Điểm danh những mẫu xe máy điện đi được xa nhất với 1 lần sạc

Một trong những rào cản lớn khiến người dùng cân nhắc khi chuyển từ xe máy xăng sang xe máy điện là phạm vi hoạt động và sự thuận tiện khi sạc pin. Tuy nhiên, khoảng cách này đang dần được thu hẹp khi nhiều mẫu xe thế hệ mới có tầm vận hành trên dưới 200 km cho một chu kỳ sạc hoặc một bộ pin đầy.

Với nhu cầu đi lại khoảng 20-30 km/ngày, phạm vi 150-200 km về lý thuyết có thể đáp ứng khoảng 5-7 ngày sử dụng. Dù vậy, con số do nhà sản xuất công bố thường được xác định trong các điều kiện thử nghiệm cụ thể. Quãng đường thực tế có thể thay đổi theo tải trọng, vận tốc, nhiệt độ, địa hình, áp suất lốp cũng như thói quen tăng giảm ga của người lái.

Dưới đây là một số mẫu xe máy điện đáng chú ý trên thị trường Việt Nam có phạm vi hoạt động lớn:

Dat Bike Quantum S3: Tầm hoạt động 200 km, động cơ 6.000 W

Quantum S3 là một trong những mẫu xe nổi bật của Dat Bike với khả năng vận hành tương đương nhiều dòng xe máy xăng phổ thông. Theo thông số kỹ thuạt được Dat Bike công bố, Quantum S3 có giá từ 34,9 triệu đồng, đã bao gồm pin và VAT. Hai màu trắng và xám có giá 35,9 triệu đồng. Xe sử dụng bộ pin dung lượng 4,3 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động được công bố lên tới 200 km sau mỗi lần sạc đầy.

Đáng chú ý, Quantum S3 được trang bị động cơ điện công suất 6.000 W, tốc độ tối đa 90 km/h. Đây là thông số tương đối cao trong nhóm xe máy điện có giá dưới 40 triệu đồng, giúp mẫu xe không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại trong đô thị mà còn có khả năng đáp ứng những hành trình dài hơn.

Với bộ sạc tiêu chuẩn công suất 900 W, thời gian sạc đầy pin khoảng 5 giờ. Nếu sử dụng bộ sạc nhanh 1.800 W, thời gian có thể rút xuống còn khoảng 2 giờ 30 phút. Xe cũng có chức năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc Hill Assist.

Mẫu xe máy điện Dat Bike Quantum S3 có giá từ 34,9 triệu đồng, đã bao gồm pin và VAT.

Về kích thước, Quantum S3 dài 2.010 mm, rộng 710 mm và cao 1.110 mm, chiều cao yên 760 mm. Khối lượng xe theo thông số hiện tại của nhà sản xuất là 130 kg, tải trọng cho phép 130 kg. Xe sử dụng vành đúc 16 inch, lốp không săm với kích thước 90/80-16 phía trước và 110/70-16 phía sau.

Hệ thống phanh sử dụng đĩa thủy lực ở cả bánh trước và sau, xe còn được tích hợp phanh tái sinh vào tay ga nhằm thu hồi một phần năng lượng trong quá trình giảm tốc. Các bộ phận quan trọng gồm động cơ, pin, cổng sạc và ECU đạt chuẩn chống nước IP67, trong khi những khu vực còn lại của xe đạt IP65. Tuy nhiên, Quantum S3 không trang bị cổng sạc USB.

Nếu lấy mức di chuyển khoảng 25 km/ngày làm tham chiếu, phạm vi công bố tối 200 km/ lần sạc thì tương đương khoảng 8 ngày sử dụng về mặt lý thuyết trước khi phải sạc lại. Tuy nhiên, quãng đường thực tế sẽ thấp hơn hoặc cao hơn tùy điều kiện vận hành.

Yadea Velax U: Hai pin gần 4 kWh, tầm hoạt động 173 km theo WMTC

Velax U nằm ở nhóm xe máy điện đạt hiệu năng cao của Yadea tại Việt Nam. Mẫu xe đáng chú ý bởi sử dụng hai bộ pin, thay vì cấu hình một pin thường thấy trên nhiều dòng scooter điện phổ thông.

Theo Yadea Việt Nam, Velax U sử dụng hai pin 74V - 27Ah, tương đương tổng dung lượng xấp xỉ 4 kWh. Xe đạt phạm vi hoạt động tối đa 173 km theo chu trình WMTC.

Động cơ dạng Hub Motor có công suất danh định 3.000 W, công suất tối đa 4.737 W và cho tốc độ tối đa được công bố tới 94 km/h. Khả năng leo dốc đạt 15 độ. So với Quantum S3, Velax U có công suất động cơ thấp hơn nhưng tốc độ tối đa công bố lại nhỉnh hơn, 94 km/h so với 90 km/h.

Yadea Velax U có thiết kế khỏe khoắn.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.960 x 704 x 1.100 mm, chiều cao yên 760 mm và khối lượng bản thân 121 kg. Tải trọng cho phép đạt 130 kg.

Hệ thống phanh đĩa được bố trí trên cả hai bánh, kết hợp CBS. Hệ thống giảm xóc thủy lực sử dụng cho cả phía trước và sau. Thời gian sạc được Yadea công bố khoảng 6-8 giờ.

Đây cũng là một trong những mẫu xe chú trọng nhiều vào công nghệ kết nối. Velax U hỗ trợ ứng dụng điện thoại, mở khóa Bluetooth, mở khóa từ xa, GPS, lưu lịch sử hành trình, hàng rào điện tử, cảnh báo xe bị di chuyển bất thường và cập nhật phần mềm OTA.

