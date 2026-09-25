English
/ Ô TÔ - XE MÁY
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khám phá SUV điện Bentley Torcal vừa ra mắt, công suất 876 mã lực

Thứ Sáu, 14:11, 25/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bentley Torcal là mẫu SUV thuần điện đầu tiên trong lịch sử Bentley. Mẫu xe đánh dấu bước chuyển quan trọng của Bentley sang kỷ nguyên xe điện, đồng thời mở ra ngôn ngữ thiết kế mới cho các sản phẩm tương lai của thương hiệu Anh.

Bentley Torcal mở ra chương mới trong kỷ nguyên xe điện

Sau nhiều năm phát triển, Bentley chính thức giới thiệu Torcal, mẫu xe điện đầu tiên trong lịch sử thương hiệu. Không đơn thuần là một phiên bản chạy điện của Bentayga, Torcal là dòng xe thứ tư của Bentley và đồng thời mở ra ngôn ngữ thiết kế mới, dự kiến ảnh hưởng đến những mẫu xe tương lai của hãng.

Bentley Torcal được bán với hai phiên bản ngay từ khi ra mắt. Bản tiêu chuẩn sử dụng hệ truyền động cho công suất 821 PS, tương đương 810 mã lực, mô-men xoắn cực đại 1.194 Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-96 km/h trong 3,3 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 250 km/h. Trong khi đó, Torcal S mạnh hơn với công suất tối đa 888 PS, tương đương khoảng 875-876 mã lực, cùng mô-men xoắn 1.350 Nm khi kích hoạt Launch Control. Khả năng tăng tốc 0-96 km/h được rút ngắn xuống chỉ còn 2,8 giây, trong khi tốc độ tối đa đạt 260 km/h.

Bentley Torcal là mẫu xe điện đầu tiên trong lịch sử thương hiệu.
Bentley Torcal là mẫu xe điện đầu tiên trong lịch sử thương hiệu.

Đáng chú ý, Bentley cho biết, hãng hoàn toàn có thể đẩy khả năng tăng tốc của Torcal lên cao hơn nữa. Tuy nhiên, các kỹ sư nhận định mức hiệu năng vượt quá giới hạn này có thể khiến trải nghiệm trở nên khó chịu đối với phần lớn khách hàng.

SUV điện Bentley có phạm vi hoạt động 600 km

Cả hai phiên bản Bentley Torcal đều sử dụng hệ thống hai mô-tơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu kết hợp kiến trúc điện 800V. Cung cấp năng lượng cho xe là bộ pin dung lượng sử dụng 113 kWh, đi kèm chế độ bảo hành 10 năm hoặc 100.000 dặm.

Theo Bentley, Torcal có thể di chuyển tối đa 600 km, tương đương 375 dặm, theo tiêu chuẩn WLTP. Khả năng sạc nhanh cũng là một trong những điểm đáng chú ý khi mẫu SUV này hỗ trợ công suất sạc DC lên tới 400 kW. Với bộ sạc đủ mạnh, pin có thể tăng từ 10% lên 80% trong chưa đầy 20 phút. Bentley cũng cho biết khoảng 161 km quãng đường có thể được bổ sung chỉ sau 7 phút sạc. Tuy nhiên, khả năng đạt được những con số này phụ thuộc vào công suất thực tế của trạm sạc.

kham pha suv dien bentley torcal vua ra mat, cong suat 876 ma luc hinh anh 1

Về kích thước, Torcal dài khoảng 5 m, tương đương 196,9 inch. Dù có chiều dài đáng kể, Bentley cho biết đây lại là mẫu xe 4 cửa ngắn nhất trong danh mục sản phẩm của hãng. Khoang hành lý phía sau có dung tích 460 lít, trong khi khu vực chứa đồ phía trước bổ sung thêm 90 lít.

Thiết kế ngoại thất của Torcal tạo khác biệt rõ rệt so với những mẫu Bentley hiện tại. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình kim cương cỡ lớn có khả năng phát sáng, kết hợp cụm đèn pha chia tầng và dải đèn LED ban ngày rất mảnh. Phía sau xe được thiết kế tối giản hơn với cụm đèn nằm ngang thanh mảnh cùng các chi tiết dọc bao quanh cửa cốp. Bentley cho biết hãng đã chủ động giảm số lượng đường gân trên thân xe, thay vào đó tập trung vào tỷ lệ tổng thể.

kham pha suv dien bentley torcal vua ra mat, cong suat 876 ma luc hinh anh 2
kham pha suv dien bentley torcal vua ra mat, cong suat 876 ma luc hinh anh 3

Với Torcal, Bentley không chỉ bổ sung một mẫu SUV thuần điện vào danh mục sản phẩm mà còn đánh dấu sự thay đổi đáng kể về thiết kế và công nghệ. Đây được xem là mẫu xe mở đầu cho giai đoạn điện hóa mới của thương hiệu siêu sang Anh quốc.

bentley.jpg

Bentley có nhà phân phối chính hãng mới tại Việt Nam

VOV.VN - Tập đoàn Pon Phú Thái Mobility chính thức tiếp quản đại lý ủy quyền của hãng xe siêu sang Bentley tại Việt Nam. Việc chuyển giao này mở ra chương mới cho thương hiệu Bentley, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm cá nhân hóa và dịch vụ hậu mãi chuẩn toàn cầu cho khách hàng Việt.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhập khẩu hơn 168.000 ô tô, liệu xe trong nước có bị chèn ép?
Nhập khẩu hơn 168.000 ô tô, liệu xe trong nước có bị chèn ép?

