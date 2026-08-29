Tránh xa những sai lầm nếu muốn xe điện đi được xa hơn

Việc sở hữu một viên pin lớn không đảm bảo rằng xe điện có thể di chuyển xa giữa các lần sạc. Nhiều yếu tố như phong cách lái xe, nhiệt độ môi trường, việc sử dụng điều hòa và tải trọng chở theo đều ảnh hưởng đến phạm vi hoạt động thực tế của xe, khiến nó không luôn khớp với con số quảng cáo.

Người đi xe điện hãy chú ý tránh tăng tốc không cần thiết

Theo nghiên cứu của ADAC, việc tăng tốc từ 100 lên 120 km/h có thể làm tăng mức tiêu thụ năng lượng lên tới 26%. Khi tốc độ tăng, lực cản không khí cũng gia tăng, buộc động cơ tiêu tốn nhiều năng lượng hơn. Ngoài ra, việc tăng tốc và phanh đột ngột cũng làm giảm hiệu suất. Do đó, người lái nên dự đoán tình hình giao thông và để xe chạy trôi tự do khi có thể. Hệ thống tái tạo năng lượng của xe điện hiệu quả hơn so với phanh thông thường, nhưng vẫn tiêu hao một phần năng lượng.

Cách kéo dài thời lượng pin cho xe điện

Để duy trì tốc độ ổn định và tiết kiệm pin, người lái có thể sử dụng chế độ Eco, giới hạn tốc độ hoặc kiểm soát hành trình. Lựa chọn tuyến đường hiệu quả, tránh đường cao tốc khi có tuyến đường thay thế không dài hơn nhiều, cũng là một cách giúp tiết kiệm năng lượng.

Ngoài ra, các yếu tố như hệ thống điều hòa, áp suất lốp và các phụ kiện cũng cần được chú ý. Vào mùa đông, việc sưởi ấm có thể làm tăng mức tiêu thụ năng lượng từ 20% đến 30%. Người lái nên làm ấm khoang hành khách trước khi khởi động xe và sử dụng sưởi ấm ghế hoặc vô lăng thay vì sưởi ấm toàn bộ nội thất.

Nhiệt độ bên ngoài cũng ảnh hưởng lớn đến hiệu suất của pin. Nhiệt độ quá cao có thể làm giảm phạm vi hoạt động của xe điện. Người lái cũng nên tháo các phụ kiện không cần thiết, vì hộp đựng đồ trên nóc xe có thể làm tăng mức tiêu thụ năng lượng khoảng 14%, trong khi giá chở hai xe đạp có thể làm tăng mức tiêu thụ lên tới 33%.

Cuối cùng, duy trì áp suất lốp đúng mức và loại bỏ trọng lượng không cần thiết khỏi cốp xe sẽ giúp giảm tải cho động cơ. Mặc dù các thiết bị như radio, đèn hoặc cần gạt nước có tác động nhỏ hơn, nhưng việc tối ưu hóa tất cả các yếu tố trên sẽ giúp xe điện hoạt động hiệu quả hơn.