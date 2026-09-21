Bentley có nhà phân phối chính hãng mới tại Việt Nam

Theo công bố của Tập đoàn Pon Phú Thái Mobility (PPTMG), tập đoàn đã chính thức tiếp quản đại lý được ủy quyền của Bentley Motors tại Việt Nam. Pháp nhân hoạt động trước đây là Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam nay được đổi tên thành Công ty TNHH Pon Phú Thái Luxury Cars, tiếp nhận toàn bộ quyền hạn và nghĩa vụ hiện hữu. Cột mốc này đánh dấu một chương mới đầy hứa hẹn cho thương hiệu Bentley tại thị trường Việt Nam.

Theo đại diện PPTMG, quyết định tiếp quản khẳng định cam kết dài hạn của PPTMG đối với phân khúc ô tô hạng sang và siêu sang tại Việt Nam, đồng thời làm phong phú thêm danh mục các thương hiệu ô tô danh tiếng toàn cầu mà tập đoàn đang vận hành.

Showroom trưng bày các dòng xe Bentley chính hãng tại TP.HCM. (Ảnh: PPTMG).

Chia sẻ về sự kiện này, Tổng giám đốc PPTMG, bà Anouk Van Houwelingen cho biết: "Bentley là biểu tượng cho một trong những thương hiệu ô tô sang trọng thế giới, được định hình bởi nghệ thuật chế tác thủ công tinh xảo, tính độc bản và nỗ lực không ngừng nghỉ để hướng tới sự hoàn hảo. Chúng tôi vô cùng vinh dự được tiếp nối hành trình của Bentley tại Việt Nam, đồng thời cam kết gìn giữ trọn vẹn di sản của thương hiệu và liên tục nâng tầm trải nghiệm sở hữu cho các chủ nhân Bentley tại thị trường này.

Hướng về tương lai, PPTMG sẽ tiếp tục đầu tư bền vững vào năng lực vận hành, gia tăng sự gắn kết với khách hàng và thiết lập các tiêu chuẩn bán lẻ ô tô cao cấp để hỗ trợ sự tăng trưởng dài hạn của Bentley, qua đó củng cố vị thế của thương hiệu trong bức tranh tổng thể của thị trường xe sang tại Việt Nam".

Bà Anouk Van Houwelingen - Tổng Giám đốc PPTMG, đơn vị phân phối thương hiệu Bentley. (Ảnh: PPTMG).

Kể từ khi thành lập tại Việt Nam, PPTMG đã phát triển và vận hành thành công nhiều thương hiệu ô tô cao cấp, qua đó không ngừng nâng cao tiêu chuẩn trải nghiệm khách hàng, mức độ nhận diện thương hiệu cũng như hệ sinh thái sở hữu xe sang.

Có trụ sở chính tại Hà Lan, Pon Holdings là một trong những tập đoàn vận tải và ô tô hàng đầu thế giới với hơn 125 năm kinh nghiệm quốc tế về phân phối và vận hành trong lĩnh vực di chuyển. Là đối tác chiến lược lâu năm của Tập đoàn Volkswagen tại nhiều thị trường quốc tế, Pon hiện cũng đang đại diện vận hành hoạt động kinh doanh bán lẻ của Bentley tại cả Hà Lan và Mỹ, sở hữu chuyên môn sâu rộng trong vận hành ô tô hạng sang cùng các tiêu chuẩn trải nghiệm khách hàng chuẩn mực của Bentley.

Thị trường Việt Nam tiếp tục cho thấy tiềm năng phát triển bền vững ở phân khúc ô tô hạng sang và siêu sang, được thúc đẩy bởi tệp khách hàng ngày càng mở rộng cùng nhu cầu ngày càng cao đối với các trải nghiệm sở hữu mang tính cá nhân hóa.

Đặc biệt, quý khách hàng sở hữu xe Bentley tại Việt Nam sẽ tiếp tục tận hưởng trọn vẹn các dịch vụ cao cấp, chế độ bảo hành, hỗ trợ hậu mãi và trải nghiệm sở hữu xuyên suốt, không gián đoạn trong toàn bộ quá trình chuyển giao. PPTMG cam kết duy trì trọn vẹn các tiêu chuẩn toàn cầu của Bentley trên mọi điểm chạm khách hàng.