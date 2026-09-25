Khám phá SUV điện Bentley Torcal vừa ra mắt, công suất 876 mã lực

Bentley Torcal mở ra chương mới trong kỷ nguyên xe điện

Sau nhiều năm phát triển, Bentley chính thức giới thiệu Torcal, mẫu xe điện đầu tiên trong lịch sử thương hiệu. Không đơn thuần là một phiên bản chạy điện của Bentayga, Torcal là dòng xe thứ tư của Bentley và đồng thời mở ra ngôn ngữ thiết kế mới, dự kiến ảnh hưởng đến những mẫu xe tương lai của hãng.

Bentley Torcal được bán với hai phiên bản ngay từ khi ra mắt. Bản tiêu chuẩn sử dụng hệ truyền động cho công suất 821 PS, tương đương 810 mã lực, mô-men xoắn cực đại 1.194 Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-96 km/h trong 3,3 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 250 km/h. Trong khi đó, Torcal S mạnh hơn với công suất tối đa 888 PS, tương đương khoảng 875-876 mã lực, cùng mô-men xoắn 1.350 Nm khi kích hoạt Launch Control. Khả năng tăng tốc 0-96 km/h được rút ngắn xuống chỉ còn 2,8 giây, trong khi tốc độ tối đa đạt 260 km/h.

Bentley Torcal là mẫu xe điện đầu tiên trong lịch sử thương hiệu.

Đáng chú ý, Bentley cho biết, hãng hoàn toàn có thể đẩy khả năng tăng tốc của Torcal lên cao hơn nữa. Tuy nhiên, các kỹ sư nhận định mức hiệu năng vượt quá giới hạn này có thể khiến trải nghiệm trở nên khó chịu đối với phần lớn khách hàng.

SUV điện Bentley có phạm vi hoạt động 600 km

Cả hai phiên bản Bentley Torcal đều sử dụng hệ thống hai mô-tơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu kết hợp kiến trúc điện 800V. Cung cấp năng lượng cho xe là bộ pin dung lượng sử dụng 113 kWh, đi kèm chế độ bảo hành 10 năm hoặc 100.000 dặm.

Theo Bentley, Torcal có thể di chuyển tối đa 600 km, tương đương 375 dặm, theo tiêu chuẩn WLTP. Khả năng sạc nhanh cũng là một trong những điểm đáng chú ý khi mẫu SUV này hỗ trợ công suất sạc DC lên tới 400 kW. Với bộ sạc đủ mạnh, pin có thể tăng từ 10% lên 80% trong chưa đầy 20 phút. Bentley cũng cho biết khoảng 161 km quãng đường có thể được bổ sung chỉ sau 7 phút sạc. Tuy nhiên, khả năng đạt được những con số này phụ thuộc vào công suất thực tế của trạm sạc.

Về kích thước, Torcal dài khoảng 5 m, tương đương 196,9 inch. Dù có chiều dài đáng kể, Bentley cho biết đây lại là mẫu xe 4 cửa ngắn nhất trong danh mục sản phẩm của hãng. Khoang hành lý phía sau có dung tích 460 lít, trong khi khu vực chứa đồ phía trước bổ sung thêm 90 lít.

Thiết kế ngoại thất của Torcal tạo khác biệt rõ rệt so với những mẫu Bentley hiện tại. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình kim cương cỡ lớn có khả năng phát sáng, kết hợp cụm đèn pha chia tầng và dải đèn LED ban ngày rất mảnh. Phía sau xe được thiết kế tối giản hơn với cụm đèn nằm ngang thanh mảnh cùng các chi tiết dọc bao quanh cửa cốp. Bentley cho biết hãng đã chủ động giảm số lượng đường gân trên thân xe, thay vào đó tập trung vào tỷ lệ tổng thể.

Với Torcal, Bentley không chỉ bổ sung một mẫu SUV thuần điện vào danh mục sản phẩm mà còn đánh dấu sự thay đổi đáng kể về thiết kế và công nghệ. Đây được xem là mẫu xe mở đầu cho giai đoạn điện hóa mới của thương hiệu siêu sang Anh quốc.