đạt mức doanh số tháng cao nhất từ trước đến nay.

Việt Nam thúc đẩy "xanh hóa" hàng không, sân bay chuyển dần sang xe điện

VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị nghiên cứu sử dụng nhiên liệu thay thế, từng bước triển khai nhiên liệu hàng không bền vững nhằm giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng trong ngành.

Cần sớm có quy chuẩn mới đáp ứng cho việc sạc xe điện tại chung cư

VOV.VN - Hạ tầng sạc xe điện tại chung cư đang là vấn đề cấp thiết khi lượng xe điện tăng nhanh, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và quá tải hệ thống điện. Các chuyên gia đề nghị sớm có quy chuẩn kỹ thuật mới, đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, phân khoang, thông gió, giúp Ban quản trị và cư dân yên tâm sử dụng.