Điểm hạn chế nằm ở không gian chứa đồ. Dung tích cốp của Velax U chỉ khoảng 8 lít theo bảng thông số hiện tại của Yadea, nhỏ hơn đáng kể so với một số đối thủ.

Với quãng đường công bố 173 km, một người đi khoảng 25 km/ngày về lý thuyết có thể sử dụng gần 7 ngày cho một chu kỳ sạc.

Pega eSmart AI: Động cơ 4.000 W, tốc độ tối đa 100 km/h

Mẫu xe được Pega là sản phẩm đầu tiên của hãng sử dụng pin Lithium-ion thay cho ắc quy chì. Bộ pin có thông số 72V - 42Ah, dung lượng khoảng 3,1 kWh và có thể sạc đầy trong khoảng 4 giờ bằng bộ sạc nhanh đi kèm.

Xe sử dụng động cơ điện PMSM nam châm vĩnh cửu, đạt công suất tối đa 4.000 W và mô-men xoắn cực đại được công bố 140 Nm. Khả năng tăng tốc từ 0-65 km/h được hãng công bố ở mức 3 giây, trong khi tốc độ tối đa có thể đạt 100 km/h. Động cơ đạt khả năng chống nước IP67.

eSmart AI cũng là mẫu xe đầu tiên của Pega sở hữu cụm pin Lithium-ion thay vì ắc quy chì như các sản phẩm trước. Cụm pin trên xe có dung lượng 3,1 kWh với thông số 72V 42Ah

Pega cung cấp eSmart AI với hai cấu hình phạm vi hoạt động, lần lượt khoảng 110 km và 160 km cho mỗi lần sạc đầy. Phiên bản 160 km có giá niêm yết 55 triệu đồng, trong khi bản 110 km có giá công bố 46 triệu đồng tại thời điểm ra mắt.

Điểm khác biệt đáng chú ý của eSmart AI là màn hình kỹ thuật số thông minh kích thước 6,5 inch. Màn hình có khả năng hiển thị thông tin thời tiết, bản đồ dẫn đường, thời gian, dung lượng pin và các chức năng giải trí. Xe còn hỗ trợ kết nối điện thoại và điều khiển bằng giọng nói.

Hệ thống chiếu sáng sử dụng LED, phanh đĩa được trang bị trên cả hai bánh. Pin có thể tháo rời, tạo thuận lợi cho người sống tại chung cư hoặc nơi không có điểm cấp điện ngay tại chỗ đỗ xe.

Với phiên bản 160 km, nếu nhu cầu di chuyển trung bình khoảng 20-25 km/ngày, người dùng về lý thuyết có thể sử dụng khoảng 6-8 ngày mỗi lần sạc.

VinFast Evo Grand: Có thể đạt 262 km khi sử dụng hai pin

Evo Grand là mẫu xe cần phân biệt rõ giữa phạm vi hoạt động với cấu hình một pin và hai pin. Theo thông số kỹ thuật được hãng công bố, Evo Grand sử dụng pin LFP dung lượng 2,4 kWh ở cấu hình tiêu chuẩn. Xe có thể lắp thêm một pin phụ cùng dung lượng, nâng tổng dung lượng hệ thống lên 4,8 kWh.

Với một pin, phạm vi hoạt động theo điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn của hãng đạt khoảng 134 km. Khi lắp thêm pin phụ, quãng đường tăng thêm khoảng 128 km, đưa tổng phạm vi lý thuyết lên tới 262 km. Theo tài liệu kỹ thuật của VinFast, con số này được xác định trong điều kiện thử nghiệm với một người nặng 65 kg. Ở điều kiện vận hành hỗn hợp, phạm vi tương ứng được VinFast đưa ra khoảng 89 km với pin chính, cộng thêm khoảng 84 km khi sử dụng pin phụ.

Evo Grand là mẫu xe cần phân biệt rõ giữa phạm vi hoạt động với cấu hình một pin và hai pin.

So với ba mẫu xe kể trên, thông số hiệu năng của Evo Grand thấp hơn đáng kể, đổi lại xe hướng nhiều hơn đến nhu cầu di chuyển đô thị. Bù lại một ưu thế đối với mẫu xe này là khối lượng. Với một pin, xe và pin có tổng trọng lượng khoảng 92 kg, thấp hơn đáng kể so với Quantum S3, Velax U hay eSmart AI. Khi trang bị pin phụ, khối lượng tăng lên khoảng 110 kg.

Evo Grand còn được trang bị hai chế độ lái Eco và Sport, đèn pha LED Projector và màn hình đồng hồ LED. Xe đạt chuẩn chống nước IP67, với khả năng hoạt động trong điều kiện ngập nước sâu 0,5 m trong tối đa 30 phút theo công bố của nhà sản xuất.

Như vậy, nếu ưu tiên tầm hoạt động, cấu hình hai pin giúp Evo Grand trở thành mẫu xe có con số công bố lớn nhất trong nhóm này. Ngược lại, với cấu hình tiêu chuẩn một pin, phạm vi 134 km không thuộc nhóm trên 150 km.

Lưu ý, khi lựa chọn xe máy điện, người dùng không nên chỉ so sánh con số “km/lần sạc”. Các yếu tố như chuẩn đo tầm hoạt động, dung lượng và loại pin, công suất động cơ, tốc độ tối đa, thời gian sạc, khả năng tháo pin, trọng lượng xe, không gian cốp và hệ thống sạc tại nơi ở mới quyết định mức độ phù hợp trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Đặc biệt, phạm vi hoạt động được nhà sản xuất công bố cần được hiểu là kết quả trong một điều kiện thử nghiệm nhất định, không phải cam kết rằng xe luôn đạt chính xác quãng đường đó trong mọi tình huống sử dụng.