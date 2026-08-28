Honda Việt Nam ra mắt Trung tâm Công nghệ xe máy điện cho trẻ em

Honda Việt Nam (HVN) đã hợp tác cùng KidZania Hà Nội ra mắt Trung tâm Công nghệ xe máy điện Honda, tạo cơ hội để trẻ em khám phá công nghệ xe hai bánh và nâng cao nhận thức về an toàn giao thông. Tại trung tâm này, các em sẽ được tìm hiểu cấu tạo, cách lắp ráp và vận hành một chiếc xe hai bánh, đồng thời làm quen với các quy tắc tham gia giao thông an toàn thông qua các hoạt động mô phỏng và tương tác trực quan.

Trung tâm Công nghệ xe máy điện Honda tại Lotte Mall Tây Hồ

Trung tâm Công nghệ xe máy điện Honda có hai khu vực trải nghiệm gồm: Khu Kỹ thuật xe máy điện và khu vực Trải nghiệm xe máy điện. Thông qua việc kết hợp giữa mô hình giáo dục – giải trí trải nghiệm của KidZania và kiến thức, kinh nghiệm của HVN, trung tâm mang đến cho trẻ em cơ hội vừa học, vừa chơi và vừa khám phá.

Trung tâm Công nghệ xe máy điện Honda được HVN đặt trong KidZania Hà Nội (Lotte Mall Tây Hồ). Thông qua sáng kiến này, HVN mong muốn đồng hành cùng thế hệ trẻ tự tin khám phá công nghệ và nâng cao nhận thức về an toàn giao thông.

Đây là một bước đi của HVN đồng hành cùng với tầm nhìn “Blue Skies for Our Children - Bầu trời xanh cho con em của chúng ta” của Honda toàn cầu. Qua đó, HVN tập trung trang bị những kiến thức và nhận thức cần thiết cho trẻ em – lứa tuổi tham gia giao thông và là thế hệ sẽ sử dụng các phương tiện di chuyển trong tương lai.