VOV.VN - Hơn 168.000 ô tô đã được nhập khẩu vào Việt Nam trong 8 tháng của năm 2026, tăng 22% so với cùng kỳ. Trong khi đó sản lượng ô tô trong nước cũng tăng tới 24%. Những con số này cho thấy cuộc cạnh tranh giữa xe nhập khẩu và xe sản xuất trong nước đang bước sang giai đoạn quyết liệt hơn.

Nhập khẩu hơn 168.000 ô tô, liệu xe trong nước có bị chèn ép?

Nhập khẩu hơn 168.000 ô tô, liệu xe trong nước có bị chèn ép?

VOV.VN - Hơn 168.000 ô tô đã được nhập khẩu vào Việt Nam trong 8 tháng của năm 2026, tăng 22% so với cùng kỳ. Trong khi đó sản lượng ô tô trong nước cũng tăng tới 24%. Những con số này cho thấy cuộc cạnh tranh giữa xe nhập khẩu và xe sản xuất trong nước đang bước sang giai đoạn quyết liệt hơn.

Hậu tháng Ngâu, nhiều mẫu SUV đô thị giảm giá dồn dập
Hậu tháng Ngâu, nhiều mẫu SUV đô thị giảm giá dồn dập

VOV.VN - Bước sang tháng 9/2026, cuộc đua giảm giá ở phân khúc SUV đô thị tiếp tục nóng lên. Nhiều mẫu xe được hỗ trợ từ vài chục đến vài trăm triệu đồng, kéo giá thực tế của một số phiên bản xuống dưới 500 triệu đồng.

Hậu tháng Ngâu, nhiều mẫu SUV đô thị giảm giá dồn dập

Hậu tháng Ngâu, nhiều mẫu SUV đô thị giảm giá dồn dập

VOV.VN - Bước sang tháng 9/2026, cuộc đua giảm giá ở phân khúc SUV đô thị tiếp tục nóng lên. Nhiều mẫu xe được hỗ trợ từ vài chục đến vài trăm triệu đồng, kéo giá thực tế của một số phiên bản xuống dưới 500 triệu đồng.

Top xe MPV được người Việt mua nhiều nhất tháng 8/2026: Mẫu xe nào áp đảo?
Top xe MPV được người Việt mua nhiều nhất tháng 8/2026: Mẫu xe nào áp đảo?

VOV.VN - Phân khúc xe MPV tháng 8/2026 chứng kiến cuộc đua doanh số khốc liệt giữa các thương hiệu lớn. Đâu là những cái tên đang thống lĩnh thị phần và chiếm trọn niềm tin của người Việt?

Top xe MPV được người Việt mua nhiều nhất tháng 8/2026: Mẫu xe nào áp đảo?

Top xe MPV được người Việt mua nhiều nhất tháng 8/2026: Mẫu xe nào áp đảo?

VOV.VN - Phân khúc xe MPV tháng 8/2026 chứng kiến cuộc đua doanh số khốc liệt giữa các thương hiệu lớn. Đâu là những cái tên đang thống lĩnh thị phần và chiếm trọn niềm tin của người Việt?

Top xe Hybrid bán chạy tháng 8/2026: Cuộc đua ngày càng khốc liệt
Top xe Hybrid bán chạy tháng 8/2026: Cuộc đua ngày càng khốc liệt

VOV.VN - Thị trường ô tô tháng 8/2026 chứng kiến sự xáo trộn đáng chú ý trong danh sách những mẫu xe Hybrid ăn khách nhất. Tiết kiệm nhiên liệu, không lo hạ tầng trạm sạc tiếp tục là lý do giúp xe Hybrid gia tăng thị phần nhanh chóng.

Top xe Hybrid bán chạy tháng 8/2026: Cuộc đua ngày càng khốc liệt

Top xe Hybrid bán chạy tháng 8/2026: Cuộc đua ngày càng khốc liệt

VOV.VN - Thị trường ô tô tháng 8/2026 chứng kiến sự xáo trộn đáng chú ý trong danh sách những mẫu xe Hybrid ăn khách nhất. Tiết kiệm nhiên liệu, không lo hạ tầng trạm sạc tiếp tục là lý do giúp xe Hybrid gia tăng thị phần nhanh chóng.

Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 8/2026: Triton bất ngờ lật đổ Ranger
Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 8/2026: Triton bất ngờ lật đổ Ranger

VOV.VN - Thị trường xe bán tải Việt Nam tháng 8/2026 ghi nhận biến động đáng chú ý khi Mitsubishi Triton bất ngờ vươn lên dẫn đầu doanh số, vượt Ford Ranger – mẫu xe vốn thường xuyên giữ vị trí số một phân khúc. Toyota Hilux duy trì sức bán ổn định, Isuzu D-Max tiếp tục ở nhóm cuối bảng.

Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 8/2026: Triton bất ngờ lật đổ Ranger

Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 8/2026: Triton bất ngờ lật đổ Ranger

VOV.VN - Thị trường xe bán tải Việt Nam tháng 8/2026 ghi nhận biến động đáng chú ý khi Mitsubishi Triton bất ngờ vươn lên dẫn đầu doanh số, vượt Ford Ranger – mẫu xe vốn thường xuyên giữ vị trí số một phân khúc. Toyota Hilux duy trì sức bán ổn định, Isuzu D-Max tiếp tục ở nhóm cuối bảng.

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn