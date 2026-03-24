Triumph Daytona 660 2026 ra mắt bản nâng cấp với phuộc Showa và Quickshifter

Thứ Ba, 07:00, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phiên bản 2026 của Triumph Daytona 660 được nâng cấp đáng chú ý với phuộc trước Showa có thể điều chỉnh và Quickshifter 2 chiều tiêu chuẩn, giúp tăng trải nghiệm lái thể thao và khả năng kiểm soát.

Nâng cấp hệ thống treo và trang bị hỗ trợ lái

Ở bản 2026, Triumph Motorcycles đã cải tiến đáng kể phần khung gầm cho Daytona 660. Xe được trang bị phuộc trước USD Showa 41 mm dạng Separate Function Forks (SFF), cho phép điều chỉnh preload và rebound, mang lại khả năng tùy biến tốt hơn so với trước đây.

Phía sau vẫn là giảm xóc Monoshock có thể chỉnh preload, phù hợp cho cả nhu cầu đi phố lẫn vận hành thể thao.

Điểm nâng cấp đáng giá khác là hệ thống Triumph Shift Assist (Quickshifter 2 chiều) nay đã trở thành trang bị tiêu chuẩn, cho phép lên và xuống số mượt mà mà không cần bóp côn.

Bên cạnh đó, xe vẫn sở hữu hệ thống phanh hiệu suất cao với kẹp phanh radial 4 piston, đĩa đôi 310 mm phía trước và ABS 2 kênh từ Continental.

Động cơ 3 xi-lanh mạnh mẽ, giữ nguyên thông số

Daytona 660 2026 tiếp tục sử dụng động cơ 3 xi-lanh dung tích 660 cc đặc trưng của Triumph. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 95 PS tại 11.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 69 Nm tại 8.250 vòng/phút, mang lại khả năng tăng tốc ấn tượng trong phân khúc.

Xe đi kèm hộp số 6 cấp, truyền động xích và tích hợp 3 chế độ lái gồm Road, Rain và Sport, hỗ trợ người lái linh hoạt trong nhiều điều kiện vận hành khác nhau. Ngoài ra, hệ thống kiểm soát lực kéo (traction control) có thể bật/tắt, giúp tăng độ an toàn khi chạy tốc độ cao hoặc đường trơn trượt.

Thiết kế thể thao, bổ sung màu sắc mới

Ngoại hình của Daytona 660 2026 không thay đổi lớn so với phiên bản trước, vẫn giữ phong cách sportbike với dàn áo khí động học, đèn LED toàn bộ và tư thế lái cân bằng giữa thể thao và thoải mái.

Tuy nhiên, Triumph bổ sung thêm các tùy chọn màu sắc mới nhằm tăng tính nhận diện và hấp dẫn khách hàng trẻ. Xe có chiều cao yên khoảng 810 mm, trọng lượng ướt khoảng 201 kg, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng trong phân khúc tầm trung.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
